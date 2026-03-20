沉浸歐式湖光山林、享用在地知名私廚聯名餐點，理想大地推出全新旅宿體驗

文／克拉大

當現代旅人不再滿足於目的地的抵達，轉而追求一種精神性的歸屬，花蓮理想大地渡假飯店於今年春天推出2026感官體驗－「理想旅程」。飯店與週邊附屬設施「理想PAARK水岸生活」與「豐之谷生態園區」，提供旅客更多元豐富的遊程，將視角延伸至壯麗的縱谷平原，透過提升自然體驗與深化在地連結，將渡假昇華為一場與大地的深度對話。首波推出『心流 (Flow)』體驗，引領旅人在中央山脈與海岸山脈交會的能量場中，找回失落已久的生活節奏。

理想大地2026年推出全新旅宿體驗「理想旅程」，將旅程昇華為一場與大地的深度對話。（圖／理想大地提供）

亮點一｜入境心流：從五感儀式開始的慢動作練習

心流的本質，是全然沉浸於當下的純粹。旅人將在專屬場域開啟深度的感官體驗：透過木工工藝師研發的「木曲梳」進行梳式按摩，在溫和的經絡梳理間與身體展開久違的對話；房客穿梭於綠意中，沈浸於森林療癒與藍曬植物創作，運用陽光與植物將自然的光影節拍凝固於作品裡。最後在水岸茶席的一抹茶香裡，徹底消弭日常緊繃。此外，房內亦準備了靜心筆記、靜享眼罩以及兩款特製茶包，入住夜裡的「入境茶」安撫神經，晨間的「喚醒茶」則喚醒靈魂，讓旅人從入住房間的那一刻起，便優雅進入這場身心療癒時光的「理想旅程」。

森林療癒體驗讓人脫離電子科技產品，找回與大自然的連結。（圖／理想大地提供）

亮點二｜感官進化：管家式陪伴與限定套房的獨家私藏

飯店在服務進化上，凡透過官網訂製這份旅程，將入住限定等級套房，並享有專屬迎賓小禮的驚喜升等。更令人動容的是管家團隊的陪伴－從暖心的奉茶禮遇、充滿詩意的開夜床服務，到無微不至的專屬服務。這不僅是服務的升級，而是一種「懂你」的生活默契，讓旅人在縱谷平原的懷抱中，保有最優雅、無憂的姿態。

亮點三｜舌尖敘事：花蓮在地名廚葉志龍與理想大地聯名推出心流限定料理

餐飲美學始終是理想生活的核心。本次年度產品特別邀請被譽為「花蓮風土詩人」葉志龍主廚，與飯店戴順亮主廚團隊聯手打造「心流｜風土特色料理」。葉主廚長年鑽研花東在地食材，擅長將原民傳統野味、客庄醬香與閩南風味，巧妙融合西式與法式的精準技法。菜單設計理念以「讓味道在旅途中流動」為核心，嚴選花東海鮮與山林素材，將海洋的鮮與山林的香交織成感官旅程，每一道料理都是一段能被身體記住的土地記憶。

心流限定料理薑花東在地食材巧妙結合西式與法式精準技法，讓人享用到多元豐富的美味。（圖／理想大地提供）

亮點四｜美學聚落：理想 PAARK 水岸生活 縱谷光影裡的台式美學聚落

全新落成的附屬設施－理想 PAARK 水岸生活，是水岸日常的感性延伸。引進風格新農業文化品牌「神農生活 MAJI TREATS」，開展春季企劃「LOCAL LOCAL TAIWAN」，透過日用土產選物，重新定義花蓮日常的高級感。

緊鄰的獨立建築「理想食光 Foodie」，則是一個集結在地靈魂品牌的進駐空間。純白簡約的建築體延攬大片自然採光，與園區內波光粼粼的運河景色交織成畫。旅人可在此開啟森光遊湖體驗，搭乘小船穿梭於錯落的綠意與光影間，感受水岸建築與縱谷平原共生的靜謐氣息。

亮點五｜豐之谷自然探索：在湧泉孕育的萬坪綠意中重拾律動

作為台灣唯一飯店內附設的自然生態公園，「豐之谷生態公園」依傍中央山脈地下湧泉復育出萬坪純淨綠地。除了深度的感官修復，園區更提供豐富的慢活體驗：旅人可搭乘竹筏探險巡航在湧泉河道，漫步於清香繚繞的澳洲茶樹區，或在靜謐的水岸享受釣魚樂趣。此外，更有手工窯烤麵包、騎乘單車探索等活動。這片由湧泉孕育的小型生態圈，讓旅人在與自然的互動中，重新找回生命的生命律動與平衡。

「理想旅程—心流(Flow)感官體驗」住宿內容包含：一泊三食、二套遊船行程、二項職人體驗，每房售價 NT$9,990 起，將於3月27日正式開賣，獨家限量名額限時開放預約。這不僅是一場住宿邀請，更是一張通往理想生活的通行證。旅人將隨著大地的脈動起伏，在縱谷平原的呼吸之中，重新找回內心久違的平靜與流動。