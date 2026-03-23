2026-03-23 10:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
不只迪士尼！日本千葉４大必去景點 從復古鐵道到青春校園一次解鎖
【旅奇傳媒/日本部報導】提到千葉，多數人第一時間會想到東京迪士尼，但其實這裡還藏著許多值得深入探索的旅遊玩法。從穿梭田園的復古鐵道、能360度眺望東京灣的海上休息站，到充滿江戶風情的歷史街區，甚至還能親身體驗日本高中生活，讓旅程不只是觀光，更能留下獨特回憶。
田園風景一次收集！小湊鐵道復古之旅
想感受最純粹的日本鄉間風景，小湊鐵道是不可錯過的選擇。這條全長約39公里的鐵道，橫跨千葉中部里山地帶，沿途串聯田園、溪谷與山林景觀。春天有櫻花與油菜花交織，秋天則是楓紅點綴山谷，加上沿線車站保留昭和風格，充滿懷舊氛圍。特別推薦搭乘「房總里山小火車」，蒸氣列車搭配開放式車廂，能近距離感受四季變化，是攝影愛好者的人氣路線。
海中央也能休息！海螢休息站眺望東京灣
位於東京灣跨海公路上的「海螢」，是一座建在海上的特色休息站，不僅設有餐廳與購物區，更有觀景平台可360度欣賞東京灣景致。天氣晴朗時還有機會遠眺富士山與東京地標，是許多旅客與攝影愛好者的必訪打卡點。這樣的海上設施在全球相當少見，也讓這裡成為千葉代表性的景觀之一。
漫步江戶時代！佐倉武家屋敷與竹林秘境
距離成田機場約30分鐘車程的佐倉市，保留完整的江戶時代城下町風貌，其中武家屋敷群規模為關東地區最大之一。走進舊河原家、舊但馬家等歷史建築，可以一窺武士階級的日常生活；鄰近的「Hiyodori 坂」竹林坡道綠意盎然，被譽為關東版竹林小徑，是散步與拍照的熱門地點。整體動線集中，很適合安排成半日文化行程。
一秒變身日本高中生！沉浸式校園體驗「你的高中（君ノ高校）」
想要更有參與感的行程，可以試試近年人氣飆升的日本校園體驗「你的高校（君ノ高校）」。利用廢校改造的設施，讓旅客換上制服、參與課程、吃營養午餐，甚至體驗運動會與文化活動。整體活動約6小時，由專業演員帶動流程，營造出真實的日本校園氛圍，不僅適合朋友同行，也很適合團體或教育性旅遊。這類沉浸式體驗，也成為近年吸引海外旅客的重要亮點之一。
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