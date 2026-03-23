福岡親子景點【海洋世界海之中道】展示多達3萬隻的海洋生物，必看海豚海獅表演，還能親手餵食海豹，這裡的企鵝不用住在冰天雪地?九州之海水族館，福岡景點分享。

喜歡水族館的我們，不管是哪裡的水族館，都不想錯過。

因此去到福岡旅遊，我早早就決定要去海洋世界海之中道，

它把海洋與自然，完整的融合在一起。

到了福岡，除了逛街以外，若有帶小孩的親子旅遊，

這裡真的是一個很好蹓小孩的景點喔!

海洋世界海之中道 地理位置與停車場

海洋世界海之中道（Marine World Uminonakamichi）位於福岡東區的西戶崎，

坐落於海之中道海濱公園內。

這裡如果搭配海濱公園一起玩，玩個一整天都不是問題。

不過由於我們造訪的時間是1月，當時正是海風猖狂的季節，

就沒有打算再去戶外的海濱公園，而是直接去海洋世界海之中道水族館。

若坐JR，可坐到海之中道站；

也可以選擇坐公車或者渡輪的方式前往。

像我們一樣自駕的話，車子就停在園區內的停車場即可。

我們去的那天是禮拜一，早上11點多抵達，

車潮沒有很多，停車格蠻多空位的。

海洋世界海之中道 景點特色

這裡是九州最大的海洋館，特色以展示九州海洋為主。

門票可以使用一些購票平台網路先買好，也能到現場再購買。

我主要針對我們去過的地方介紹，礙於時間關係，

還是會有一些沒走到或沒看到的表演喔!

海洋劇場-海豚&海獅表演

一入園，我們就先直奔海洋劇場，等待第一場的海豚與海獅表演。

這個海洋劇場總共約可容納1400人，不受天候影響，

每天會有3 - 5次的海豚及海獅表演秀。

像這種半戶外式的海洋劇場，很多地方都有，

但海洋世界海之中道因為位置鄰近海邊，劇場後面直接就是大海，

讓我想起我們台灣花蓮的遠雄海洋公園，也是這麼美，

海就是有一種莫名的療癒作用。

海豚與海獅表演總共大約30分鐘，先看海獅。

接著看海豚，全程是日文演出。

雖然我們聽不懂，但這種表演就是不需要言語，

邊看就會跟著一起拍手的自然。

這裡表演的海豚很多隻，而且size比台灣的大，

感覺應該是吃得蠻好的XDD

開放海槽展-沙甸魚的時觀

接著我們走到外洋大水槽，欣賞的表演是沙甸魚時觀。

本來以為是有潛水員進到水族箱裡，一起上演的餵食秀。

但這一個表演並沒有人，應該是利用飼料，

讓魚群們自然游出一個路線。

成群結隊的感覺，頗神奇的，也蠻壯觀。

餵食海豹

海洋世界海之中道除了室內展區之外，

戶外區也有不少好玩的東西，重點都能近距離看到動物。

像戶外有一個海豹區，還能餵食喔!

只要投入日幣500元，就能打開門拿出海豹的食物。

放心，海豹的食物是小魚，不是什麼可怕噁心的蛆之類的。

看牠們痴痴等待餵食的表情，是不是挺可愛的。

企鵝區

戶外除了海豹，最大的亮點應該就是企鵝了。

話說這也是顛覆我之前對於企鵝的印象，這真的是企鵝嗎?

為什麼牠們不用住在冰天雪地裡?

還給我在草地上曬太陽，真的是不要假裝自己是企鵝耶!

然後現場還很幽默的做了一個企鵝關係圖，但我還是很疑惑，確定真的是企鵝嗎?

這趟旅行讓我長知識了，原來企鵝是可以曬太陽的啊!

這裡的企鵝不只可以曬太陽，還能在太陽底下遊行呢!

每天都有開放企鵝遊行，有興趣的人再注意一下遊行表演的時間。

漢堡餐車





在戶外欣賞令我驚訝的企鵝同時，也到了中午用餐時間。

館內是有餐廳，不過一位難求，建議要先預約，

像我們沒有預約，那時候至少要等到一個半小時才有座位。

對於吃的沒有那麼執著的我們，本來決定離開這裡，再去別的地方吃飯，

但看完企鵝，突然發現旁邊居然有餐車耶!

一個餐車是賣薯條，一個是賣漢堡。

這漢堡看起來就很美味，重點價格也不貴，

老闆也很可愛，看我拍照還比出大拇指讓我拍。

吃過它的漢堡，確實值得這一個大拇指。

尤其可以坐在戶外邊看企鵝，邊吃漢堡，美味度加深。

分享一下旁邊的薯條也很好吃，買來當點心很ok喔!

戶外區設置了一整排的飲料自動販賣機，

這也是我第一次喝到薑汁汽水，很好喝耶!

生態展示區

吃完了美味漢堡，好像又有活力，我們繼續回到室內展區逛逛。

裡面有一個深度7公尺的大型開放式海洋水族館，

可以看到上、中層和下層階級，在自然世界中生存的生活方式。

又回到我們前面一開始看沙甸魚表演的遠洋大水槽，多種魚類、鯊魚悠遊著，

坐在這裡盯著這麼一大片玻璃缸，心都沉靜了下來。

水母區&各式展區

除了飼有各式魚類、海豚、斑海豹、海獺和海獅等水生動物以外，水母當然也是重頭戲。

館內還展示了1994年於博多灣發現的巨口鯊標本。

有種來到我們台中科學博物館的感覺。

各種品種、色彩繽紛的魚兒，十分好殺時間的室內景點，

雨天晴天都不用擔心影響行程，我想這應該是我喜歡水族館的原因之一吧!

紀念品&扭蛋區

跟其他水族館一樣，一定會有一個讓人失心瘋的商品部，就在一樓。

我們去的時候跟好跟蠟筆小新有合作，販售了一些蠟筆小新的聯名商品。

還好我本身對蠟筆小新並沒有感覺，在這裡守下了荷包。

不過有整排的扭蛋，其實也是很逼人，

日本的扭蛋總是沒有要放過你的意思。

海洋世界海之中道 相關資訊

最後整理一下玩過以後的心得，

建議平日來，人比較少。

像我們是禮拜一前往，當天人潮介於中間，我覺得逛起來還算舒服。

一定要看的就是海豚表演，時間要先查好。

這裡不是最浮誇的水族館，

但真的會讓人待很久、不想走耶!

喜歡水族館的人，來到福岡，

別忘了這裡有一個海洋世界海之中道可以踩點喲!

海洋世界海之中道

地址:18-28 Saitozaki, Higashi Ward, Fukuoka, 811-0321日本

營業時間: 3月至11月：09:30－17:30

12月至2月：10:00－17:00

黃金週、暑假：09:30－21:30

聖誕節：10:00－21:00

官網:https://marine-world.jp/for-foreigners/zh-cn/