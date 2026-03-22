[高雄文化中心美食]ご飯Go Han，高師大附近的質感日式定食，必吃慢燉豬肉咖哩與鹽烤鯖魚，高雄師範大學美食，附最新菜單

高雄文化中心美食推薦_ご飯Go Han─高雄師範大學美食推薦，藏身在林德街、鬧中取靜的慢食空間，品嚐職人手作的純粹原味230元起，必吃慢燉豬肉咖哩與鹽烤鯖魚，高師大附近的質感日式定食，附ご飯 Go Han最新菜單，高雄日式定食推薦、捷運文化中心站附近美食餐廳推薦、高雄好吃的咖哩飯

文章目錄

關於ご飯Go Han

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ご飯Go Han在哪裡

高雄文化中心與高雄師範大學附近，位於林德街的巷弄裡的ご飯Go Han，想找個安靜地方用餐的上班族，或是想品嚐高雄好吃咖哩飯的食客，很推薦。

ご飯Go Han環境與餐點特色

極簡美學用餐空間

以大面積的留白牆面搭配溫潤的木質門框，像是在等待家人歸來的食堂。

堅持原食精神的日式定食

店名取為ご飯Go Han，代表著對米飯與好好吃飯的重視，料理核心在於不過度調味，讓食材自己說話的減法哲學。

ご飯Go Han交通與停車資訊

大眾運輸：搭乘高雄捷運到文化中心站下車，從3號出口出站後，走路10分鐘可抵達。

機車：廣州一街、林德街巷弄內路邊機車停車格。

汽車：高雄市文化中心地下停車場，走路5分鐘。

ご飯 Go Han交通指引

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高雄市文化中心、高雄師範大學附近、林德街與廣州一街交叉口，位於高雄文化中心生活圈的靜巷內的ご飯Go Han，交通相當便利，無論是搭乘捷運或自行開車都很方便。

ご飯Go Han環境開箱

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搭乘高雄捷運橘線至O7 文化中心站下車，由3號出口出站，沿著和平一路步行至林德街右轉，步行時間約10分鐘可抵達。

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ご飯Go Han用餐區

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走進店內，延續了日式無印風的極簡美學，沒有過多的裝飾，溫暖的燈光灑在木桌上，讓人一坐下來心情就跟著沉澱。

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即使是一個人來吃飯也不會感到尷尬，店內的氛圍讓人能可以放鬆地享用桌上美味。

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不吵雜的舒適用餐空間，食客有默契地享受眼前的食物，是一個可以真正實踐慢食的好地方。

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有規劃適合一人、兩人、四人用餐的座位。

ご飯Go Han自助區

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用餐時會使用到的餐具、飲用水，都可以在這邊自行取用。

ご飯Go Han餐點分享

慢燉豬肉咖哩 200元

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慢燉豬肉咖哩附一碗味噌湯。

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不是速成的咖哩塊味道。

以大量的蔬果與辛香料為主角，花費長時間手工炒製、燉煮，讓醬汁呈現自然的甘甜與濃郁的層次感，不像一般台式咖哩勾芡太重，也不像日式甜咖哩容易膩，是大人的口味；豬肉選用油脂分佈均勻的部位，燉煮到軟嫩入味，搭配粒粒分明、Q彈飽滿的白米飯，是店內人氣最高的餐點。

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鹽烤鯖魚定食 260元

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每一份定食都會搭配當季時蔬漬物、開胃菜、溏心蛋、味噌湯，落實日式一汁三菜的營養均衡概念。

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白飯煮得非常好，軟硬適中、越嚼越香，完美扮演了定食的靈魂角色。

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口感滑嫩，帶有自然黃豆香氣。

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看起來最簡單的料理，越考驗功力。

嚴選油脂豐厚的挪威鯖魚，師傅精準掌握火候，將魚皮烤至金黃焦脆，飄出誘人的油脂香氣。

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筷子劃開，裡面的魚肉依然鮮嫩多汁，僅需擠上一點檸檬汁或沾點胡椒鹽，就能品嚐到大海最純粹的自然鮮味。

消費資訊

用餐日期：2026/02

低消：每人一份主餐或150元，不收服務費。

遇客滿候位時，用餐時間90分鐘。

付款方式：現金

ご飯Go Han評價好嗎

ご飯Go Han的評價相當不錯，是質感與口味兼具的實力派口袋名單。

ご飯Go Han最新菜單

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高雄文化中心美食推薦_ご飯Go Han最新菜單2026/02

高雄文化中心美食推薦相關資訊

店家名稱：ご飯 Go Han

營業狀態： 營業中

店家地址：802台灣高雄市苓雅區林德街43號 地圖

網友評分： ★

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4.1/5 ( 51人 )

店家電話： 0965 801 793

營業時間：





星期一: 11:00 – 20:00





星期二: 11:00 – 20:00





星期三: 11:00 – 20:00





星期四: 11:00 – 20:00





星期五: 11:00 – 20:00





星期六: 11:00 – 20:00





星期日: 11:00 – 20:00

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