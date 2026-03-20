三重早午餐｜曙光112早午餐——紐奧良雞腿酥皮蛋餅，搭配超邪惡療癒系黑胡椒半熟蛋鐵板麵，還有小時候最愛的懷舊炸熱狗與溫潤鮮奶茶，絕對保證讓你一口接一口停不下來，快把這間在地人激推的收進必吃清單！

你今天吃早餐了嗎？🥐

在這個步調快到讓人懷疑人生的時代裡，能好好坐下來吃頓熱騰騰的早餐，簡直像在沙漠裡找到綠洲一樣奢侈，這就是早晨的魔力✨

說起最近讓我驚艷的隱藏版巷弄店家，絕對不能不提這間光是站在門口就能聞到陣陣誘人香氣的早午餐店

走進這間充滿溫馨氣息的小店，帶點文青感的裝潢，瞬間就把外面馬路上喧囂與煩躁感全部隔絕在玻璃門外，氣氛真的很放鬆☕

點餐就像充滿期待的排列組合遊戲，我毫不猶豫選了溫曙光鮮奶茶，對面朋友則挑了帶點罪惡感的黑糖鮮奶茶，飲料很快就上桌🥤

喝下第一口曙光鮮奶茶時，茶香與奶香完美交融的滑順感，宛如冬天一陣暖霧，溫柔喚醒還在賴床的遲鈍靈魂，甜度拿捏得剛剛好👌

黑糖鮮奶茶則多了一層深邃焙火香氣，迷人黑糖甜味在舌尖輕輕跳躍，讓人完全忍不住一口接著一口不停狂喝

吃早午餐絕非單純把餐點變大，這是門講究節奏的藝術，從前置飲品到主餐順序都扮演絕對關鍵靈魂核心角色😉





鐵板上的交響樂與酥皮魔法

肚子很餓卻不知道吃什麼的時候，點一份黑胡椒鐵板麵加半熟蛋，絕對是全宇宙最安全又滿足的終極美味選擇，麵條吸滿了醬汁🍝

叉子輕劃破閃閃發光的半熟蛋，看著金黃色蛋液緩緩流出並與濃郁黑胡椒醬完美混合，那畫面真的是超級療癒🍳

大力稱讚紐奧良雞腿酥皮蛋餅，煎得微焦的紐奧良雞腿多汁又有彈性，在嘴裡彈跳出完美平衡，完全不需加醬就超讚

這道真的推爆啦！🔥





不可或缺的黃金配角們

雖然主餐已經很精彩，吃早午餐怎麼能少了讓人快樂的炸物小點心，這就像看電影必須配爆米花一樣理所當然，我們點了一大堆🍟

剛炸好的熱狗外皮微脆且帶肉汁，沾上酸甜番茄醬，瞬間讓人有種回到小時候放學去福利社買零食的懷舊錯覺，雞塊也是金黃酥脆🍗

玉米蛋雖然看似平凡，但越簡單的料理越考驗功力，完美火候讓炒蛋保留了水嫩口感搭配甜甜的玉米，滿滿的蛋白質啊🥚

有時候吃美食就是為了一種純粹的爽感，金黃色的炸物就像是啦啦隊一樣，在旁邊不斷為你的味蕾加油打氣🥳

用烤得邊緣微焦的巧克力薄片吐司收尾，微融巧克力醬均勻塗在酥脆吐司上，甜而不膩的滋味完美安撫甜點胃，這餐真的太飽了🤰





為生活充個大電吧

有時候覺得生活很像一場沒有盡頭的馬拉松，我們總急著向前衝，卻忘了偶爾也必須停下腳步欣賞風景喘口氣，休息是為了走更遠🌱

將這個美味基地收進口袋名單，下次不知道吃什麼時直接出發去感受這份真誠溫暖，保證絕對不會讓你失望，美食能治癒一切❤️