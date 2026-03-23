福岡親子景點【海洋世界海之中道】展示多達3萬隻的海洋生物，必看海豚海獅表演，還能親手餵食海豹，這裡的企鵝不用住在冰天雪地?九州之海水族館，福岡景點分享。

2026-03-23 09:24 鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡水族館的我們，不管是哪裡的水族館，都不想錯過。

因此去到福岡旅遊，我早早就決定要去海洋世界海之中道，

它把海洋與自然，完整的融合在一起。

到了福岡，除了逛街以外，若有帶小孩的親子旅遊，

這裡真的是一個很好蹓小孩的景點喔!

海洋世界海之中道 地理位置與停車場

海洋世界海之中道（Marine World Uminonakamichi）位於福岡東區的西戶崎，

坐落於海之中道海濱公園內。

這裡如果搭配海濱公園一起玩，玩個一整天都不是問題。

不過由於我們造訪的時間是1月，當時正是海風猖狂的季節，

就沒有打算再去戶外的海濱公園，而是直接去海洋世界海之中道水族館。

若坐JR，可坐到海之中道站；

也可以選擇坐公車或者渡輪的方式前往。


像我們一樣自駕的話，車子就停在園區內的停車場即可。

我們去的那天是禮拜一，早上11點多抵達，

車潮沒有很多，停車格蠻多空位的。

海洋世界海之中道 景點特色

這裡是九州最大的海洋館，特色以展示九州海洋為主。

門票可以使用一些購票平台網路先買好，也能到現場再購買。

我主要針對我們去過的地方介紹，礙於時間關係，

還是會有一些沒走到或沒看到的表演喔!

海洋劇場-海豚&海獅表演

一入園，我們就先直奔海洋劇場，等待第一場的海豚與海獅表演。

這個海洋劇場總共約可容納1400人，不受天候影響，

每天會有3 - 5次的海豚及海獅表演秀。

像這種半戶外式的海洋劇場，很多地方都有，

但海洋世界海之中道因為位置鄰近海邊，劇場後面直接就是大海，

讓我想起我們台灣花蓮的遠雄海洋公園，也是這麼美，

海就是有一種莫名的療癒作用。

海豚與海獅表演總共大約30分鐘，先看海獅。

接著看海豚，全程是日文演出。

雖然我們聽不懂，但這種表演就是不需要言語，

邊看就會跟著一起拍手的自然。

這裡表演的海豚很多隻，而且size比台灣的大，

感覺應該是吃得蠻好的XDD

開放海槽展-沙甸魚的時觀

接著我們走到外洋大水槽，欣賞的表演是沙甸魚時觀。

本來以為是有潛水員進到水族箱裡，一起上演的餵食秀。

但這一個表演並沒有人，應該是利用飼料，

讓魚群們自然游出一個路線。

成群結隊的感覺，頗神奇的，也蠻壯觀。

餵食海豹

海洋世界海之中道除了室內展區之外，

戶外區也有不少好玩的東西，重點都能近距離看到動物。

像戶外有一個海豹區，還能餵食喔!

只要投入日幣500元，就能打開門拿出海豹的食物。

放心，海豹的食物是小魚，不是什麼可怕噁心的蛆之類的。

看牠們痴痴等待餵食的表情，是不是挺可愛的。

企鵝區

戶外除了海豹，最大的亮點應該就是企鵝了。

話說這也是顛覆我之前對於企鵝的印象，這真的是企鵝嗎?

為什麼牠們不用住在冰天雪地裡?

還給我在草地上曬太陽，真的是不要假裝自己是企鵝耶!

然後現場還很幽默的做了一個企鵝關係圖，但我還是很疑惑，確定真的是企鵝嗎?

這趟旅行讓我長知識了，原來企鵝是可以曬太陽的啊!

這裡的企鵝不只可以曬太陽，還能在太陽底下遊行呢!

每天都有開放企鵝遊行，有興趣的人再注意一下遊行表演的時間。

漢堡餐車


在戶外欣賞令我驚訝的企鵝同時，也到了中午用餐時間。

館內是有餐廳，不過一位難求，建議要先預約，

像我們沒有預約，那時候至少要等到一個半小時才有座位。

對於吃的沒有那麼執著的我們，本來決定離開這裡，再去別的地方吃飯，

但看完企鵝，突然發現旁邊居然有餐車耶!

