2026上半年台灣新開百貨懶人包：台南三井OUTLET、台中漢神洲際、台北遠東 Garden City，這幾間一定要先筆記！(持續更新)

2026年對台灣來說，不只是新店開幕這麼簡單，而是一場「百貨戰國時代」正式開打。從北到南，大型購物中心接連登場，不只是拼規模，更在比「體驗感」與「話題性」。對於愛逛街、愛拍照、愛打卡的你來說，這份清單直接收藏，接下來週末去哪裡已經幫你安排好。以下整理2026上半年最值得關注的幾大新開百貨與亮點，帶你一次掌握。

台南MITSUI OUTLET PARK 二期登場

如果說台南三井一期已經是南部購物地標，那二期就是直接「進化版」。這次擴建不只是加店，而是重新定義逛街體驗。以「Tropical Alley」為設計主軸，整體空間更強調南台灣的陽光、綠意與開放感，走的是度假型購物路線。新增約50家品牌，讓原本就很能逛的場域再升級。特別適合週末想「放空＋逛街＋吃美食」一次完成的人，逛起來會有種在國外OUTLET的輕鬆感。

開幕時間：2026年3月20日

台中漢神洲際購物中心

台中這次真的不是開一間百貨，是直接開一座「城市型娛樂基地」。總面積高達6.6萬坪，規模直接刷新中部紀錄，預計引進近500個品牌，其中包含大量首店與話題品牌。除了購物，還結合電影院、展演空間、空中咖啡廳等複合式體驗。簡單說，這裡不只是逛街，而是可以待上一整天的「生活場域」。

開幕時間：預計2026年4月

台北話題王登場！遠東 Garden City 大巨蛋商圈

台北最受矚目的新商場，絕對就是大巨蛋旁的 Garden City。結合體育、娛樂與購物機能，這裡的關鍵不只是品牌，而是「場域整合」。看完演唱會、球賽，直接下樓吃飯、逛街，完整串起整個信義生活圈。未來很可能成為台北最強的「夜生活＋娛樂＋購物」三合一新據點。

開幕時間：預計2026年4月

台中D-ONE

如果說漢神洲際是「超大型百貨」，那D-ONE 第一大天地走的則是更高一階的「城市地標型開發」。這座備受矚目的新商場，最大亮點就是邀請日本建築大師隈研吾操刀設計，打造名為「月亮灣」的空橋。整體橋體以流線環形構成，全長168公尺、寬9公尺，透過溫潤木質語彙與開放式結構，將建築融入台中地景，也直接串連高鐵台中站的三鐵共構交通核心。

不只是交通動線的延伸，更像是一條「可以走的風景」，未來很有機會成為中台灣最具代表性的打卡場域。整體園區規模同樣驚人，包含長達500公尺的精品大道，以及近2萬坪的戶外景觀綠地，結合購物、休閒與城市散步體驗，讓逛街這件事不再只是「室內行程」，而是可以延伸到整個生活場景。

開幕時間：預計2026年底