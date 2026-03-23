科莫湖奢華住宿全新套房體驗 劇院之夜、湖畔SPA和藝術空間同步登場

飯店推出全新房型的同時，湖畔 SPA 也新增兩款護膚療程。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】揮別冬季，「特雷梅佐大飯店」（Grand Hotel Tremezzo）再次敞開大門，迎接全球旅客回到科莫湖。這次不單是展開新年度的旅遊季節，更準備了全新套房房型、住客獨享的劇場包廂體驗，同時也帶來一幢位於科莫鎮上的藝術空間。

▲可俯瞰飯店百年花園景觀的精緻套房。 圖：Heavens Portfolio／提供

全新花園景觀房型亮相

隨著春日的到來，「特雷梅佐大飯店」的全新房型－可俯瞰飯店百年花園景觀的精緻套房「Junior Suites with Park View」也同時亮相。花園景觀套房的面積約550平方公尺，設計風格優雅柔和，對向的落地窗引進明亮自然光線，畫龍點睛的古典裝飾和氣派的大理石浴室，相得益彰。

此次全新套房的啟用，也為飯店房間數增加至77間，提供旅客更多房型選擇之餘，同時也彰顯了這座湖畔飯店歷久不衰、持續受到旅客歡迎的魅力。 ­ ­

住客獨享歌劇院包廂、T Spa 春季護膚新體驗

飯店推出全新房型之餘，活動體驗也一起升級。與湖畔風光相依的「T Spa」，在土耳其浴（Hammam）的保養系列中，新增了兩款延緩老化和抗衰老的護膚療程；其中「Golden and Silk Skin Experience」是透過傳統美容方法，加上摩洛哥油以及蒸汽浴、桑拿等程序，收滋養、淨化和提亮全身肌膚之效。另一款針對臉部皮膚的「Collagen Facial」，是以100%純天然膠原蛋白配方，深入滲透肌膚底層，促進肌膚的緊緻彈性和光澤。

飯店業主 De Santis 家族相當喜愛藝術品和藝文活動，經常前往科莫鎮上、自19世紀經營至今的「Teatro Sociale 歌劇院」。今年，為了讓飯店住客體驗更獨一無二的藝文活動，特別在劇院增設了一處包廂。這過去只有包廂擁有者可以進入的專屬座位，現在獨家提供給飯店住客使用。飯店規劃的劇場之夜體驗包括晚餐、開演前的劇場導覽，接著就是坐進包廂欣賞歌劇或芭蕾舞蹈演出。 ­

▲「CASABIANCA」藝術空間攜手「Cova」推出義式甜點與咖啡。 圖：Heavens Portfolio／提供

CASABIANCA 全新藝術生活空間

「CASABIANCA」是一座建於1930年代的三層樓湖畔別墅，由「特雷梅佐大飯店」現任業主，Paolo 與 Antonella De Santis 夫妻重新構想設計，希望將兩人一生所珍藏的藝術作品與更多人分享，因而打造出這座藝文空間，開放讓所有旅客入場參觀。

目前館內收藏著 De Santis 家族逾四十年累積的當代藝術品，其中特別聚焦於義大利當代藝術家，同時呈現1960至70年代興起的藝術運動－「貧窮藝術」（Arte Povera），展出約五十件繪畫、雕塑與裝置作品，匯集多位國際藝壇的重要創作者，包括 Emilio Vedova、Anselm Kiefer、Michelangelo Pistoletto、William Kentridge、Giulio Paolini與Jannis Kounellis 等大師之作。

「CASABIANCA」整體空間沒有作品標籤、既定參觀動線或語音導覽，讓訪客以最自然的方式與藝術相遇。De Santis 家族更刻意未聘請專業策展人，使空間中的每一個細節都忠實反映他們的個人故事、品味與生活視角。為讓觀展體驗更豐富完整，更攜手米蘭知名甜點品牌「Cova」進駐一樓空間，以經典義式甜點與咖啡，營造如同回到義大利家中的溫暖氛圍。

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