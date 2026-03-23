「台灣百味(ways)」魅力全開ｘ觀光署邀請越南代言人Isaac與400旅客體驗高雄內門辦桌餐

交通部觀光署在高雄內門辦理「台灣百味（ways）」辦桌活動，邀集400位越南旅客來臺品嚐總鋪師經典手路菜。 圖：觀光署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為吸引越南旅客來臺，行銷台灣美食與南部景點魅力，交通部觀光署與越南主力旅行社合作，日前在高雄內門紫竹寺廟埕舉辦「台味辦桌盛宴」。活動邀請越南市場臺灣觀光代言人－越南人氣偶像 Isaac 帶領逾400位越南遊客深度體驗台灣傳統辦桌文化及宋江陣表演，以台味辦桌美食和在地文化儀式，讓來台旅客深度體驗台灣觀光魅力，透過美食與文化多樣性宣傳台灣百味。

越南市場表現亮眼，旅客人次成長15%

觀光署表示，越南為新南向主要客源市場，自辦理「觀宏專案」及設立駐胡志明市辦事處以來，來台人數逐年攀升，2025年越南來台旅客已近43萬人次，不僅超越疫情前水準，更較2024年大幅成長15%。本次活動由實踐大學越南國際專班學生組成的宋江陣熱鬧開場，讓越南旅客在品味臺灣美食時，近距離感受台灣深厚的文化底蘊，更展現台越觀光交流的豐沛能量。

總鋪師故鄉開席，越南旅客體驗道地台式熱情

高雄內門向有「臺灣總鋪師故鄉」之稱，本次盛宴選址於內門深具意義，並且由在地辦桌世家「千代筵席」操刀，呈獻龍鳳拼盤、紅蟳米糕及佛跳牆等經典手路菜。根據調查，越南民眾對台灣的美食、夜市及宗教文化深度著迷，此次活動即是精準結合「美食」與「文化」兩大誘因，成功吸引優質團客，400位名額銷售一空。

觀光署署長陳玉秀指出，未來將持續推廣新行程與新玩法，強化台灣觀光的品牌價值，吸引國際旅客「一訪再訪」。

▲越南市場臺灣觀光代言人 Isaac 現場獻唱為臺灣量身創作之歌曲，高人氣炒熱全場氣氛。 圖：觀光署／提供

代言人 Isaac 社群助攻，提升台灣國際能見度

活動邀請到台灣觀光代言人 Isaac 與越南旅客同享台式辦桌，Isaac 為台灣量身創作歌曲《TRẠM DỪNG CỦA ANH（我心的停靠站）》，將台北101、日月潭及珍奶等元素融入歌詞。Isaac 更親自走訪辦桌活動現場觀光圈攤位，透過其強大的社群影響力，將台灣在地的溫度與品牌分享給越南數百萬粉絲，有效提升台灣南部觀光在越南市場的品牌偏好度。

邀請南部觀光圈業者參與，展現地方產業特性

為透過此一難得機會共同推廣南部區域觀光資源，現場特別設置高雄與屏東的「南部觀光圈」專區，由交通部觀光署茂林國家風景區管理處邀請13家具代表性業者參與，展售包括荔枝果乾、優質山茶、天然蜂蜜及排灣族文創飾品等特色伴手禮。透過一站式的展示，讓越南遊客在享受美食之餘，能同步掌握南台灣深度旅遊資訊。

交通部觀光署表示，本次盛宴為首次針對越南市場辦理的大型主題引客活動，成功透過沉浸式體驗建立口碑。未來將持續針對越南旅客喜好，整合美食、文化與節慶等多元主題進行宣傳，串聯地方產業資源，展現台灣觀光的豐富層次，吸引更多越南遊客來台感受在地魅力。

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