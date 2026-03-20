健康旅行正夯　嵨開安旅推「療癒林園」結合瑜伽與蔬食

錫葉藤三月花開時是全年最美的時節！

西湖長春園藝 花園資訊

地址：雲林四湖鄉保安路87號對面

電話：0911 100 354

開放時間：上午8:00-下午6:00

入園收費：每人台幣50元

觀賞期限：最佳時間三月底之前，整個花期可到四月

大眾交通

高鐵雲林站，轉乘公車路線1666和1666A ，車程約40分鐘，善用雲林搭公車app可掌握搭車資訊 。

去程： 「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達

「参天宮站」下車，往回走500公尺即可抵達 回程：公車站牌「四湖站」，在衛生所對面，距離長春園藝步程約10~15分鐘。

網站

(造訪攝影日期：2026.3.13）

錫葉藤花朵特色

紫色星芒狀的花朵，花瓣與萼片各為 5 片，上下交錯相疊，一段時日之後花朵會稍稍褪色，呈現深淺不一的紫花瀑布，十分美麗。

花朵是那深紫色的圓片狀，而淺色的是花萼，長條狀。





西湖長春園藝⟪錫葉藤花園⟫，樸實的田園美景 💕

🔻日正當中拍下下圖的這幾張，好喜歡的田園氛圍。

盛開的錫葉藤花牆紫藍色，美到爆，浪漫至極！

有的人會將錫葉藤和同是紫花成串的紫藤搞混，同樣的紫藤花開時間也是在三月，大台北地區大多在三月底開始開花，我也只有在淡水屯山里的《紫藤咖啡園》看過，今年如同往年的三月底才開放賞花。而爆開的錫葉藤花牆還真沒有看過，近幾天有網友分享去年三月底花況，好想看看，行動派的人，有想法就會付諸行動的，立刻奔來雲林四湖探探花況，真的盛開了，網美分享的照片不是照騙，是真的美到爆，浪漫至極！🫠

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

🔺圖：⟪紫藤⟫淡水紫藤咖啡園，卡娃思攝於2023年4月6日。

關於園主，四湖長春園藝花園創辦人，鍾愛孤挺花，感於 台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，園區種植超過數十萬株以上的孤挺花。

吳俊育民國83年電機科畢業，服完兵役後，就業於麥寮台塑石化有限公司超過20年。因喜愛花卉栽種，特別鍾愛 生命力超強的 孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。 台灣市面出售孤挺花球莖品種一般由國外進口，台灣自行培育的品種稀少，使用人工授粉方式研究、配種、培育出數百種品系孤挺花，得獎不少，曾獲媒體大幅報導。

孤挺花，室外種植花卉是件不容易的事情，尤其在沿海地區、東北季風鹽害很嚴重的地方，有其困難度。 三月中拜訪時花況：種植超過數十萬株以上的孤挺花園，目前 只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。

只有少量的花開，不少株已開出花苞，蓄勢待發的準備大綻放。 孤挺花觀賞還得再等等，三至五月春夏間，是孤挺花綻放的季節，有意觀賞者先聯絡園方最佳的賞花時間。

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：長春園藝孤挺花園，估挺花況，卡娃思攝於2026年3月13日

🔺圖：園區入口休憩區特別的多肉植物，好看！

氣象預報好天氣，說走就走的高鐵輕旅行，台北往返雲林西湖錫葉藤一日遊，欣賞中拍不停，帶回來的是滿滿紫色花串的快樂心情。

🔺長春園藝花園入口，門票一人＄50元。

🔺圖：東南旅行社，帶來一車遊客來賞花

🔺圖：四湖⟪谷城Hotel⟫，參天宮對面，看來很新的。







