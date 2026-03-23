佐賀呼子朝市華麗轉型！中尾甚六品牌落成，新名所誕生！

一月底剛開幕的中尾甚六HOTEL是呼子町「鯨乃町興」的地方創生企畫下的最後一塊拼圖。圖：株式會社Amina Collection╱提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】佐賀縣唐津市呼子町名列「日本3大朝市」之一，正透過地方再生展現全新面貌。曾經是捕鯨重鎮、擁有輝煌時光的呼子町，在 Amina Collection 推動的「鯨乃町興」地方創生企畫下，隨著「Whale Brewing精釀啤酒」、「THREE呼子香氛蒸餾所」、「甚六果實店」、「中尾甚六HOTEL」、「甚六朝市食堂」及「JIN6三溫暖」陸續開幕，成功將散落街巷間的歷史建物轉化為高質感的旅遊據點，顯著提升呼子的觀光競爭力。

▍活化歷史資產，重塑「全町即旅館」格局

呼子過去多以「朝市半日遊」及「活烏賊三吃」為主要觀光型態，導致消費停留時間短暫。如今以昔日捕鯨名門「中尾家（屋號：中尾甚六）」的歷史底蘊為核心，將百年古民家與舊倉庫修復重生成為精品旅宿，透過將住宿、餐飲、三溫暖據點散佈於朝市周邊，鼓勵遊客在町內漫步，體驗從清晨朝市到深夜港町的完整魅力，將原本的走馬看花轉化為「沉浸式居遊」。

▲中尾甚六HOTEL散落於呼子朝市街區，分為本館和三棟別邸。本館房間全部面海，可眺望呼子港美景。圖：蔡雅雯╱攝

▲中尾甚六HOTEL散落於呼子朝市街區，分為本館和三棟別邸。本館房間全部面海，可眺望呼子港美景。圖：蔡雅雯╱攝

▲獨棟兩層樓的浦田別邸是百年老宅改裝而成，位於中尾家屋敷對面。圖：蔡雅雯╱攝

▲獨棟兩層樓的浦田別邸是百年老宅改裝而成，位於中尾家屋敷對面。圖：蔡雅雯╱攝

▍推出質感餐飲與文青味三溫暖，精準鎖定高端客群

特別邀請名廚熊谷喜八監製「甚六朝市食堂」，以在地鮮魚與特製高湯打造精緻早餐，成功將傳統朝市小吃提升至職人料理層次。「甚六果實店」則找來國際行銷經驗豐富的村田真希作為店長掌舵，主打精品級刨冰。「JIN6三溫暖」更以呼子文化的鯨魚、烏賊為設計語彙，結合空中水風呂等前衛新穎的設施，不僅吸引三溫暖愛好者，也成為近期社群媒體上的視覺焦點。

▲「甚六果實店」主打精品級刨冰。圖：蔡雅雯╱攝

▲「甚六果實店」主打精品級刨冰。圖：蔡雅雯╱攝

▲「甚六朝市食堂」提供精緻版早餐〜時令鮮魚湯泡飯。圖：蔡雅雯╱攝

▲「甚六朝市食堂」提供精緻版早餐〜時令鮮魚湯泡飯。圖：蔡雅雯╱攝

▲「JIN6三溫暖」的空中水風呂是網紅打卡熱點。圖：株式會社Amina Collection╱提供

▍在地精釀啤酒Whale Brewing獲獎連連，THREE香氛蒸餾所

Whale Brewing位於甚六果實店旁，是由80年古民家改建而成的精釀啤酒廠，旨在致敬當地捕鯨歷史並重現往昔繁榮。釀造實力堅強，旗下三款啤酒均榮獲 2025 年日本啤酒大賽（Japan Great Beer Awards）銀賞肯定。

THREE Aroma Distillery香氛蒸留所也同樣由古民家改建，擁有日本國內最大規模的蒸留設備與研究實驗室。現場除了展示從當地 THREE 香草花園萃取精油的過程，也提供限定商品銷售與季節性體驗活動。

2026年的呼子町宛如文藝復興大變身，值得前往一遊。

▲Whale Brewing呼子精釀啤酒推出以來好評不斷，得獎連連。圖：蔡雅雯╱攝

▲Whale Brewing呼子精釀啤酒推出以來好評不斷，得獎連連。圖：蔡雅雯╱攝

▲THREE香氛蒸留所提供多樣化限定商品。圖：株式會社Amina Collection╱提供

▼呼子町6大新名所快速掃描▼

‧中尾甚六HOTEL：2026/1/30 開幕（含本館與 3 棟別邸）

‧甚六朝市食堂：2026/1/16 開幕（營業時間 07:30 - 14:00）

‧JIN6三溫暖：2025/11開幕10:00 - 22:00，住宿者享多次使用優惠

‧THREE Aroma Distillery呼子蒸餾所：2025/10 開幕

‧甚六果實店：2025/05 開幕09:30-16:30

‧Whale Brewing精釀啤酒釀造所：2023/12開幕

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