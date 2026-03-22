2026-03-22 11:00 我是凱南Kenan
屏東琉球鄉美食【小琉球阿娟早餐店】超熱賣！在地早餐界人氣王｜炸肉排系列早餐通通是招牌｜排隊也要吃到炸肉蛋吐司｜小琉球早餐名單NO.1
「小琉球阿娟早餐店」的炸肉蛋吐司簡直就是小琉球島上的大明星！紅得不得了！來到這裡，會發現大家都等著現炸古早味「肉排」起鍋，充滿厚度的肉排夾漢堡或夾吐司都讓人很喜愛，建議可以搭配花生醬，多了股鹹甜香，又有蛋和小黃瓜增添口感和個別香氣，超有特色又好吃！而這裡也賣著許多傳統類型早點，漢堡、吐司、厚片、香酥盒、蛋餅、素食和一些炸物、點心等，價格實惠。
【小琉球阿娟早餐店】
地址：屏東縣琉球鄉三民路288-1號
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一早吃花生炸肉蛋吐司太有幸福感了！內層的花生醬抹得厚厚一層，香濃的花生醬香氣非常明顯！肉排更不用說了，外脆內柔韌，肉質口感好，還會咬到爽脆的小黃瓜，而我最愛的煎蛋更是加分，吃完超級滿足的！
【小琉球阿娟早餐店】
地址：屏東縣琉球鄉三民路288-1號
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