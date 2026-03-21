2026-03-21 14:04 樂天小高＠美食之旅
吃。高雄市。美食|區。「元豐羊肉店」老字號羊肉店，餐點澎派美味整體CP值偏高。
位在建興路上外頭大大紅色扛棒很顯眼。
「元豐羊肉店」是建興路上老字號羊肉店，也是小高必吃的口袋名單之ㄧ，今天利用平日假日時段前來購買，來到店面之時才剛開門營業，整體店面環境看起來很整潔，裡頭員工都是女年長者掌理中，觀察攤位食材備貨量就知道生意很好，這裡賣的羊肉的料理品項很多，有羊肉湯類、羊肉麵類、羊肉飯類、羊肉熱炒類及熱炒類等，小高就外帶羊肉湯和羊肉燴飯回家享用，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
騎樓擺放料理台當作店家料理廚房，攤位有掛上菜單供客人參考。
料理台裡面服務員忙著料理餐食。
當看到檯面上有擺放一鍋羊排骨，這排骨肉很大塊確實超級吸睛。
騎樓下擺放熱炒台料理顧客的餐食。
令我驚訝是裡頭主廚者是年長阿姨，手腳還是很俐落料理著餐食。
這是店家室內開放式用餐空間，空間不大環境看起來很整潔。
牆面有掛菜單供客人點餐參考。
這張是店家點菜單供顧客直接畫選，菜單有熱炒類、湯品及羊肉爐等。
小高就外帶當歸排骨湯100元、當歸羊肉湯110元及羊肉燴飯110元等。
這碗是當歸排骨湯100元。
這碗當歸排骨湯份量足定價親民，這湯頭當歸味濃郁不油膩真好喝。
這羊排骨肉很大塊燉煮的很入味，羊肉肉質很軟爛吃起來真過癮。
這碗是當歸羊肉湯110元。
這碗當歸羊肉湯份量足定價親民
這羊肉切很厚實肉質紮實不柴真好吃。
這盒是羊肉燴飯110元。
這羊肉燴飯份量很多拿起來頗重的，白飯上淋上滿滿的羊肉份量真多。
這羊肉燴飯沙茶味濃郁真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「元豐羊肉店」用餐空間整潔舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊:元豐羊肉店
地址： 807高雄市三民區建興路172號
營業時間:16:00–22:40（星期三休息）
電話: 07-396-2962
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
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