【松山美食】富善雞湯麵舖：香菜控必吃爆量香菜雞腿湯麵！雞腿雙拼、剝皮辣椒雞湯超滿足【台北餐廳推薦】巷弄美食

喜歡吃麵食喝雞湯的朋友，來過富善雞湯麵舖，跟我一樣絕對會再回訪！

富善雞湯麵舖

地址：台北市松山區光復北路11巷54號

電話：02-2749-1017

時間：週一至週五 11:00-14:30,17:00-21:30‧週六至週日 11:00-21:30

富善雞湯麵舖的空間簡單乾淨，整體風格偏古早樸實。店面還有提供阿嬤牌麥茶，在等待的同事也可以暖心！餐點都是現點現做，空氣中不時飄出雞湯與炸物的香氣，讓人越等越餓。

店內餐具與醬料採自助取用方式，也貼心準備了兒童餐具與兒童座椅，對親子客群來說相當友善。更讓人驚喜的是，店裡還設有甜點自助吧，內用可享用豆花，並提供紅豆、綠豆等配料，還有豆漿和麥茶及霜淇淋可以無限續吃。

富善雞湯麵舖的菜單也會不定時調整與推出新品，讓人每次造訪都有不同驚喜。隨著夏天即將到來，店裡也推出了清爽系的香菜系列餐點，以清香提味、口感清新為特色，在炎熱天氣裡吃起來格外開胃。

跟大家分享富善雞湯麵舖的美味！

爆量香菜雞腿濃湯麵 NT $230

富善阿嬤乾拌麵+雞腿濃湯 NT $230 剝皮辣椒 +NT $30

雙拼脆皮炸雞 NT $130

蒜香雞汁炒蛤蜊 NT $130

雞汁高麗菜 NT $50

爆量香菜雞腿濃湯麵 NT $230

這碗真的會讓香菜控心花怒放。滿滿的香菜鋪在湯麵上，幾乎看不到麵體，視覺衝擊超強，香氣也非常濃郁。濃雞湯喝起來濃郁不油膩，帶著雞骨慢熬後的自然鮮味。雞腿肉份量很實在，肉質軟嫩多汁，配上麵條一起入口，香菜的清香與雞湯融合得恰到好處。

富善阿嬤乾拌麵+雞腿濃湯 NT $230 剝皮辣椒 +NT $30

我個人最推這組。乾拌麵麵條Q彈有嚼勁，拌上醬汁鹹香夠味，再加上店家自製的辣椒醬，每一口都很涮嘴。搭配剝皮辣椒雞腿濃湯，整體風味立刻升級。湯頭濃郁帶有撥皮辣椒特有的香氣與微辣感，辣度溫和順口，喝起來暖胃又開胃。

雙拼脆皮炸雞 NT $130

點雙拚就能一次擁有炸雞腿和炸雞翅，外皮炸得金黃酥脆，咬下去香氣十足。不過整體口感偏油一些，建議可以搭配麵食或青菜一起享用，吃起來會更平衡。

蒜香雞汁炒蛤蜊 NT $130

這道是非常有誠意的招牌菜。蛤蜊顆顆飽滿，蒜香與雞汁的香氣融合得很完美，湯汁鹹香中帶著海鮮的自然甜味，蛤蜊控非點不可！

雞汁高麗菜 NT $50

雞汁高麗菜口感清脆爽甜，高麗菜本身的自然甜味在雞汁的提味下更加明顯，整體清爽不油膩，吃起來非常順口。

在富善雞湯麵舖用餐不只主餐讓人滿足，店內還提供自助吧。可自行取用清爽的麥茶與香濃豆漿，餐後還有 霜淇淋與豆花吃到飽，並可加入紅豆、綠豆等配料。吃完熱騰騰的雞湯麵，再來份甜品作結尾，整體用餐更添滿足感。

富善雞湯麵舖的餐點就像阿嬤的愛，一碗麵，也能感受到店家的用心。採用溫體雞熬煮雞湯，讓雞肉與湯頭的鮮甜更加自然純粹，也像阿嬤疼孫般的心意，把最好的滋味端上桌，再搭配每天現做的甜點，讓整體用餐更添一份溫暖與滿足。

富善雞湯麵舖

地址：台北市松山區光復北路11巷54號

電話：02-2749-1017

時間：週一至週五 11:00-14:30,17:00-21:30‧週六至週日 11:00-21:30

FB：https://reurl.cc/dpVO2k

IG：https://www.instagram.com/fushan_tw/

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