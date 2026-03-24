感受在「全球最幸福的國家」生活的滋味 芬蘭推出「像芬蘭人一樣放鬆」7日體驗

桑拿是芬蘭的生活日常。 圖：Visit Finland／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】芬蘭再次在聯合國《世界幸福報告2026》中被評為「全球最幸福的國家」，這已是此一北歐國家連續第九年榮登榜首。今年芬蘭傳遞的訊息很簡單：幸福始於「遠離網路」，最好是在湖邊、隔絕通知干擾的地方。芬蘭觀光推廣單位「Visit Finland」推出一項活動，提供免費7天芬蘭之旅，邀請想進行「數位排毒」的遊人參加。

▲芬蘭觀光推廣單位推出「Chill Like a Finn」活動。 圖：Visit Finland／提供

2026年的報告探討了社群媒體與持續連線對幸福感的影響，並指出越來越多證據顯示，長時間上網可能對身心健康產生負面影響。在芬蘭，一個以親近自然與生活平衡聞名的國家，幸福的秘訣正是：「遠離螢幕、放慢腳步，並多花時間親近自然」。

▲划獨木舟造訪芬蘭最大的賽馬湖（Lake Saimaa）。 圖：Visit Finland／提供

芬蘭在這次排名也體現了這個理念：「幸福往往來自日常生活中的簡單時刻！」例如在清澈的湖中游泳、桑拿、在森林散步，或是在夏季小屋與朋友共享美食。為了慶祝這項里程碑，Visit Finland 推出「Chill Like a Finn（像芬蘭人一樣放鬆）」挑戰，邀請全球民眾體驗對抗數位超載的芬蘭生活，並有機會贏得一趟免費7天的芬蘭湖區夏日之旅，在歐洲最大的湖泊區之一享受日光和澄淨的空氣、水質。

▲薄霧中的夏日泛舟。 圖：Visit Finland／提供

▲薄霧中的夏日泛舟。 圖：Visit Finland／提供

【Chill Like a Finn】7天挑戰

對芬蘭人來說，幸福通常來自簡單的日常節奏，讓人有空間休息、重整並重新與自然連結。這項挑戰邀請國際參與者親身體驗這種生活方式，在芬蘭湖區度過為期7天的夏日旅程。該地區以數千座湖泊、廣闊森林與寧靜的度假小屋生活聞名。

不同於行程滿滿的旅遊，這次體驗重點在於掌握芬蘭式放鬆的核心：

・湖畔小屋生活

・傳統桑拿與清涼湖水游泳

・在森林與大自然中度過時光

・享用當季食物與與親友相聚

・以及最重要的：暫時把手機放下

Visit Finland 國際行銷資深總監 Heli Jimenez 表示：「在芬蘭，我們並不刻意追求幸福－我們通常在那些微小而平凡的時刻中找到它。當生活讓人感到壓力時，有時最好的方式就是放慢腳步、走到戶外，稍微放鬆一下－就像芬蘭人一樣。」

▲「Chill Like a Finn」活動現已開放報名。 圖：Visit Finland／提供

一如早前，由車銀優、李帝勳、李東輝與郭東延合體出演的韓國實境秀《芬蘭租屋生活》（Rented in Finland），講述了在芬蘭貼近大自然的生活點滴，令人嚮往賦歸質樸的生活。

「Chill Like a Finn」挑戰現已開放報名

來自世界各地的人都可以申請，說明為什麼自己需要一場真正的夏日重啟。入選者將可在今年夏天與一位同行者前往芬蘭，於芬蘭湖區度過7天，學習如何真正「像芬蘭人一樣放鬆」，體驗與芬蘭幸福感密切相關的日常儀式，例如桑拿文化與湖畔靜謐時光。

報名截止日期為2026/03/29，更多關於活動與申請方式、入選名單等資訊，可於「Visit Finland」官方活動網站查詢。

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