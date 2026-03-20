雙基合體攻高雄！漢來推「搖滾區直達專案」買房送門票超狂

近期南台灣高雄話題不斷，除了迎接即將到來的4天清明連假，更有韓國兩大男神李洪基與李昇基，「雙基」首次海外聯手舉辦演唱會《2026 OURIS LIVE CONCERT 【MIRACLE】 IN KAOHSIUNG》即將登場。高雄漢來大飯店同步推出「雙基搖滾區直達專案」，超值價15015元入住高樓層豪華套房，再送兩張市價13360元演唱會搖滾區門票，CP值超高。

入住高雄漢來高樓層套房送「雙基」演唱會搖滾區門票。高雄漢來大飯店提供

全新「雙基搖滾區直達專案」旅人入住豪華套房，加碼送出雙人搖滾區門票，翌日享用海港自助餐廳早餐、貴賓軒禮遇、Mini Bar免費使用及飯店設施等完整服務，打造一站式追星與住宿體驗。

「三麗鷗主題房壽星專案」生日當天入住每晚6999元起。高雄漢來大飯店提供

針對熱愛三麗鷗的粉絲，高雄漢來招牌「三麗鷗主題樓層」串聯Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米等8大人氣角色，打造18間不同主題房型。4月是酷企鵝生日，同步推出「酷企鵝生日快樂！住房專案」，入住主題房1泊1食優惠價5988元起。其中最吸睛的「三麗鷗主題房壽星專案」為壽星圓夢專屬派對，當天壽星入住雙人房6999元起、當月壽星雙人房7999元起，可獲得市價1380元的Hello Kitty水手造型的玩偶。

高雄漢來「慵懶樂遊專案」同步開跑，每晚3920元起，提供延遲退房至下午2點與館內設施使用等禮遇，讓旅客享受悠閒的港都時光。台北漢來大飯店攜手漢來美食，推出「漢來雙璽．品饌雙饗」1泊2食住房專案，串聯南港LaLaport「漢來上海湯包」以及島語自助早餐，每人4500元起。館內「東方樓」推出1泊2食專案，每晚11999元起。