2026-03-23 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走
散步趣台中：低碳漫旅空中花園，俯瞰綠川、腳踏舊鐵軌的1.7公里【綠空鐵道1908】（六）
傍晚從國家漫畫博物館觀賞百年九重花開盛況，回程往台中火車站路上，沿著「綠空鐵道1908」走到火車站1.6公里，再加上健走，低碳的漫旅日走萬步達標了，走到鐵鹿大街時，心情舒暢愉悅極了！😘
從1908年，台中車站全線通車至現在已超過百年歷史，改成高架鐵道後，原有鐵路轉變為綠色廊帶，經改造的空中花園，是台中市區的特色之一，全台灣的唯一。😳
- 保留鐵道文史遺產，串連鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈，每一個綠廊的出口，路標非常清楚，往右還是往左，一看就明白。
- 從上空沿路漫步俯瞰綠川及舊鐵軌，不一樣的角度看臺中。
- 步道沿途還佇立著許多雕刻長廊，紀錄百年來舊鐵路的許多回憶，獨特的在地景觀設計，也榮獲國內外許多大獎的肯定。
位置：台中市中區建國北路沿路，國光路和民權路段區間。
🔻春季三月是苦楝花開的季節，沿途好多苦練樹花初綻，滿樹花苞，花香連連！
還有剛過花開期的黃花風鈴木，秋天開花的台灣欒樹也不少，屆時又會是漂亮的秋景。
🔻過去的鐵軌，一旁長桌長椅，談心聊天或者閱讀，輕鬆的氛圍，停下來放空一下下⋯
🔻一路上，眼前的地標「李芳艾美酒店」向我們招手，好想留下來喔！
🔺🔻路標方向指標清楚
台中旅遊網對綠空鐵道介紹的路線亮點，走過看過體驗過，確實如此的。😘
- 綠蔭清涼：兩旁高大的樹木打造天然遮陽，夏季騎行也舒適無比。
- 多元景觀：從田園風光到城市地標，沿途風景百看不厭。
- 便利設施：多處休息站與 YouBike 站點，隨時停下來欣賞風景。
🔻穿過鐵鹿大街（舊的台中火車站月台），台中火車站就在前方
台中火車站（舊站），歷史建築古蹟
- 全臺碩存最完整的火車站之一，新站、舊站、一代站「三代同堂」車站
- 現在已停駛
- 1995年內政部將臺中站審定為臺閩地區第二級古蹟(文資法修正後為國定古蹟)，保存此一深具歷史及建築意義的火車站。
關於鐵鹿大街，新聞資料這麼說…
- 台中火車站新站商場於2020年12月日正式開幕，引進約40家商家，規劃美食街、主題餐廳、伴手禮及便利商店，提供民眾「站內消費」的便捷服務。周邊配合鐵路高架化、大智路打通、到綠空廊道等建設推展，逐步成為文創重鎮，舊城區繁華再現。
- 鐵鹿大街」一樓為美食街、伴手禮及主題餐廳，提供各式熱食、甜點冰品、烘焙等，另有生活雜貨店；二樓則有手製乳品、輕食、咖啡、便利商店，不論從二樓出入，或從一樓來往前後站的民眾，皆能在站區內享受便利的消費服務。
（這次快閃，下回深度探索，喵一眼看過去，看來有不少個人工作室的獨創）
台中火車站站前廣場，最吸睛的裝置藝術😳
- 三層樓高裝置藝術「期待」旅行男孩，由德國藝術團隊－Inges Idee創作的《期待》，使用彩色亮麗的不鏽鋼管堆疊成高達8.5公尺的藝術作品！
結語🫠
離開台中或車站前，這一天散步趣的心情，超級開心的，初次親眼見證了百年九重葛爆開在日屋老宅旁之後，沿路散步的路上，從建國路進入綠空鐵道前的路口，古色古香的「浣花草堂」門面旁依著的錫葉藤製直花開時節，紫色花瀑迎面而來，偶遇的路邊美景，真是漂亮！
延伸閱讀
（攝影拜訪日：2026年3月19日、20日）
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