2026-03-22 18:06 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「森 · 鍋燒意麵」日式文青鍋燒店，從國華三街搬遷至西和路繼續經營。
位在西和路三角窗店面很顯眼。
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店面外觀木質裝潢呈現出日式復古氛圍，外頭擺放悠閒式藤椅是門面亮點。
這室內開放式用餐空間環境很日式舒服，座位數多有裝置冷氣供顧客舒適用餐。
靠牆處有擺放餐具和佐料供自取，冰箱裡有些飲品供客人挑選。
料理台一旁有擺放置物籃供使用，上頭有擺放菜單供客人點餐參考，外帶則採用掃QR碼來進行點餐。
開放式料理吧台裡有2位女生掌廚中，檯面也有放置已經炸好的食材。
這是店家點菜單供客人點餐參考，鍋燒麵有三種湯底可供挑選，也有四種主食供挑選，還有炸物類、燒肉飯、湯品及冰品等可選擇。
這碗是古早味鍋燒意麵100元。
這碗鍋燒麵裡炸蝦、炸魚、手工魚丸、蛋、雪花麩及小白菜等，就依這配料堪稱是台南式的古早味。
這湯頭喝起來充滿大骨甘醇超好喝。
裡頭整體配料都是很新鮮真好吃。
這意麵吸飽湯頭無油耗味軟Ｑ好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「森 · 鍋燒意麵」用餐空間很日式真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理範圍,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：森 · 鍋燒意麵
地址：700臺南市中西區西和路195號
營業時間:11:00–14:00, 16:00–20:00（週ㄧ公休）（看店家臉書為準）
電話:0901-319-432
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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