一個餐車是賣薯條，一個是賣漢堡。

這漢堡看起來就很美味，重點價格也不貴，

老闆也很可愛，看我拍照還比出大拇指讓我拍。

吃過它的漢堡，確實值得這一個大拇指。

尤其可以坐在戶外邊看企鵝，邊吃漢堡，美味度加深。

分享一下旁邊的薯條也很好吃，買來當點心很ok喔!

戶外區設置了一整排的飲料自動販賣機，

這也是我第一次喝到薑汁汽水，很好喝耶!

生態展示區

吃完了美味漢堡，好像又有活力，我們繼續回到室內展區逛逛。

裡面有一個深度7公尺的大型開放式海洋水族館，

可以看到上、中層和下層階級，在自然世界中生存的生活方式。

又回到我們前面一開始看沙甸魚表演的遠洋大水槽，多種魚類、鯊魚悠遊著，

坐在這裡盯著這麼一大片玻璃缸，心都沉靜了下來。

水母區&各式展區

除了飼有各式魚類、海豚、斑海豹、海獺和海獅等水生動物以外，水母當然也是重頭戲。

館內還展示了1994年於博多灣發現的巨口鯊標本。

有種來到我們台中科學博物館的感覺。

各種品種、色彩繽紛的魚兒，十分好殺時間的室內景點，

雨天晴天都不用擔心影響行程，我想這應該是我喜歡水族館的原因之一吧!

紀念品&扭蛋區

跟其他水族館一樣，一定會有一個讓人失心瘋的商品部，就在一樓。

我們去的時候跟好跟蠟筆小新有合作，販售了一些蠟筆小新的聯名商品。

還好我本身對蠟筆小新並沒有感覺，在這裡守下了荷包。

不過有整排的扭蛋，其實也是很逼人，

日本的扭蛋總是沒有要放過你的意思。

海洋世界海之中道 相關資訊

最後整理一下玩過以後的心得，

建議平日來，人比較少。

像我們是禮拜一前往，當天人潮介於中間，我覺得逛起來還算舒服。

一定要看的就是海豚表演，時間要先查好。

這裡不是最浮誇的水族館，

但真的會讓人待很久、不想走耶!

喜歡水族館的人，來到福岡，

別忘了這裡有一個海洋世界海之中道可以踩點喲!

海洋世界海之中道

 地址:18-28 Saitozaki, Higashi Ward, Fukuoka, 811-0321日本

營業時間: 3月至11月：09:30－17:30

          12月至2月：10:00－17:00

          黃金週、暑假：09:30－21:30

          聖誕節：10:00－21:00

官網:https://marine-world.jp/for-foreigners/zh-cn/

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#福岡 #景點 #九州 #水族館 #打卡景點 #日本福岡

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
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🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
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🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
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🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
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🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
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🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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#無菜單 #創意料理 #小琉球 #屏東 #美食探店 #美食

我是凱南Kenan 2026.03.23 7
台北必去展覽！《Remembered Moments》韓國女性藝術家聯展開展，展覽時間、亮點一次看

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#藝術家 #展覽 #韓國 #情感

女子漾／編輯王廷羽 2026.03.23 29
兒童節四天連假將至 雲朗觀光全台不同提案，蛋糕DIY、懷舊童玩，還有話題甜點！

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#甜點 #君品酒店 #親子

旅遊經 2026.03.23 21
不只迪士尼！日本千葉４大必去景點 從復古鐵道到青春校園一次解鎖

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#沉浸式體驗 #日本 #青春校園

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.23 10
春季鼻頭漁港尋幽之旅 暢玩步道秘境、品味美味海鮮！

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旅遊經 2026.03.23 9
佐賀呼子朝市華麗轉型！中尾甚六品牌落成，新名所誕生！

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#佐賀縣

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.03.23 6
2026上半年台灣新開百貨懶人包：台南三井OUTLET、台中漢神洲際、台北遠東 Garden City，這幾間一定要先筆記！(持續更新)

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女子漾／編輯周意軒 2026.03.23 56
跟著Alex霍諾德攀岩去！全台攀岩館TOP 10

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#網路聲量

網路溫度計DailyView 2026.03.23 37
福岡親子景點【海洋世界海之中道】展示多達3萬隻的海洋生物，必看海豚海獅表演，還能親手餵食海豹，這裡的企鵝不用住在冰天雪地?九州之海水族館，福岡景點分享。

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#福岡 #景點 #九州 #水族館 #打卡景點 #日本福岡

鍾小殷的幸福玩樂趣 2026.03.23 17
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