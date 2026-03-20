2026-03-20 19:18 舌尖上的旅人 Eric Hsu
健康旅行正夯 嵨開安旅推「療癒林園」結合瑜伽與蔬食
近年健康旅行成為新浪潮，走向大自然、享受戶外運動，成為擁抱健康新觀念。嵨開安旅推出全新「走讀城市療癒林園」住房專案，即日起至5月31日每週五限定登場，每房11999元。
「走讀城市療癒林園」住房專案包含雙人入住嵨岳豪華客房乙晚、Bliss and Bone蔬食春宴晚餐、AVATA Wellness「春季香氛瑜伽」課程與走讀城市療癒林園，每週五限量販售，前3間預訂的旅客再享房型升等至嵨開公寓。
春宴餐桌由Bliss & Bone以春季時令食材為靈感，詮釋季節風味，菜單精選春季時令的根莖蔬菜，搭配特製醬汁的層次展現，帶出蔬菜風味。
春天屬木，對應肝經，經絡多行於腿部，春季AVATA Wellness的香氛瑜伽課程，結合花梨木精油溫潤柔和的香氣，透過腿部伸展與呼吸練習，引導身心於春日節律中慢慢甦醒，回到柔和、平衡而流動的狀態。
嵨開安旅以「走讀城市療癒林園」為靈感，將住宿體驗串聯館內 AVATA Wellness 身心課程與蔬食餐桌，並延伸至鄰近的大安森林公園，邀請旅人在城市之中重新找回與自然連結的節奏。本次活動由財團法人建蓁環境教育基金會林園療癒師全程帶領，於晨間走入公園林間，在城市綠意之中放慢腳步，重新感受自然的呼吸與節奏。
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