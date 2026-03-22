日本三重縣觀光推介會登台　米米瘋李筱維分享自駕旅行體驗推薦三重自由行

2026-03-22 17:53 米米瘋 李筱維
日本三重縣知事一見勝之，親自帶領20家觀光業者組成訪問團，邀請台灣KOL一起推廣三重深度旅遊。　圖：小布少爺旅遊誌／提供
日本三重縣知事一見勝之，親自帶領20家觀光業者組成訪問團，邀請台灣KOL一起推廣三重深度旅遊。　圖：小布少爺旅遊誌／提供

為拓展台灣旅遊市場，日本三重縣於3月16日在台北文創舉辦「三重縣深度旅遊觀光誘客推介會」，由知事一見勝之率領約20家觀光相關業者來台推廣。旅遊玩家「米米瘋 ViViFunTV」主理人李筱維受邀出席活動，透過現場觀摩與體驗，重新認識三重縣自由行與深度旅遊的多元魅力。

名古屋往三重縣行經灣岸木曾川橋能看到長島度假村。 圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
名古屋往三重縣行經灣岸木曾川橋能看到長島度假村。 圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

對三重縣的最初印象，來自2024年完成的一段環全日本一周自駕旅行。當時自九州福岡出發，經新潟一路北上至北海道小樽，再由苫小牧搭船返回大洗，南下行經名古屋，行駛伊勢灣岸自動車道在經過灣岸木曾川橋時，遠望海邊壯觀的長島度假村，留下深刻印象，「那一刻只想到，下次一定要帶孩子再來。」該地位於桑名市，成為與三重縣的初次相遇。

三重縣鈴鹿服務區（Suzuka PA）內展示賽車服十分有特色。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
三重縣鈴鹿服務區（Suzuka PA）內展示賽車服十分有特色。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣位於名古屋與大阪、京都、奈良之間，交通便利，卻常被旅客忽略。回憶當時也只是經過，直到走訪世界知名賽車聖地鈴鹿賽道與鈴鹿服務區（Suzuka PA），才真正停下腳步。該服務區以賽車文化為主題，展示賽車、賽車服與周邊商品，並結合餐飲、沐浴與洗衣設施，是日本自駕旅行中極具特色的休息站。

三重縣伊賀自駕遊旅客不能錯過 道の駅いが（伊賀 道之驛）可以買到在地小農蔬果及特產，還有好拍的忍者屋敷。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
三重縣伊賀自駕遊旅客不能錯過 道の駅いが（伊賀 道之驛）可以買到在地小農蔬果及特產，還有好拍的忍者屋敷。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

伊賀忍者特殊軍團於三重縣觀光推介會展現精湛實演秀。
伊賀忍者特殊軍團於三重縣觀光推介會展現精湛實演秀。

此外，在道の駅いが（伊賀 道之驛）首次接觸伊賀忍者文化，從伊賀流味噌拉麵、日于三大和牛松阪牛到伊勢龍蝦相關產品，再到忍者主題伴手禮與展示空間，充分展現地方文化特色。此次推介會中，伊賀忍者團隊「阿修羅」帶來的忍術實演秀更成為活動亮點，手裏劍與動作表演精準迅速，讓現場來賓印象深刻。

三重縣志摩市長橋爪政吉 推薦志摩愛情海 伊勢志摩國立公園英虞灣、海女、珍珠及海景溫泉。
三重縣志摩市長橋爪政吉 推薦志摩愛情海 伊勢志摩國立公園英虞灣、海女、珍珠及海景溫泉。

在志摩地區的觀光亮點方面，志摩市以絕美海岸與珍珠聞名。很榮幸與志摩市長交流合影，更加深對當地觀光的認識，著名的橫山展望台曾獲《米其林綠色指南》一星評價，可俯瞰被譽為「日本愛琴海」的英虞灣；旅客亦可於賢島搭乘西班牙風情遊船，穿梭於多島海灣之間，並體驗珍珠項鍊DIY，感受當地珍珠養殖文化。

三重縣伊勢茶產茶量全國之冠，旅客絕不能錯過。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
三重縣伊勢茶產茶量全國之冠，旅客絕不能錯過。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣同時擁有深厚的人文底蘊，包括日本人一生必訪的伊勢神宮、產量全國之冠的伊勢茶、延續超過數千年的海女文化，以及歷史悠久的萬古燒。對於喜愛戶外與心靈探索的旅客而言，世界知名的熊野古道更是不可錯過的朝聖之路。

三重魅力展 (3/6 - 3/29) 在「根本在旅行」信義店/長春店，可以搶先品嚐伊勢茶、日本酒及抺茶蜜柑甜點！圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
三重魅力展 (3/6 - 3/29) 在「根本在旅行」信義店/長春店，可以搶先品嚐伊勢茶、日本酒及抺茶蜜柑甜點！圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

活動現場除觀光簡報外，亦安排伊勢茶手沖體驗與在地飲品試飲，讓與會者從味覺到視覺全面感受三重縣的魅力。同時，3月6日至3月29日期間，「三重魅力展」於「根本在旅行」信義店與長春店登場，展示多項三重縣特色商品與旅遊資訊，提供台灣旅客行前體驗。

日本三重縣知事一見勝之、志摩市長橋爪政吉、三重縣觀光部長 鹽野進、日台交流協會台北代表片山和之、根本在旅行創辦人 Ryoko Chen，推薦日本三重縣深度旅遊。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。
日本三重縣知事一見勝之、志摩市長橋爪政吉、三重縣觀光部長 鹽野進、日台交流協會台北代表片山和之、根本在旅行創辦人 Ryoko Chen，推薦日本三重縣深度旅遊。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣並非第一眼就驚艷的熱門旅遊城市，卻是一個適合細細探索的地方。「它會在旅途中慢慢被理解，也會讓人想再次回訪。」規劃日本自由行時，不妨將三重縣納入行程，深入體驗融合自然景觀、人文歷史與美食文化的日本深度旅遊。

【根本在旅行】「三重魅力展 3/6-3/29

信義店：110臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄4-1號

長春店：臺北市中山區長春路137巷7號


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米米瘋 李筱維

米米瘋 李筱維

李筱維 米米瘋 #跟著米米享受旅遊與生活 #李筱維 #米米瘋 #ViViFunTV 2023日本九州旅遊同業講座講師、10年旅遊採訪、影片創作者、攝影師、三寶媽，熱愛料理美食，環遊世界30國，2個月歐洲10國、2個月大東京親子遊、1個月日本全國親子遊、2023挑戰日本4極點環島、富士5湖自駕車宿、北海道露營車自駕環道東道央。平台傳送門  https://linkgoods.com/vivifuntv

#名古屋 #日本美食 #日本和牛 #日本旅遊 #日本景點

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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#打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

Belinda的玩美甜蜜窩

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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#早餐 #漢堡 #小琉球 #屏東 #美食探店

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