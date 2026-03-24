彰化二水花旗木大爆發 花「現」鐵道，展現一種剛柔並濟之美！

二水花旗木照片為3月18日拍攝

【旅遊經 洪書瑱報導】

美麗的「鐵道櫻花廊道」現身囉！位於彰化二水的花旗木近日迎來大爆發，粉色花海沿著台鐵集集支線綿延綻放，列車穿梭其間的夢幻場景，展現一種剛柔並濟的美感，猶如列車將駛進粉紅童話「視」界裡。除了到這裡賞花外，參山風管處推薦民眾搭乘「台灣好行－跑水求財線」輕鬆賞花，不僅能免去塞車煩惱，還能填寫問券有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋！









花旗木又稱「泰國櫻花」或「四月櫻花」，盛開時整棵樹掛滿粉嫩花朵，視覺感非常震撼







最吸引人之處在於它能同時捕捉到「粉紅花海」與「集集線小火車」同框時美麗的畫面，被譽為「二水版櫻花鐵道」





花旗木又稱「泰國櫻花」或「四月櫻花」，花朵粉嫩浪漫且花期長，又比一般櫻花大且厚實，盛開時整棵樹掛滿粉嫩花朵，視覺感非常震撼。其中彰化二水的花旗木是近年來全台最熱門的賞花盛事之一，最吸引人之處在於它能同時捕捉到「粉紅花海」與「集集線小火車」同框時美麗的畫面，被譽為「二水版櫻花鐵道」，其中賞花熱點位於二水源泉派出所前（員集路一段旁），這裡的步道緊鄰台鐵集集支線，每當亮黃黃的集集小火車經過，搭配兩旁的粉紅花海，色彩搭配極佳，是攝影愛好者的必拍畫面。









二水車站成為春季賞花熱門起點





參山處表示，為方便民眾輕鬆賞花，推薦搭乘「台灣好行－跑水求財線」，自高鐵彰化田中站或台鐵田中站、二水站轉乘，於「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道，免去停車煩惱。此外，也可於台鐵二水站租借自行車(Moovo)，沿二水自行車道騎乘約15至20分鐘抵達，沿途串聯農村風光與在地小吃，是一條慢遊賞花體驗的路線。

「台灣好行－跑水求財線」串聯彰化田中、二水及南投竹山等觀光節點，特別行經人氣爆棚的二水花旗木步道，遊客在欣賞鐵道花海後，可延伸至竹山紫南宮祈福求財，除品嚐甕仔雞等在地美食，也不妨展開一場充滿生活美學的「竹山小鎮散策」，走進巷弄之間，探訪結合老屋風貌與設計感的特色咖啡館，在咖啡香氣與光影流動中，慢慢品味竹山的日常節奏與人文溫度。







行程規劃上，可輕鬆安排「賞花＋祈福+文青」的一日輕旅行，若是外縣市的民眾，可從高鐵轉乘即可串聯主要景點，旅客可搭乘高鐵至彰化田中站，轉乘「台灣好行－跑水求財線」直達二水賞花，免開車也能輕鬆暢遊。上午賞花拍美照，中午順遊竹山紫南宮祈福求財並品嚐在地美食，一日行程輕鬆完成。其相關路線每日往返4班車，持電子票證享半價優惠，打造「高鐵＋好行」便捷又低碳的旅遊新體驗。

搭乘跑水求財線，除了可以輕鬆旅遊，還有機會獲得可愛的扭蛋，凡完成車內滿意度問卷，可至高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，數量有限。若時間充裕，推薦延伸為二日遊，入住竹山特色合法旅宿，感受夜間竹山小鎮靜謐氛圍，隔日再轉乘溪頭線或日月潭溪頭線，走訪溪頭、杉林溪或日月潭，打造從日到夜、由花海延伸至山林的深度旅遊體驗。









山嵐號4月3日首航，將駛入二水及社頭車站







為提升旅遊豐富度，二水鄉公所將於3月28日舉辦「2026經典小鎮系列活動－鐵道櫻花音樂季暨愛護河川童樂趣及兒童權利公約宣導」活動，結合音樂演出、親子互動及環境教育，讓民眾在賞花之餘，也能參與在地節慶氛圍，民眾不妨藉機安排順遊行程，來感受春日的美好時光。

參山處表示，備受期待的觀光列車「山嵐號」將於4月3日正式首航西部，首賣即秒殺，將行經社頭及二水車站，串聯在地特色景點。旅客可從二水車站出發，走訪源泉故事屋、八堡圳農情館，或騎乘二水八堡圳自行車道感受田園水圳風光；延伸至社頭地區，則可漫遊台灣織襪文物館、杜鵑花大道、月眉池等景觀，並品嚐在地人氣美食蒜頭麵，打造結合鐵道、花景與慢活生活的春季旅遊新路線。山嵐號相當熱門，目前訂立席次已開放預訂至6月，鐵道迷千萬別錯過。

3月是花旗木花季，不妨趁著花開，來一場結合粉色花海、在地文化與收藏樂趣的春日限定療癒之旅。





以上圖片：參山國家風景區管理處提供





