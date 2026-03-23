2026澎湖國際海上花火節攜手《七龍珠Z》5/4開幕 33場次花火節日期全都露！

2026澎湖國際海上花火節攜手《七龍珠Z》54開幕 33場次花火節日期全都露！(圖：澎湖縣政府提供）





【旅遊經 洪書瑱報導】





澎湖年度最受矚目的觀光盛事──「澎湖國際海上花火節」，今(2026)年將於5月4日開幕，活動一路精彩至8月25日閉幕。今年花火節與《七龍珠Z》跨界合作，不僅是視覺與IP的結合，更象徵一種精神的連結。《七龍珠Z》所傳達的「不斷挑戰、永不放棄、團結奮戰」的熱血精神，正與澎湖長年面對海島環境所培養出的堅韌、樂觀與人情味高度契合，透過夜空展演重現經典畫面，讓觀眾在欣賞煙火與無人機演出之餘，也能感受到這座島嶼獨有的熱情與生命力，今年的花火節將辦理33場次，為歷年之最，其中主場除了萬眾矚目的600秒煙火秀外，還將結合700台無人機進行展演，開閉幕場更加碼升級煙火秀至720秒，堪稱台灣之最！

離島場及地方場除有煙火秀外，亦加碼搭配300台無人機演出，讓西嶼、白沙、湖西以及望安、七美、吉貝等地同步共享花火魅力，實現「整個澎湖都是花火舞台」。另今(2026)年花火節活動相當多元，除了主會場活動外，更規劃龍珠主題公園、七龍珠主題裝置藝術、角色打卡村、互動集章活動及聯名商品快閃店等周邊活動，打造「全縣就是主題樂園」的觀光新體驗，串聯商圈、景點與跳島旅遊，來延長旅客停留時間。









舞台活動卡司堅強，圖為檔案照片





而民眾關注的舞台活動卡司也相當堅強，開幕表演將邀請十鼓擊樂團跨海演出，同時安排MARZ23、陳華以及影歌視三棲王識賢擔綱演出嘉賓，閉幕場則由澎湖縣青少年交響樂團帶來精采演出，並邀請Kimberley 陳芳語、林凡以及金曲獎最佳樂團糜先生等人(團體)演出，除知名藝人外，今年花火節也透過公開徵選集結全國優秀表演團隊，到花火節的舞台一展魅力。









澎湖縣府表示，今年花火節也受到許多企業的支持，總計有40個合作單位共同參與，其中國泰人壽、日本阪急交通社、新光人壽、澎湖福朋喜來登及澎坊股份有限公司等企業將分別推出企業主題之夜，透過專屬場次結合品牌特色與花火展演，打造多元觀光亮點；其中，國泰人壽以及日本阪急交通皆為首次合作單位。

除了企業主題之夜外，今年特別推出「七龍珠Z星空電影院」，並邀請來自橫跨亞、歐、美三大洲的日本、馬爾他、芬蘭、義大利、馬來西亞、阿根廷等6國國際煙火團隊共同演出，預期打造兼具國際視野與在地特色的夏日盛典。民眾不妨在今年夏天走訪澎湖，在海風與煙火交織的夜空下，感受最熱血、最浪漫的2026澎湖國際海上花火節。

※. 2026「澎湖國際海上花火節」活動資訊站：

◎.活動期間：5月4日－8月25日



◎.主場地點：馬公觀音亭園區：



●.4月20日(一)、4月27日(一)為試放場



●.5月4日（開幕場）至6月25日，每週一、四



●.6月30日至8月25日（閉幕場），每週二



●.離島場：6月6日(六)望安、6月13日(六)七美、6月27日(六)吉貝



●.地方場：6月20日(六)湖西、7月4日(六)西嶼、7月18日(六)白沙

◎.企業場：



●.5月7日(四)國泰人壽



●.6月4日(四)日本阪急



●.6月18日(四)澎澄飯店



●.6月22日(一)福朋喜來登



●.6月25日(四)新光人壽

◎.國際煙火團隊：



●.5月4日 日本HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc



●.5月18日 馬爾他IGNIX LTD



●.5月21日 芬蘭Suomen Ilotulitus Oy



●.5月28日 義大利PIROLANDIA



§.待定 馬來西亞RED FLAME SPECIAL EFFECTS



§.待定 阿根廷CADENACI SA





提醒您，「澎湖國際海上花火節」活動期間，人潮眾多，請先提早訂房。相關活動訊息可至「澎湖國際海上花火節」Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/phfireworks)，以及「澎湖Travel」網站(http://penghutravel.com/)查詢！



以上圖片：澎湖縣政府提供





