春季鼻頭漁港尋幽之旅 暢玩步道秘境、品味美味海鮮！

鼻頭漁港漁船出航



【旅遊經 洪書瑱報導】







春季氣候宜人，正是出遊踏青的好時節，東北角海岸中的「鼻頭漁港」，位於新北市瑞芳區鼻頭角海岬旁，依山傍海、景致迷人，港內停泊著各式漁船，灣區環境寧靜悠閒，漫步其間可感受濃厚的漁村氣息，還能走進漁港內的海鮮餐廳，品嚐在地美食，享受愜意自在的海港時光，還能至周邊的「臺版萬里長城」，是一處結合自然景觀與漁村風情的熱門旅遊勝地！









美麗的鼻頭漁港







鼻頭漁港美味海鮮料理-小卷米粉







鼻頭漁港美味海鮮料理-透抽米粉







鼻頭漁港美味海鮮料理







到鼻頭漁港，最令人期待的莫過於在地海鮮的新鮮美味，漁港內匯聚多家特色在地餐廳，多以當地漁民現撈魚貨入菜，透過清蒸、煮湯或快炒等料理方式，完整保留食材的鮮甜原味。推薦必嚐，包括：小卷米粉、透抽米粉、汆燙小卷、香煎四破魚等都是不可錯過的經典料理，讓遊客一次品嚐東北角最道地的海味。









臺版萬里長城-鼻頭步道







東北角海岸線與灣岬地形







鼻頭角步道俯瞰鼻頭漁港







聽濤咖啡



從鼻頭漁港出發，步行即可銜接知名的「鼻頭角步道」，步道沿山稜蜿蜒延伸，可俯瞰太平洋壯闊海景與層層海蝕地形，因景觀壯麗而有「臺版萬里長城」之稱，盡將東北角海岸線與灣岬地形收入眼底，全長約3.5公里，步行時間約莫2至3小時左右，除了有海水與岩石相互襯托的特有的景觀，而且也因為砂岩在各種差異侵蝕作用之下形成不同地形與地質，而且步道設施完善、路線平緩，適合親子及一般民眾輕鬆健行，沿途還會經過有「全臺最美海邊小學」之稱的「鼻頭國小」，以及由舊軍營改建的「聽濤 café」，是一處結合咖啡與海景的休憩空間，讓人得以稍作歇息，一邊品味咖啡，一邊欣賞遼闊海景。若時間充裕，還可順遊鄰近的南雅奇岩，感受大自然的鬼斧神工。

新北市漁業處表示，新北市東北角海岸擁有豐富的山海景觀與獨特的漁港文化，從漁港漫遊、步道健行到品味在地海鮮，每一段旅程都充滿特色與驚喜，趁著春暖花開之際，不妨安排一趟鼻頭漁港之旅，登高望海、漫步步道秘境，再回到港邊細品新鮮海味，在山海交織的美景中，體驗最純粹的東北角旅遊魅力。







以上圖片：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供