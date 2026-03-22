3/29限時開席！渥達尼斯磨坊 X 燈燈庵 夢幻餐酒夜老饕必嚐

今年春天，Hotel MVSA 慕舍酒店再度攜手日本懷石料理「TOUTOUAN 燈燈庵」合作，由將西方的「Molino de Urdániz 渥達尼斯磨坊」與東方的「燈燈庵」打造聯名餐酒饗宴，3月29日限定登場。

Molino de Urdániz_MOLINO後院。MVSA慕舍提供

全新聯名餐酒宴以「經典重現」為主軸，透過感官層進的菜單設計邏輯，引領賓客穿梭在兩國跨域的律動間，搭配日本爵士名伶小山郁美（Ikumi Koyama）精彩演出，度過美好餐期時光。

餐期由燈燈庵日籍主廚 廣中新輝親手製作的「八寸」拉開序幕，將山里旬菜的野趣與柔和春陽的煦色完美定格。「向付」展現旬魚鹽熟成的嶄新面貌，悄然現身的「旬肴」演繹海洋薈萃的驚喜，接續的「進肴」以彈牙口感牽動時蔬清脆，勾勒出日式職人的細膩。

燈燈庵 向付。MVSA慕舍提供

渥達尼斯磨坊則祭出經典菜色「MOLINO 後院」，爽脆黃瓜片融合生蠔奶醬的鮮味，映襯酸鹹層次的「醍醐蝦」與山海交融的「豚隱」讓味蕾帶來極大滿足感。主食端出「赤嶺」以和牛搭配甜菜根的土質芬芳，最後以甜點「藏心」櫛瓜花收尾，讓人回味無窮。全新聯名餐酒宴，3月29日晚間6點至10點登場，每人10800元 + 10%，包含精選餐搭酒。

Molino de Urdániz_藏心。MVSA慕舍提供



