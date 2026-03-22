2026-03-22 22:27 我是凱南Kenan
屏東琉球鄉美食【天台角冰店】視覺超狂水果冰山｜黑糖水香甜味美｜爆量新鮮水果｜2026小琉球必吃冰店名單
好一陣子，這家「天台角冰店」幾乎洗版各大有關小琉球旅遊話題的社群版面，在Google搜尋小琉球冰店一定會跳出這一家！以漂流木等海廢舊物、老宅古物及各種多肉植物盆栽，打造出獨樹一幟的店面風格，外觀超好拍的！而這裡又被稱為「小琉球最狂水果剉冰」，當冰品剛端上桌時，我們直接被份量嚇到耶！冰品上頭給的水果多到看不見底下的剉冰，就像一座又高又尖的冰山，有夠浮誇！
【天台角冰店】
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「天台角冰店」主要選用當季新鮮水果、純手工製作各種冰品，講求無添加，再搭配自家熬煮的黑糖和百香果醬，儘管破百元的挫冰價位，但客人對店家冰品的真材實料與用心程度是會願意買單的！每一碗挫冰份量絕對夠2-3人一起分著吃，水果甜度很高，無論是百香果醬還是黑糖水都淋很足，味道非常好！小琉球的天氣，實在太適合來這吃碗消暑冰品了！
【天台角冰店】
地址：屏東縣琉球鄉西側環島公路上(鄰近烏鬼洞)
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