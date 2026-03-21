2026-03-21 22:35 卡娃思 / 開心趴趴走
百年九重葛爆開，桃紅花瀑傾瀉而下，3~5月賞花必遊必拍，季節限定【國家漫畫博物館籌備處東側】（散步趣台中 五）
百年九重葛
桃紅花瀑
日老宅紅翻天，追花族追不停
參觀人潮多於日常，遊客只為看看拍拍季節限定
一年一開，滿開盛況
齊聚國家漫畫博物館籌備處東側，看不停也拍不停
三月天，季節限定熱拍打卡點⟪百年老樹九重⟫
日屋舊宿舍老宅窗邊，春天裡台中最熱門的免費打卡秘境，百年老樹位在國家漫畫博物館園區，編號“9”日屋老宅門前，屋內是義式冰淇淋店的「吳甜」店舖，旁邊
【國家漫畫博物館籌備處】2023年底開展，2024起躍升台中最新地標熱拍景點！
- 為臺灣的國家級漫畫博物館。2017年中華民國文化部開始規劃，2018年委由國立臺灣歷史博物館籌備規劃，2020年8月成立「國家漫畫博物館籌備小隊」；2023年10月20日成立「國家漫畫博物館籌備處」，同年12月23日設於臺中刑務所建築群的國漫館東側基地正式開展。
- 「國漫館」由原刑務所官舍群改建，目前有15棟日式建築，各自擁有不同有趣的策展，還有各式風格主題漫畫間，漫畫迷的天地！
地址：臺中市西區林森路33號
開館時間：10:00~18:00，免費參觀，週一公休
電話：04 2371 0360 官網
大眾交通，搭乘公車路線
- 搭車站牌：台中火車站附近巧合飯飯店前
- 路線：50、59、75、241（經過四站）
- 下車站牌：地方法院，步行3分鐘（地方法院第二辦公室側面對面），回程在對面站牌。
開車族，周邊停車位多，好停車
官網https://www.ntmc.gov.tw/home/zh-tw/about
🔺厚實粗壯樹幹，百年高齡彎彎曲曲，韌性極強生命力，具蔓性可做拱門、綠牆等造型，九重花在公園、街道路邊很常見，樹齡有百年的就不多見！
🔺卡娃思為花兒來，也被大樹一樣吸引，在19間的日屋老宅見證下，各個屹立不搖老樹，展現超強旺盛生命力，被照顧得好好的，景色太漂亮了！攝影魂又被激發，連續來二天的午後時間，待在這兒放空，純粹欣賞和倘徉戶外空間的寧靜舒適，超享受的散步趣。
🔻林森路33號租書，編號12老屋前庭院，屋內閱讀漫畫書，超悠閒好時光！
🔻發現了一個拍倒影的好位置，攝影團在老師帶領下，大家吱吱渣渣的都在討論構圖，從不同的面向拍，感覺很好發揮，蹲下來拍，手機都可以拍得很好耶！
關於⟪九重葛⟫😘
- 公園、鄰里巷弄最常見椅著牆、門前、鐵窗的爬牆類植物，台灣各地非常的常見。
- 記憶中夏天常見的花瀑，就是九重葛的桃紅色，現在的花色可多了。
- 又稱「三角梅」的九重葛，花開期間的觀賞期長，從春天到夏天。鮮豔花並不是三角梅的花，而是蠟質的苞片，苞片質地極薄，苞片三片合生一簇，其實是三個苞片著生三朵花，因此又稱「三角梅」，因苞片摸起來像紙的質地，所以九重葛英文暱稱為"Paper Flower"。（花朵是那背包片包圍的蛋蛋蛋的白色小花）
- 九重葛帶有刺，優點是做圍籬的好材料，又稱為「刺仔花」，缺點是不能離人行通道太近，修剪時須注意以免被刺傷。
（國家漫畫圖書館籌備處的百年九重葛，看來近期有經過修剪，228假期網友分享的垂枝更長。）
（攝影拜訪日：2026年3月19日20日）
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