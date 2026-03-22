日本三重縣觀光推介會登台　米米瘋李筱維分享自駕旅行體驗推薦三重自由行

日本三重縣知事一見勝之，親自帶領20家觀光業者組成訪問團，邀請台灣KOL一起推廣三重深度旅遊。 圖：小布少爺旅遊誌／提供

為拓展台灣旅遊市場，日本三重縣於3月16日在台北文創舉辦「三重縣深度旅遊觀光誘客推介會」，由知事一見勝之率領約20家觀光相關業者來台推廣。旅遊玩家「米米瘋 ViViFunTV」主理人李筱維受邀出席活動，透過現場觀摩與體驗，重新認識三重縣自由行與深度旅遊的多元魅力。

名古屋往三重縣行經灣岸木曾川橋能看到長島度假村。 圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

對三重縣的最初印象，來自2024年完成的一段環全日本一周自駕旅行。當時自九州福岡出發，經新潟一路北上至北海道小樽，再由苫小牧搭船返回大洗，南下行經名古屋，行駛伊勢灣岸自動車道在經過灣岸木曾川橋時，遠望海邊壯觀的長島度假村，留下深刻印象，「那一刻只想到，下次一定要帶孩子再來。」該地位於桑名市，成為與三重縣的初次相遇。

三重縣鈴鹿服務區（Suzuka PA）內展示賽車服十分有特色。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣位於名古屋與大阪、京都、奈良之間，交通便利，卻常被旅客忽略。回憶當時也只是經過，直到走訪世界知名賽車聖地鈴鹿賽道與鈴鹿服務區（Suzuka PA），才真正停下腳步。該服務區以賽車文化為主題，展示賽車、賽車服與周邊商品，並結合餐飲、沐浴與洗衣設施，是日本自駕旅行中極具特色的休息站。

三重縣伊賀自駕遊旅客不能錯過 道の駅いが（伊賀 道之驛）可以買到在地小農蔬果及特產，還有好拍的忍者屋敷。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

伊賀忍者特殊軍團於三重縣觀光推介會展現精湛實演秀。

此外，在道の駅いが（伊賀 道之驛）首次接觸伊賀忍者文化，從伊賀流味噌拉麵、日于三大和牛松阪牛到伊勢龍蝦相關產品，再到忍者主題伴手禮與展示空間，充分展現地方文化特色。此次推介會中，伊賀忍者團隊「阿修羅」帶來的忍術實演秀更成為活動亮點，手裏劍與動作表演精準迅速，讓現場來賓印象深刻。

三重縣志摩市長橋爪政吉 推薦志摩愛情海 伊勢志摩國立公園英虞灣、海女、珍珠及海景溫泉。

在志摩地區的觀光亮點方面，志摩市以絕美海岸與珍珠聞名。很榮幸與志摩市長交流合影，更加深對當地觀光的認識，著名的橫山展望台曾獲《米其林綠色指南》一星評價，可俯瞰被譽為「日本愛琴海」的英虞灣；旅客亦可於賢島搭乘西班牙風情遊船，穿梭於多島海灣之間，並體驗珍珠項鍊DIY，感受當地珍珠養殖文化。

三重縣伊勢茶產茶量全國之冠，旅客絕不能錯過。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣同時擁有深厚的人文底蘊，包括日本人一生必訪的伊勢神宮、產量全國之冠的伊勢茶、延續超過數千年的海女文化，以及歷史悠久的萬古燒。對於喜愛戶外與心靈探索的旅客而言，世界知名的熊野古道更是不可錯過的朝聖之路。

三重魅力展 (3/6 - 3/29) 在「根本在旅行」信義店/長春店，可以搶先品嚐伊勢茶、日本酒及抺茶蜜柑甜點！圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

活動現場除觀光簡報外，亦安排伊勢茶手沖體驗與在地飲品試飲，讓與會者從味覺到視覺全面感受三重縣的魅力。同時，3月6日至3月29日期間，「三重魅力展」於「根本在旅行」信義店與長春店登場，展示多項三重縣特色商品與旅遊資訊，提供台灣旅客行前體驗。

日本三重縣知事一見勝之、志摩市長橋爪政吉、三重縣觀光部長 鹽野進、日台交流協會台北代表片山和之、根本在旅行創辦人 Ryoko Chen，推薦日本三重縣深度旅遊。圖：米米瘋 李筱維 / 提供。

三重縣並非第一眼就驚艷的熱門旅遊城市，卻是一個適合細細探索的地方。「它會在旅途中慢慢被理解，也會讓人想再次回訪。」規劃日本自由行時，不妨將三重縣納入行程，深入體驗融合自然景觀、人文歷史與美食文化的日本深度旅遊。

【根本在旅行】「三重魅力展 3/6-3/29」

信義店：110臺北市信義區忠孝東路四段553巷22弄4-1號

長春店：臺北市中山區長春路137巷7號

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