2026-03-22 01:31 冠婷生活趣
高師大附近的質感日式定食，必吃慢燉豬肉咖哩與鹽烤鯖魚，高雄師範大學美食，附最新菜單
高雄文化中心美食推薦_ご飯Go Han─高雄師範大學美食推薦，藏身在林德街、鬧中取靜的慢食空間，品嚐職人手作的純粹原味230元起，必吃慢燉豬肉咖哩與鹽烤鯖魚，高師大附近的質感日式定食，附ご飯 Go Han最新菜單，高雄日式定食推薦、捷運文化中心站附近美食餐廳推薦、高雄好吃的咖哩飯
文章目錄
- 關於ご飯Go Han
- ご飯Go Han在哪裡
- ご飯Go Han環境與餐點特色
- 極簡美學用餐空間
- 堅持原食精神的日式定食
- ご飯Go Han交通與停車資訊
- ご飯 Go Han交通指引
- ご飯Go Han環境開箱
- ご飯Go Han用餐區
- ご飯Go Han自助區
- ご飯Go Han餐點分享
- 慢燉豬肉咖哩 200元
- 鹽烤鯖魚定食 260元
- 消費資訊
- ご飯Go Han評價好嗎
- ご飯Go Han最新菜單
- 高雄文化中心美食推薦相關資訊
- 品牌資訊
關於ご飯Go Han
「高雄文化中心美食推薦、高雄師範大學美食推薦」
「高雄日式定食推薦、捷運文化中心站附近美食餐廳推薦、高雄好吃的咖哩飯」
ご飯Go Han在哪裡
高雄文化中心與高雄師範大學附近，位於林德街的巷弄裡的ご飯Go Han，想找個安靜地方用餐的上班族，或是想品嚐高雄好吃咖哩飯的食客，很推薦。
ご飯Go Han環境與餐點特色
極簡美學用餐空間
以大面積的留白牆面搭配溫潤的木質門框，像是在等待家人歸來的食堂。
堅持原食精神的日式定食
店名取為ご飯Go Han，代表著對米飯與好好吃飯的重視，料理核心在於不過度調味，讓食材自己說話的減法哲學。
ご飯Go Han交通與停車資訊
大眾運輸：搭乘高雄捷運到文化中心站下車，從3號出口出站後，走路10分鐘可抵達。
機車：廣州一街、林德街巷弄內路邊機車停車格。
汽車：高雄市文化中心地下停車場，走路5分鐘。
ご飯 Go Han交通指引
高雄市文化中心、高雄師範大學附近、林德街與廣州一街交叉口，位於高雄文化中心生活圈的靜巷內的ご飯Go Han，交通相當便利，無論是搭乘捷運或自行開車都很方便。
ご飯Go Han環境開箱
搭乘高雄捷運橘線至O7 文化中心站下車，由3號出口出站，沿著和平一路步行至林德街右轉，步行時間約10分鐘可抵達。
ご飯Go Han用餐區
走進店內，延續了日式無印風的極簡美學，沒有過多的裝飾，溫暖的燈光灑在木桌上，讓人一坐下來心情就跟著沉澱。
即使是一個人來吃飯也不會感到尷尬，店內的氛圍讓人能可以放鬆地享用桌上美味。
不吵雜的舒適用餐空間，食客有默契地享受眼前的食物，是一個可以真正實踐慢食的好地方。
有規劃適合一人、兩人、四人用餐的座位。
ご飯Go Han自助區
用餐時會使用到的餐具、飲用水，都可以在這邊自行取用。
ご飯Go Han餐點分享
慢燉豬肉咖哩 200元
慢燉豬肉咖哩附一碗味噌湯。
不是速成的咖哩塊味道。
以大量的蔬果與辛香料為主角，花費長時間手工炒製、燉煮，讓醬汁呈現自然的甘甜與濃郁的層次感，不像一般台式咖哩勾芡太重，也不像日式甜咖哩容易膩，是大人的口味；豬肉選用油脂分佈均勻的部位，燉煮到軟嫩入味，搭配粒粒分明、Q彈飽滿的白米飯，是店內人氣最高的餐點。
鹽烤鯖魚定食 260元
每一份定食都會搭配當季時蔬漬物、開胃菜、溏心蛋、味噌湯，落實日式一汁三菜的營養均衡概念。
白飯煮得非常好，軟硬適中、越嚼越香，完美扮演了定食的靈魂角色。
口感滑嫩，帶有自然黃豆香氣。
看起來最簡單的料理，越考驗功力。
嚴選油脂豐厚的挪威鯖魚，師傅精準掌握火候，將魚皮烤至金黃焦脆，飄出誘人的油脂香氣。
筷子劃開，裡面的魚肉依然鮮嫩多汁，僅需擠上一點檸檬汁或沾點胡椒鹽，就能品嚐到大海最純粹的自然鮮味。
消費資訊
用餐日期：2026/02
低消：每人一份主餐或150元，不收服務費。
遇客滿候位時，用餐時間90分鐘。
付款方式：現金
ご飯Go Han評價好嗎
ご飯Go Han的評價相當不錯，是質感與口味兼具的實力派口袋名單。
ご飯Go Han最新菜單
高雄文化中心美食推薦_ご飯Go Han最新菜單2026/02
高雄文化中心美食推薦相關資訊
- 店家名稱：ご飯 Go Han
- 營業狀態： 營業中
- 店家地址：802台灣高雄市苓雅區林德街43號 地圖
- 網友評分：★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- ★
- 4.1/5 ( 51人 )
- 店家電話： 0965 801 793
- 營業時間：
- 星期一: 11:00 – 20:00
- 星期二: 11:00 – 20:00
- 星期三: 11:00 – 20:00
- 星期四: 11:00 – 20:00
- 星期五: 11:00 – 20:00
- 星期六: 11:00 – 20:00
- 星期日: 11:00 – 20:00
- 官網
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
品牌資訊
_點擊橘字進入傳送門
_追蹤我們的instagram，獲得更多即時美食旅遊資訊
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數