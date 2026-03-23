平埔原住民族群文化節4月台南新營登場 展現族群文化底蘊與當代風采

2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節04/03-04/04在新營文化中心前廣場熱鬧登場。 圖：台南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節將於04/03-04/04在新營文化中心前廣場熱鬧登場，日前於永華市政中心舉行活動發布記者會，歡迎來感受平埔原住民族群文化的歷史底蘊與當代風采。臺南市議員余柷青、市府徐健麟副秘書長及臺南平埔原住民族群協會代表齊聚一堂，為文化節揭開序幕。現場特別設計「花環」啟動儀式，與會貴賓將象徵祝福與文化記憶的花朵逐一插上花環，儀式象徵平埔原住民族群文化在不同世代與部落間的匯聚與連結，讓文化在當代再次凝聚與綻放。

黃偉哲市長表示，本次文化節以「光影相聚」與「樂舞宴饗」為兩大主軸。其中「光影相聚」呼應於新營文化中心展出的「印象原民・記憶留聲」臺南平埔原住民族群影像展，透過影像回望族群歷史與生活記憶；「樂舞宴饗」則透過音樂、舞蹈與飲食文化的交流，展現原住民族群多元豐富的藝術能量與生活文化。活動期間規劃多場舞台展演節目，同時設置原民市集，集結傳統美食、手作文創及在地農特產品，打造兼具文化與生活感的交流空間。

臺南市政府原住民族事務委員會主任委員白惠蘭 Salau Kaljimuran 進一步指出，今年特別推出「走讀聚落・體驗平埔」小旅行，規劃走訪吉貝耍部落、六重溪部落、岡林部落及菜寮溪部落，透過專業導覽與實地走讀，帶領深入了解臺南各聚落歷史故事與特色，在實際踏查中認識平埔原住民族群的生活脈動與文化記憶。

邀請04/03-04/04蒞臨新營文化中心前廣場，一同參與2026「光影相聚・樂舞宴饗」平埔原住民族群文化節，認識平埔原住民族群的歷史與文化價值，並在交流與參與中共同見證文化的再現與創新。

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