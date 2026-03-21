屏東琉球鄉美食【相思麵】人氣爆棚麵店！靈魂關鍵柴燒肉燥＋特製辣椒醬｜古早味乾麵｜小琉球美食推薦

給人復古懷舊感的「相思麵」就位在上杉路，散發著早期麵攤氛圍，店名的命名取自於本地上福村的舊名「相思埔」有關，是小琉球島上數一數二生意爆好的麵攤，早上八點開始營業，凱南幾次特別選在接近營業時間結束前光顧，發現來用餐的客人依舊沒停過耶！

秉持傳統以古樸紅磚灶燒柴的方式熬煮肉燥滷汁和滷味，用的是小琉球的漂流木和枯枝作為柴料，當香氣濃郁的靈魂肉燥淋上整碗麵時，瞬間迷倒眾人味蕾，還有店家自製手炒的相思辣椒醬再加下去，著實對味且回味無窮，讓異鄉遊子和遊客饕客相思的味道，全都表達在這碗麵裡了。

【相思麵】

地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

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▲紅紅的燈籠寫著店名「相思麵」三個字成招牌，加上紅磚瓦灶台、木作櫥櫃、木製桌子和長凳，後頭也放置傳統紅鐵桌和塑膠椅，有種古早時期的麵攤氛圍。

▲充滿年代感的木製櫥櫃擺放滷味，常見的豆干、海帶、豬皮、油豆腐、米血等滷味食材都有賣。

▲就是這一碗讓人吃了會相思的麵，在小琉球紅透半邊天；柴燒肉燥醬汁更是美味的關鍵，鹹香爽口。

▲看似簡簡單單的乾麵，麵條帶有Q勁，不會過軟過爛，加些菜類，再淋上肉燥，完全是一碗滿分的乾麵。

凱南自己鍾愛乾麵，這裡的麵條有細麵和寬麵可以選，就看個人喜好，乾麵肉燥的鹹香度恰如其分，又濃又香不膩口，相當厲害！若加上店內特製的那款相思辣椒醬，香辣過癮，越吃越好吃！

▲網路宅配到瘋掉的相思辣椒，如果來到現場吃麵，我是建議喜歡吃辣的一定要買。

店家自製手工拌炒的辣椒醬，原本只是給現場吃麵的遊客享用，由於太受歡迎了，後來決定裝玻璃罐「小琉球相思辣椒」販售給愛吃辣的遊客，網路也有在賣喔！

【相思麵】

地址：屏東縣琉球鄉上杉路31巷7號

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