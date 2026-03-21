霧峰林家之大花廳戲臺

我單獨一人坐在供客人坐的凳子上，正面對著眼前臺灣僅存的福州式戲台建築，那極盡巧工的屋頂與梁柱雕刻，再再的顯現出大戶人家的風範。

舊稱阿罩霧的台中霧峰地區，除了是舊省議會的所在地，要說聲名響亮的話霧峰林家不做第二人想。隱身在霧峰鬧區主要幹道之旁，雖不難尋，但初來乍到總還是繞了點路。

霧峰林家宅園分為以協助平定太平天國、戴潮春事件建立軍功的林文察太子少保一家的頂厝系統與以藝文、經商聞名的林獻堂等的下厝系統再加上萊園的統稱。

刻意選在周一來訪並恰巧避開早先入園的團客，此時宮保第園區除了偶爾神出鬼沒的工作人員外，只剩我一人獨自漫遊。

從臨馬路的宮保第第一進門面就可得見這台灣碩果僅存的清代一品官宅的氣勢，巧奪天工的雕刻、繪畫(門神)都令人嘆為觀止。

沿著建議路線逐進前行，想像著林家人曾經的叱吒風雲，宮保第想必也是冠蓋雲集，門庭若市。

穿過狹長的箭道朝著大花廳方向前進，有種在古厝中探險尋寶的錯覺，漫步來到廳前廣場，悠揚的樂聲從門後傳出。大花廳取名自戲台頂之八角藻井中雕有花中之王 – 牡丹，其盛開的的花姿有花開富貴之意。自1890年開始興建至1894年左右完工，三進五開間格局，設計極富特色，主要作為林家宴客和家族聚會看戲等用途，是霧峰林家下厝鼎盛時期的重要象徵。

穿過有規矩之意的圓方之門(圓為規、方為矩，提醒子孫做事有規矩)，面對大戲台的正廳為林家談事宴客之處，依尊卑有序，逐級入座。正廳兩旁的望台則留給公子與小姐。

整個大花廳與戲台雕梁畫棟，其中的桃眼獅、麒麟、鰲魚等都有趨吉避凶、招祥納福之意，顯現大戶人家的氣派。

我走到正廳之內，看著嚴肅而莊嚴的擺設，出神之際，背後傳來悠揚樂聲，而我轉身，坐在賓客之位，看著眼前的大舞台，神遊於霧峰林家的鼎盛之巔。