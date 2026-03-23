關西六福莊推出「FUN肆快樂玩」 免費招待一位3-12歲兒童入住，平均每人不到2500元！

關西六福莊推出「FUN肆快樂玩」 免費招待一位3-12歲兒童入住！圖六福旅遊集團提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

社會的演變，人們與3C接觸時間越來越長，許多家中的寶貝，對於生態，也對周遭的人們越來越疏離，想讓家中孩童與動物們有更進一步的接觸嗎？或許可以安排入住亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」，飯店透過營造出非洲原野氛圍，六福莊不僅提供住宿，更是一座活生生的生態教育教室，讓大小朋友在休閒之餘，也能體會萬物共榮的美好。為了迎接4月兒童月，業者宣佈推出專為親子家庭打造的「FUN肆快樂玩」住房專案，即日起至4月30日開放預訂，入住期間為4月1日一路至5月31日，兩人成行專案價6,999元+10%，再免費招待一位3至12歲兒童入住（含早餐及六福村兩日無限暢玩手環），提供親子族群更彈性的出遊選擇，也讓家長與孩子能以最輕鬆的方式，在綠意生態中度過難忘的假期。







兒童沈溺於 3C 世界，所影響不是只有視力問題，更關乎大腦多巴胺的分泌機制，當孩子習慣了 3C 帶來的「快速、強烈、高頻率」回饋，現實生活的學習與互動就會顯得乏味無趣，不妨藉機讓孩童們回到現實世界，如用有溫度的可愛、活潑動物，來移轉視線，也能為自己和自己的寶貝，共創回憶！









關西六福莊「FUN肆快樂玩」兒童月住房專案，雙人只要6999元起，再免費招待一位3-12歲兒童入住，可暢玩兩天。圖六福旅遊集團提供







關西六福莊，房客開窗即可近距離觀察白犀牛、斑馬…等非洲草食性野生動物。！圖六福旅遊集團提供







專案可入住剛果原野藍天客房。圖六福旅遊集團提供







住宿專案包含非洲探險遊戲島，是全台飯店中最大的室內遊戲場，讓孩子們盡情放電。圖六福旅遊集團提供







專案包含六福淺山農場生態導覽，讓家長帶著孩子們一起走入田園，認識生態永續、親近土地。圖六福旅遊集團提供





關西六福莊始為緊鄰六福村主題樂園的指標性飯店，以「與動物共生」為核心設計理念。房客開窗即可近距離觀察白犀牛、斑馬…等非洲草食性野生動物，建立孩子與自然連結的珍貴記憶。「FUN肆快樂玩」住房專案，雙人成行只要6,999+10%元起，可入住剛果原野/藍天客房一晚，包含活力早餐2客與六福村兩日無限制入園手環2條，讓遊客能盡情體驗樂園設施；每房更包含非洲探險遊戲島及六福淺山農場生態導覽，引導孩子走進田野。歡慶兒童月，專案加碼優惠，每房免費招待一名3至12歲兒童（含早餐1客與六福村兩日無限制入園手環1條），大幅提升親子旅遊的CP值。









