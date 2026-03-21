屏東蓮霧雄-彩色蓮霧禮盒

家人聊天時提到有訂購彩色蓮霧讓大家一起品嚐，平常市面上看到的蓮霧都是紅的，令人十分好奇彩色蓮霧到底會有那些顏色。

不久前家裡收到一箱冷藏水果禮盒，禮盒拿起來很有份量，是來自蓮霧雄黑金剛農場的彩色蓮霧禮盒，霧黑色的禮盒外觀帶有花紋圖案，紅色的腰封上方有五種顏色的蓮霧彩繪。

禮盒等級是較好的硬紙板，正前方側邊(磁吸掀蓋處)是燙金的蓮霧圖案。

拿掉腰封，禮盒封面的蓮霧是用壓克力做的，還沒打開光外觀禮盒給人感覺十分精緻。

禮盒內上方覆蓋一張百透描圖紙，紙上繪著彈琴的蓮霧雄(本名王瑞雄)與音符，寫著琴符下的果，

原來蓮霧雄因年輕時家境不好無法學琴，45歲苦練鋼琴，將對蓮霧的愛與鋼琴演奏結合，入秋之後多次把鋼琴搬到蓮霧園彈給蓮霧聽，在細心照料與音樂薰陶下，所產的蓮霧甜度高達15度以上。

禮盒內的蓮霧都有套上防撞網套，網套顏色有五種，與禮盒腰封上的五色蓮霧一樣；家人買的是3公斤彩色禮盒，數了數有15顆，盒內感覺還可以塞上2~3顆。

上官網看，官網照片彩色蓮霧禮盒內裡也是15顆。(下圖為官網照片)

紅色品種有3款之外，綠色防撞網袋打開來是淺綠色的蓮霧，橘色防撞網袋的是白色連霧。

趁大家放假在家，全部把它切了一起品嚐，蓮霧多汁，大蓮霧真的蠻大的，白色的蓮霧帶有淡淡花香很好吃，個人稍微偏愛了一點，可惜只有一個。

水果禮盒包裝精美，大小與顏色不同的蓮霧品種可一次品嚐到不同風味，適合送禮，覺得如果裡面再多放上一張介紹各品種的蓮霧小卡讓收到品嚐的人知道什麼顏色、什麼大小是哪些品種我覺得會更好。

水果資訊👇👇👇

蓮霧雄黑金剛農場

地址： 90543屏東縣里港鄉茄苳路18號之16號

電話號碼： 08 775 9810