無二會所春夏菜單搶攻高端饕客味蕾　松露鮑魚、喜知次、和牛美味齊發

2026-03-22 17:12 舌尖上的旅人 Eric Hsu

迎接初春到來，台北大安「無二會所」推出春夏全新菜單，同步開放4月晚餐時段預約，用一頓飯的時間，讓饕客靜下心細細感受季節與時間的旋律，度過美好餐期時光。

老饕最愛「荏苒選饌晚間套餐」用料豐富。無二會所提供
老饕最愛「荏苒選饌晚間套餐」用料豐富。無二會所提供

全新「荏苒選饌」晚間套餐以清爽的「松露鮑魚大根煮」揭開餐期序幕，入口溫潤和諧，能嚐到鮑魚軟Q口感，喚醒沈睡味蕾。另道「香煎明蝦佐鮮蝦奶油醬」肥厚明蝦肉質飽滿，搭配濃口的特製醬汁，簡單卻充滿層次感。老饕最愛的「鹽烤喜知次」、「和牛／小羔羊排朴葉燒」捨去多餘調味，回歸食材原味的初衷，以純凈鹽、朴葉妝點，讓人一試難忘。

「和牛朴葉燒」能嚐到牛肉原始風味。無二會所提供
「和牛朴葉燒」能嚐到牛肉原始風味。無二會所提供

招牌「炸蝦什錦天丼」選用油芒為食材，帶有特殊穀物醇香與時令蔬菜的爽脆，佐以吉品無毒蝦的甘甜。最後以「時蔬豚骨味噌湯」畫上完美句點，柔順的味噌香氣充斥舌尖，久久不散。

「鹽烤山鮮帝王蟹」海味濃郁。無二會所提供
「鹽烤山鮮帝王蟹」海味濃郁。無二會所提供

同步推出2場酒造職人面對面活動，其中「春鹿專場｜傳承140年春日之神的祝福」，活動期間在4月18日中午12點至下午2點，報名期限至4月6日截止。另場「白瀧專場｜越後湯澤的雪山泉水清透釀造」活動在5月29日晚間6點半至8點半，報名截止至5月17日。

 

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#美食探店

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

Belinda的玩美甜蜜窩

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

錫葉藤秘境：六米高浪漫紫藍花牆，串起快樂心情！【雲林四湖長春園藝】

2026-03-15 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

  • 雲林西湖，有個以六公尺高的錫葉藤花牆秘境，逢2~4月花開，又以三月花開最美也是最佳觀賞期。看那紫藍花海四瀑布傾瀉而下，花兒掉落撒滿芬芳的土地，超美的浪漫，隱身花牆裡的攝影人，好似與花兒深度對話，咔嚓咔嚓拍下一幅幅美麗風景。網美一族早已掌握最佳觀賞盛開期浪漫追花了，動作還真是快。台北也有知名錫葉藤秘景，就在大安森林公園3公尺的花棚，三月中旬才花開幾朵，長春園藝的花園已是滿開，北南兩不同。

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

  • 高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。
  • 去程：「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達
  • 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

  • 紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。
  • 花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。 



西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景💕

  • 花園主人花費2年時間種植了這片錫葉藤花牆，特別以鐵架架高讓錫葉藤能順著支架爬藤，才打造出這片全台少見最高、最長的紫色花牆美景。
  • 長春園藝花園內的錫葉藤有紫色和白色2種品種，錫葉藤花朵一天就會謝，留下花萼，花萼會從深紫轉淡再呈褐色最後變種子掉下來，漂亮紫藍花色鋼大概會維持二週，之後就漸漸退色，預估今年花期應該會到到3月底，把握最佳賞花期前來。😳

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。
🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

  • 吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛生命力超強的孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。
  • 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。
  • 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日
🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！
🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。
🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花
🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。
🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。




卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#賞花 #攝影 #打卡景點

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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