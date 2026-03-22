2026-03-22 15:01 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|左營區。「芒果好忙」一年四季都有賣芒果冰，抓住草莓季尾聲來碗草莓冰來解解饞。
這間「芒果好忙」在高雄已經超過10年歷史，小高第一次來是分享店家的芒果冰，第二次再來是分享店家的草莓冰，今天吃完「花山二代目」的鴨湯拉麵後，順道再到「芒果好忙」吃碗草莓冰，草莓季接近尾品質較差且漲價，幸好店家還有賣新鮮的草莓冰，2020年11月一碗草莓冰定價200元，今天發現草莓冰一碗定價是250元，經過多年如此漲幅是很合理，且這碗草莓冰超大碗足夠2人吃，且這草莓品質相當的好，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
三角窗店面騎樓擺滿桌椅供客人內用，室內是料理廚房沒有對外開放，這裡是點餐和結帳服務吧台。
這裡沒有提供點菜單供客人畫選，就這立牌上面滿滿冰品供選擇，這裡全年皆有供應新鮮芒果冰，菜單上有麻糬香蕉船類、雪花冰類、鮮奶霜淇淋類、飲品類、冬季熱飲類、現打果汁類、冰沙類及雪花冰類等。
這碗是草莓冰250元。
這盤草莓雪花冰底下是牛奶雪花冰，表面堆滿紅通通很大顆草莓，上頭一顆大布丁再淋上草莓醬和煉乳。
這草莓都是選用較大顆品質好的，這草莓酸甜滋味令人停不下口好吃。
這牛奶雪花冰偏甜些不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「芒果好忙」用餐空間整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊:芒果好忙
地址:813高雄市左營區富民路401號
營業時間: 12:30–21:00
電話:無07-550-8115
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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