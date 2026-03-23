2026-03-23 11:44 我是凱南Kenan
屏東琉球鄉美食【品軒在地風味小館】預約制！充滿海味的無菜單料理｜厚切生魚片巨作好氣派｜採買當令食材新鮮味美｜小琉球隱藏版美食
這家「品軒在地風味小館」坐落在小琉球最熱鬧的中山路巷弄內，有種鬧中取靜的靜謐感，憑藉著「無菜單創意料理」與「預約制」的精緻服務，在小琉球島上眾多海鮮餐廳與小吃攤等美食店家中獨樹一格，是許多饕客口中的「小琉球必吃名單」。主廚堅持選用當令新鮮食材，會依照大家的預算製作出各種美味料理，吃到的每一樣菜色不僅是主廚精心準備，同時展現出食材最純粹的味道！
【品軒在地風味小館】
地址：屏東縣琉球鄉中山路一巷七號
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在「品軒在地風味小館」用餐，主廚或服務人員會親切地介紹每道菜的名稱、由來以及建議吃法，一種說菜吃菜的味蕾體驗，這種用餐過程很慢活，屬於小琉球島上該有的慢節奏，藉由食材介紹，彷彿正與這座島來場文化交流。
提供無菜單創意料理，主廚會根據當天採買到的新鮮食材設計菜色，料理上桌後會親切分享每道菜的食材和烹飪方式，能感受到他對這片海域的熱愛。
【品軒在地風味小館】
地址：屏東縣琉球鄉中山路一巷七號
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