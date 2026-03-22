無二會所春夏菜單搶攻高端饕客味蕾　松露鮑魚、喜知次、和牛美味齊發

迎接初春到來，台北大安「無二會所」推出春夏全新菜單，同步開放4月晚餐時段預約，用一頓飯的時間，讓饕客靜下心細細感受季節與時間的旋律，度過美好餐期時光。

老饕最愛「荏苒選饌晚間套餐」用料豐富。無二會所提供

全新「荏苒選饌」晚間套餐以清爽的「松露鮑魚大根煮」揭開餐期序幕，入口溫潤和諧，能嚐到鮑魚軟Q口感，喚醒沈睡味蕾。另道「香煎明蝦佐鮮蝦奶油醬」肥厚明蝦肉質飽滿，搭配濃口的特製醬汁，簡單卻充滿層次感。老饕最愛的「鹽烤喜知次」、「和牛／小羔羊排朴葉燒」捨去多餘調味，回歸食材原味的初衷，以純凈鹽、朴葉妝點，讓人一試難忘。

「和牛朴葉燒」能嚐到牛肉原始風味。無二會所提供

招牌「炸蝦什錦天丼」選用油芒為食材，帶有特殊穀物醇香與時令蔬菜的爽脆，佐以吉品無毒蝦的甘甜。最後以「時蔬豚骨味噌湯」畫上完美句點，柔順的味噌香氣充斥舌尖，久久不散。

「鹽烤山鮮帝王蟹」海味濃郁。無二會所提供

同步推出2場酒造職人面對面活動，其中「春鹿專場｜傳承140年春日之神的祝福」，活動期間在4月18日中午12點至下午2點，報名期限至4月6日截止。另場「白瀧專場｜越後湯澤的雪山泉水清透釀造」活動在5月29日晚間6點半至8點半，報名截止至5月17日。

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！