2026-03-21 01:26 Enhsin
名偵探柯南動畫30周年紀念巡迴展2/20從東京巨蛋城開跑 一起來尋找戶外的角色立牌！
為了紀念《名偵探柯南》於2026年迎接電視動畫30周年，2月20日~3月29日在東京巨蛋城Prism Hall舉辦了「播放30周年紀念 電視動畫『名偵探柯南』展」，而展覽期間的東京巨蛋城內也可以看到不少相關佈置。以下就要帶大家來看看散布在各處的角色立牌！
Viking Zone的空地可以看到以東京巨蛋、旋轉木馬及摩天輪為背景的聯名視覺圖。
同一區可以看到警校五人組。
走樓梯到RF層的「ホッピンどらっぴー」（Hoppin' Drappy）附近，可以看到赤井、世良、秀吉以及由美。
「レーザーミッション ～秘密金庫へ潜入せよ！～」（Laser Mission）附近可以看到平次、和葉以及怪盜基德。
「ZOOターボ！ZOOカート！」（ZOO Turbo！ZOO Kart！）前方則是少年偵探團的四人加上阿笠博士以及沖矢昴。
Splash Garden Zone的「ピクシーカップ」（Pixie Cup）是琴酒、伏特加以及苦艾酒。
Geopolis Zone的地下一樓可以看到高木、佐藤、目暮以及毛利小五郎。
LaQua Zone的「ヴィーナスラグーン」（Venus Lagoon）附近可以看到柯南及萩原千速。
最後是「ビッグ・オー」（Big-O）的搭乘處附近可以看到新一、小蘭、京極真以及園子。
「播放30周年紀念 電視動畫『名偵探柯南』展」東京會場只到3月29日，如果這段期間剛好到東京旅遊，有興趣的話不妨加入行程裡吧！
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