驚艷越南(3)富國島—免簽證，來趟說走就走的旅行

想找一個不用飛太遠，用親民的價格就能享受海島度假的地方嗎？越南富國島是近年非常火紅的新選擇，有大人喜愛的奢華飯店、夢幻海灘與打卡景點，更有小孩喜歡的動物園與遊樂園，是一個全方位的休閒度假勝地，免簽證的便利性，讓人可以來趟說走就走的旅行。

從天際到海岸—香島自然公園

從富國島本島抵達香島須搭乘全長接近8公里的跨海纜車，是世界最長跨海纜車之一。車程約15分鐘，坐在纜車內以360度全開視野，高空俯瞰翡翠色海面，看著點點漁船漂浮在海面上，帶來極大的視覺震撼。

島上的「水上樂園」主打叢林探險與水上設施，擁有超過20種刺激的滑道，喜歡冒險刺激的人一定會玩到不想走，也有專門為小朋友設計的淺水嬉戲區、漂漂河，非常適合親子同遊。

園區聘請來自各國的樂團、演奏家與街頭藝人不定時表演，表演節目是一大亮點，從白天到晚上都有不同類型的演出可觀賞，特別到了夜晚，香島自然公園化身為一座光影舞台，煙火、水舞與音樂交織出讓人難忘的海島之夜。

最美日落地標—親吻之橋

是富國島打造的最新景點，結合建築美學與浪漫意象，在兩橋之間刻意留下30公分的間隙，設計靈感源自牛郎織女傳說中的鵲橋，全長約800公尺，情侶可各自從橋的兩端走到中間，身體前傾親吻才算把橋連結了，當太陽西下時，畫面超級浪漫，是富國島最美日落地標。

完美復刻義大利海岸城鎮—地中海小鎮

由300座色彩繽紛的別墅所組成，完美復刻義大利海岸風情的歐式城鎮，使用超過20層的噴漆技術與手工刷色，營造出斑駁而富有歷史感的色彩，每一棟建築都像是從南歐海岸直接搬移過來，讓旅客不用飛到遙遠的歐洲，就能看到療癒的地中海風情。

近距離接觸動物—珍珠野生動物園

「珍珠野生動物園」是越南最大的野生動物保護園區，旅客乘坐特製的安全巴士進入野生動物園區，可近距離觀察非洲獅、老虎、犀牛與斑馬等，這種觀賞方式能看見動物最自然的行為，而非被困在空間狹小的柵欄中。

園區的「長頸鹿餐廳」提供深受旅客喜愛的餵食體驗，可購買紅蘿蔔餵食可愛的長頸鹿。餐廳採開放式設計，可一邊用餐一邊近距離欣賞長頸鹿的姿態，沒有玻璃窗的隔閡，能感受那份與動物共生共食的自在。

越南版迪士尼—珍珠奇幻樂園

「珍珠奇幻樂園」是越南最大的主題樂園，踏入樂園彷彿到了童話般的歐洲小鎮，這棟童話城堡是樂園的夢幻地標，夜晚時分是多媒體實景秀的表演主體，先進的3D投影、雷射光影與水幕噴泉，在城堡牆面上演出精彩的童話冒險故事。

園區的「水上樂園」能享受多種類型的水上設施，最經典的「蛇神滑道」是從頂端俯衝而下，在蜿蜒封閉的滑道中急速轉彎，最後衝入水池中，超級刺激好玩。這裡也有慢節奏的漂漂河及為小朋友設計的多功能水上城堡、迷你滑道與噴水設施，親子同樂一起在水花中歡笑。

「冒險世界」是非常受歡迎的一區，「迪斯可飛盤」這個設施結合了「旋轉」與「擺盪」雙重刺激，當轉盤衝向軌道最高點時，會有短暫的失重感，配合著旋轉產生的離心力，讓冒險者體驗如同在空中跳舞般的快感。

從天際到海面，從親近動物到刺激遊樂，無論是親子遊、情侶度假，還是獨旅放鬆，富國島讓人在短短幾天內，體驗不同感官刺激，你想來感受富國島的魅力嗎？推薦永信旅行社的富國島行程，相信會帶給你一個美好的假期。

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