台中國際航線大爆發！「555機場快捷線」啟動 串聯國際門戶 城市交通新里程

啟動儀式貴賓合影。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市接軌國際，城市交通服務邁向新里程！台中市政府觀旅局（簡稱觀傳局）日前在市府文心樓1樓舉辦「台中國際航線大爆發暨555機場快捷線記者會」，正式宣告台中國際航線擴增至26條，範圍橫跨日、韓、越、港澳及東南亞等市場，並同步啟動－台灣好行「555機場快捷線」公車，快速往返機場及市區，國際旅客出入中台灣將更加便利，「台中門戶，連結世界」也將成為新常態。

▲台灣好行「555機場快捷線」貴賓合影。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

台中市持續拓展國際航線，不僅提升城市能見度與交通樞紐地位，更為觀光、商務與產業交流注入發展動能。根據交通部民航局統計，114年自台中國際機場出入境旅客已超過171萬餘人次，顯示中台灣國際門戶功能日益強化。

觀旅局長陳美秀表示，今年開春以來台中國際航線擴增5條，包括宮古島、東京、熊本、清邁及大叻，03/30起再增加釜山定期航班，總計國際航線擴增至26條，涵蓋日本、韓國、越南、港澳及東南亞市場，讓中台灣對外連結更加綿密。

▲觀旅局長陳美秀帶領立委體驗－台灣好行「555機場快捷線」。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長說明，在空中運輸量能提升之際，地面交通服務也同步升級。台灣好行「555機場快捷線」採單循環路線運行，路線串聯台中國際機場、綠美圖、捷運文華高中站、市政府站及市區核心商圈，車程約30分鐘就可往返機場與市區，站點精簡、轉乘順暢，並提供7國語音導覽及行李置物空間，讓旅客感受更友善、更便捷的移動體驗。此外，台灣好行「555機場快捷線」車廂內部特別採用手繪水彩風格塗裝，將台中地標融入乘車空間，分為白天與夜晚兩款主題設計，以一架飛機飛越市區天際線圖像，串聯公車行經的觀光景點，旅客在移動過程中，也能感受台中兼具文化底蘊與現代建設的城市風貌。

▲台灣好行特約店家形象攤位。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲台中國際機場航線圖。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，03/20-04/20「大玩台中」Facebook 粉絲專頁同步推出線上抽獎活動，只要按讚粉專，並與台灣好行「555機場快捷線」公車或沿途任一站候車亭合照打卡，於活動貼文標記好友留言，就可獲得抽獎資格，並將於4月底抽出幸運得主，送出「台中－澳門」來回機票等好禮！歡迎踴躍參與，一同搭乘台灣好行「555機場快捷線」公車，體驗更便利的城市移動新日常。

觀旅局表示，台中市已逐步建構「國際航網到位、城市交通接軌、旅遊動線升級」整體布局，未來將持續與中央及航空業者合作，拓展航網，讓台中對外連結更穩健、更具競爭力，同時強化多語友善服務與觀光接待量能，結合台灣好行觀光路線與城市亮點宣傳，打造國際友善、便捷易行且充滿生活特色的旅遊城市，讓更多國內外旅客看見台中的城市魅力、感受城市溫度。

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