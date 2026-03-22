住宿推薦｜親子友善飯店開箱・山景第一排景觀房・早餐可頌太驚喜！" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/698/f_29375698_1.JPG"> 【福容徠旅水里店】南投水里住宿推薦｜親子友善飯店開箱・山景第一排景觀房・早餐可頌太驚喜！

【福容徠旅水里店】南投水里住宿推薦｜親子友善飯店開箱・山景第一排景觀房・早餐可頌太驚喜！

這次來到南投水里旅行，選擇入住【福容徠旅水里店】，從抵達的那一刻開始，就感受到這裡的舒適與便利，飯店門口提供電動車租借服務，想在附近移動或簡單逛逛都很方便。

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福容徠旅水里店附設專屬地下停車場，開車族完全不用擔心停車問題，將車子停好後，直接搭乘電梯到一樓辦理入住，動線簡單又順暢，對帶著孩子與行李的我們來說，真的相當加分。

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大廳設有多處座位空間，另外也有販售生活小物，等候或休息時可以隨意看看。

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交誼廳提供住客飲品及迎賓小點自由取用，有小朋友超愛的數字餅乾和飛機餅乾，找個舒服的位置坐下來，稍微放鬆一下旅途的疲憊，整個氛圍讓人很快進入度假模式。

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交誼廳的設施也相當豐富，不只有足球台，還準備了幼兒書籍與桌遊，即使待在飯店裡也不無聊。對親子旅客來說，這樣的空間真的很加分。

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戶外花園區，也有設置座位，在微風輕拂之下坐著放空，感覺特別愜意，是那種會讓人不自覺放慢步調的舒服節奏。

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拉著行李準備上樓，走廊空間明亮帶點藝術氣息，不會有壓迫感，整體環境維持得很不錯。

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在正式入住前，我們先參觀了飯店最新改造的「閱旅客房」。房內配置一張大床，旁邊還有一張貴妃椅，對於帶小小孩同行的家庭來說非常實用，照顧孩子時多了一個彈性空間，使用起來相當順手。

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接著開箱這次入住的「宅旅客房」，一走進房間就被寬敞明亮的空間感吸引，採光非常好，最讓人印象深刻的是窗外的景色，純樸的小鎮風景、開闊的天空與層層山巒交織在一起，怎麼看都不膩，讓人心情不自覺有種遠離喧囂的平靜感。

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房內的日式茶几區域也是我很喜歡的一角，在這裡聊天、吃點小東西，氛圍特別溫馨自在。

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隱藏式茶几收起來後，還可以擺上一張單人床墊，紜紜看到立刻舉手說今晚要睡這裡，對孩子來說多了一點小小的「專屬空間」，也多了一份出遊的樂趣。

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房內備品相當齊全，提供咖啡包、茶包、小點心、冷水瓶與熱水壺，甚至連親子家庭很需要的奶瓶消毒鍋都有準備到，細節真的很貼心。

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開放式衣物間與置物平台設計，收納空間非常充足，行李再多也不會顯得凌亂。

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雙人床支撐度適中，躺起來不會過軟或過硬，每人提供兩顆枕頭，高度差異不大，可以依照習慣自行調整。窩在床上看看電視，也是一種很舒服的休息時光。

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浴室採乾濕分離設計，空間乾淨舒適，配有免治馬桶，並提供茶香系列的沐浴乳、洗髮乳與洗手乳。

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我們還自備了泡泡浴，紜紜在嬰兒澡盆裡開心玩水，那個專注又滿足的表情，讓整個住宿多了很多溫馨的片段。

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隔天早上起床後先到房間旁的戶外平台伸伸懶腰、呼吸新鮮空氣，再悠閒地下樓用餐，這樣的早晨節奏讓人覺得很剛好。

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早餐採一人一份自選口味可頌搭配自助吧，我特地選了靠窗的位置，一邊看著窗外的景色，一邊慢慢吃早餐，心情真的很好。

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中西式餐點選擇齊全，從清粥小菜、熱食到麵包、沙拉都有，整體口味表現穩定、不會踩雷。不過最讓人印象深刻的，還是那份現做可頌，外層酥香、內裡帶點層次與奶油香氣，搭配豐富餡料，每一口都很有存在感，會不自覺一口接一口吃完。

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整體入住下來，【福容徠旅水里店】不論是在空間舒適度、親子友善細節，還是窗外那片讓人放鬆的山景，都讓人留下很不錯的印象，如果你正在找南投水里住宿，這裡會是一個值得考慮的選擇。

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福容徠旅水里店

電話：04 92771888

地址：南投縣水里鄉東三街51號

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