兒童節四天連假將至 雲朗觀光全台不同提案，蛋糕DIY、懷舊童玩，還有話題甜點！

君品酒店「天外奇蹟」蛋糕可選擇DIY方式供親子DIY製作，增加節慶共聚的趣味性。雲朗觀光提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

四月清明、兒童節連假即將登場，將於4月3日(五)至4月6日(一)，一連四天是否準備去那兒玩了呢？雲朗觀光集團看準「寓教於樂」與「跨界美食」兩大親子旅遊商機，集結旗下各據點推出兒童節應景系列活動。從台北君品酒店的科學知性之旅、日月潭雲品溫泉酒店的懷舊古早味童玩，到花東地區的超人氣名店聯名甜點，結合一系列手作 DIY 與期間限定禮遇，邀請家長帶孩子在充滿教育意義與創意驚喜中，共創最難忘連假回憶。







君品酒店特別為學齡兒童準備了充滿教育意義的入住驚喜，凡4月3日至6日預訂「童趣探索家」住房專案，12歲以下兒童入住即贈「國立臺灣科學教育館」門票，數量有限贈完為止，還可享有翌日不限次數進出的繽紛自助式早餐。適逢復活節，飯店早餐餐檯更推出三款期間限定蛋料理以及三款專屬甜點，包括：台灣菜脯蛋、北非夏卡蘇卡 (Shakshuka)、CEO特製陳醋蛋，西點坊亦同步推出三款節慶限定點心，包含：層次酥脆的「葡式蛋塔」、質地細緻的「日式戚風蛋糕」以及溫潤暖心的「英式麵包布丁」，以多樣的甜美滋味，為孩子們營造童話般的過節氛圍。









君品酒店兒童節蛋糕「天外奇蹟」每份售價1,180元，自3月23日起開放預購，提供親子一段共創蛋糕作品的美好回憶。雲朗觀光提供







君品酒店兒童節蛋糕「天外奇蹟」每份售價1,180元，自3月23日起開放預購，提供親子一段共創蛋糕作品的美好回憶。雲朗觀光提供







另，看好親子同歡手作商機，君品酒店同步推出「天外奇蹟」兒童節DIY蛋糕。以蓬鬆柔軟的戚風蛋糕為基礎，搭配季節鮮水果、香堤鮮奶油、棉花糖與巧克力，呈現充滿童趣與驚喜的節慶限定甜點。除了可選擇由師傅完成製作的成品蛋糕，也可選擇親子DIY材料組，讓孩子與家長一起享受裝飾蛋糕的樂趣，共創專屬甜蜜回憶。每份售價1,180元，自3月23日起開放預購，取貨日期為4月1日至4日。







雲品溫泉酒店以「懷舊童趣」為主題， 4月3日至5日於館內每日下午迎賓時段每房可享有懷舊戳戳樂活動，可獲得傳統零嘴與童玩，還有機會抽到雲品吉祥物DiDi玩偶，也規劃了多場次的童玩大賽，包含：踢毽子、打陀螺、尪仔標等傳統遊戲，讓大人重溫童年、小孩體驗新奇。此外，飯店現場也規劃了洗愛玉與製作椪糖的DIY體驗，晚上8點時亦辦理睡前故事時間，讓小朋友在睡前也可以參與童趣故事時間，在自然山林間重溫簡單純粹的快樂。在餐飲方面，整個四月，丹彤自助餐推出買大送小的活動，凡兩位成人消費用餐，可免費招待一位12歲以下兒童用餐，每組訂位限招待2位，提供純用餐的消費者也可用優惠價享受雲品溫泉酒店的自助餐美食。





翰品酒店高雄的品日料餐廳和港都茶樓，於4月3日至4月5日間推出專屬贈禮，凡12歲以下兒童用餐即可獲得造型棒棒糖一支。同期間下午時段，則於7樓貴賓廳舉辦親子手作DIY，住客皆可免費參加，晚間Happy Hour時段更提供熱食點心供住客享用。同期間凡館內用餐或住宿房客的國小以下孩童，至翰品酒店高雄一樓的TOGO伴手禮店手持高雄翰品酒店手舉牌拍照打卡，並於FB或IG發佈貼文，並標記指定地點與Hashtag，即可兌換美濃在地零食一包，送完為止。此外，完成拍照打卡者，還可享當日TOGO店食品類商品全品項享9折優惠。品文旅礁溪4月3日至5日晚間舉辦貝果裝飾活動，每房提供兩顆貝果，讓親子以豐富抹醬與水果親手裝飾專屬點心。









魚刺人雞蛋糕花蓮米崙店，4月1日至12日攜手花蓮名店「找到了可頌」，推出期間限定「聯名提拉米蘇雞蛋糕可頌」。雲朗觀光提供





花東線今年最引人注目的莫過於「強強聯手」的甜點快閃！本月新開幕的魚刺人雞蛋糕花蓮米崙店，4月1日至12日攜手花蓮名店「找到了可頌」，推出期間限定「聯名提拉米蘇雞蛋糕可頌」，以經典酥脆可頌夾入提拉米蘇口味雞蛋糕，呈現創意新滋味，每份售價80元，挑戰在地最強下午茶。









葉谷綠能溫泉園區推出兒童節限定贈禮，4月1日至4月6日期間，每日購票入園前30組遊客可獲得限量「甜香爆米花」乙份，圖為冷泉遊戲區。雲朗觀光提供







台東紅葉谷綠能溫泉園區推出兒童節限定贈禮，4月1日至4月6日期間，每日購票入園前30組遊客可獲得限量「甜香爆米花」乙份，圖為園區中滑水道。雲朗觀光提供





位於花東的「北町丼飯屋」與「米崙丼飯屋」，則在4月1日至15日推出期間限定特製日式咖哩飯，內含溏心蛋、炸雞塊、炸蝦與章魚小香腸，咖哩風味濃稠、溫潤清甜且辛辣度較低，基底以炒至焦糖化的洋蔥搭配蔬果泥熬煮，是家庭客群的最愛，每份售價180元。另外，位於台東延平鄉的紅葉谷綠能溫泉園區則祭出甜蜜禮遇，於4月1日至6日，每日入園前30組遊客，於櫃檯購票即贈限量甜香爆米花一份，為家庭戲水行程增添甜蜜滋味。