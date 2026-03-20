凱道農玩節X春日好好市集4/3兒童節盛大登場 讓孩子在玩樂實踐食農教育、支持臺灣農業

記者/葉佳欣報導

來一個不一樣的兒童節！兒童節假期將至，農業部將於4月3日在凱達格蘭大道首度舉辦「凱道農玩節」，現場將有全台首創的稻草迷宮、體現農村文化的割稻飯，還有好買好逛的青農市集，同時也邀請Focasa馬戲團、海洋家族帶來精彩演出；本次活動也與「春日好好市集」串連，只要完成闖關活動，即可獲得神秘禮物。農業部表示，「食農教育」一直是農業部的重點政策，本次舉辦凱道農玩節主要就是希望透過更有趣、更好玩的方式，讓民眾與孩子們親近農業、認識土地及支持臺灣農產。

農業部主任秘書林家榮（中）與現場貴賓及小朋友們合影，宣告凱道農玩節X春日好好市集啟動，邀請民眾帶孩子來過個不一樣的兒童節。圖/農業部提供

農業部於19日召開活動記者會，主任秘書林家榮表示，農業不只是產業，更是我們生活的一部分。農業部持續透過不同形式的活動，讓農業走進城市、融入生活，希望讓更多民眾能夠認識農業，支持在地農產品。這次農業部特別在4月3日規劃「凱道農玩節」與4月3日至4日「春日好好市集」，以農業體驗與親子互動為核心，透過遊戲與實作方式，讓更多民眾瞭解「從產地到餐桌」的過程，重新認識食物、土地與農業的關係，希望讓大小朋友「在玩樂中認識農業、在生活中感謝農民」。

農業部主任秘書林家榮強調「農活」即是生活的一部分，希望透過4月3日的凱道農玩節，讓大小朋友在玩樂中親近土地。圖/農業部提供

立法委員吳沛憶出席記者會支持食農教育，邀請大小朋友在兒童節假期走入凱道體驗各項農事。圖/農業部提供

農業部指出，本次親子農業活動整合「凱道農玩節」與「春日好好市集」，推出六大亮點活動，讓民眾從遊戲、消費到體驗，全方位感受農業魅力。首先，「農村割稻飯與食農教育體驗」讓民眾走進農村文化，親身體驗食物生產的過程；其次，「蔬果迷宮與稻草藝術裝置」打造結合農業與藝術的親子遊戲場域；第三，「闖關小農任務」透過消費集章與互動遊戲，推出多重好禮回饋，鼓勵民眾支持在地農產。市集部分則有「大展農圖護照」，讓民眾透過市集探索與消費體驗農業旅行；「春日小小採買手」讓孩子化身採購達人，在預算內完成食材採買任務；以及「城南密令：春日解鎖行動」，帶領民眾在城市空間展開解謎冒險，串聯市集與周邊場域，打造結合文化、遊戲與農業的沉浸式活動體驗。

豐年社社長梁鴻彬分享本次活動亮點，歡迎民眾到現場感受全方位的農事魅力。圖/農業部提供

農業部強調，透過「凱道農玩節」，希望讓更多民眾認識臺灣農業的多元面貌，從品嚐、體驗到參與，感受農業與生活的緊密連結。無論是親子家庭、年輕族群或一般民眾，都能在活動中找到屬於自己的農業體驗。同步在南海學園登場的「春日好好市集」，則是以「農業x文化x生活美學」為核心概念，打造走進臺灣農業風景的城市市集，讓民眾在城市中就能一次認識臺灣各地農業風貌。市集也結合食農教育、DIY體驗、親子活動及文化展演，讓民眾展開一場農業旅行，重新認識臺灣土地的美好與價值。

記者會現場展示「割稻飯」文化，早期稻田主人為答謝前來幫忙農事的親友，會煮豐盛的飯菜送到田邊給大家吃，充滿濃厚的人情味。圖/農業部提供

農業部表示，「凱道農玩節」割稻飯共食體驗將於3月20日（五）中午12時開放報名，食農體驗活動則於3月23日（一）中午12時開放報名；另「春日好好市集」的小小採買手、好好市集DIY及下午茶等活動，也自即日起開放報名，詳情請上農業部臉書粉絲專頁查詢。由於各項活動名額有限，誠摯邀請大家儘快把握時間報名，用行動支持臺灣農民、支持在地農產，一起感受土地帶來的美好生活。也歡迎民眾點入農業部官網：https://www.moa.gov.tw/index.php，掌握更多食農教育資訊與活動。

活動資訊

【凱道農玩節】

活動時間：04/03（五）10:00-18:00

活動地點：凱達格蘭大道

【春日好好市集 城南有意思】

活動時間：04/03（五）、04/04（六）每日10:00-18:00

活動地點：南海路、南海學園