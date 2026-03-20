郵輪旅遊推薦2026！MSC雙郵輪登台 航線、設施、優惠一次看懂 圖片來源：官方

全球郵輪市場再掀話題熱潮。MSC地中海郵輪於2026年3月18日同步迎來「雙船同靠基隆港」的歷史畫面，旗下兩艘指標性郵輪MSC榮耀號與MSC華麗號同日抵台，不僅象徵台灣在國際郵輪版圖中的重要地位，也正式揭開今年海上旅遊旺季的序幕。一艘是載著近5,000名台灣旅客啟航日韓的母港郵輪，一艘則是橫跨五大洲的環球航線巨輪，兩種截然不同的旅行型態，在同一天交會，也讓「郵輪旅行」再次成為旅遊市場的關鍵字。

雙船同框創紀錄！基隆港迎來郵輪新時代

MSC榮耀號完成高雄母港航程後，正式轉進基隆港營運，開啟2026年北台灣郵輪航線布局，首航即帶領近5,000名旅客前往福岡與佐世保，主打「免飛日本」的海上度假模式。另一邊，MSC華麗號則正進行長達132天的環球航線，此次首度停靠基隆港，帶來超過2,000名國際旅客深入台灣觀光。這不只是一次停靠，更像是一場把世界帶進台灣的旅遊交流。雙船同日靠港，不只是畫面壯觀，更代表台灣正式成為亞洲郵輪重要樞紐。

MSC 榮耀號 2026 年以基隆為母港的首個航次 3 月 18 日啟航 圖片來源：官方

MSC榮耀號8大亮點：像住進一座海上度假城

如果說郵輪是移動的飯店，那MSC榮耀號就是一座完整的海上娛樂城市。總噸位17.2萬噸，擁有2,217間艙房，從基本內艙到10人以上家庭房通通有，完全打破你對郵輪住宿的想像。

它的亮點，不只是「大」，而是「什麼都有」：

一是世界級餐飲體驗。船上設有13間餐廳與20間酒吧，從精緻西餐到亞洲風味一次滿足，吃貨完全不用下船。

二是親子與娛樂空間全面升級。像是樂高海上樂園與亞利桑那水上樂園，直接把郵輪變成大型遊樂場。

三是百老匯等級表演。倫敦大劇院與旋轉木馬劇場每天上演精彩節目，不用飛出國就能看秀。

四是高端放鬆體驗。包含Technogym健身中心與MSC AUREA SPA水療，從運動到療癒全包。

五是頂級專屬空間「MSC地中海遊艇會」。獨立區域、私人餐廳、專屬酒廊，直接升級成「船中船」的奢華體驗。

六是AI智能管家服務。24小時即時支援，讓郵輪體驗更貼近智慧生活。

七是全新「禮遇陽台暢飲房」。結合海景、飲品套餐與優先上下船禮遇，直接提升整體旅遊質感。

八是基隆母港超方便。免飛機、免轉機，直接從台灣出發玩日韓，成為新一代旅遊首選。

具未來設計感的 MSC歐羅巴號 圖片來源：官方

MSC 榮耀號 – 樂高海上樂園 圖片來源：官方

MSC華麗號環球航線：一趟實現環遊世界夢

如果榮耀號是短程輕旅行，那MSC華麗號就是人生清單等級的夢幻航線。這趟2026環球航線長達132天，航行超過40,000海里，橫跨五大洲、三大洋，途經33個國家與46個目的地，從加勒比海到亞洲，從美洲到非洲，一次走遍世界經典景點。它的魅力在於「不用一直打包行李」。旅客只需住在同一艘船上，就能持續探索不同城市，真正做到慢旅行與深度體驗。船上設施同樣完整，從網球場、迷你高爾夫、保齡球，到大型劇院與跑道，生活娛樂一應俱全。再加上升級版水療中心與特色餐廳，讓長時間航行也能維持高品質生活。

圖：MSC 亞細亞號 - 巨龍雕塑 圖片來源：官方

全球航線一次打包：從日韓到阿拉斯加都能玩

MSC地中海郵輪的強項，在於它不只是一條航線，而是一整個全球網絡。

從台灣出發，你可以選擇：短程日韓航線，適合小資族與首次郵輪旅客，經典地中海航線，體驗歐洲文化與歷史；阿拉斯加航線，主打極地自然與野生動物；環球航線，直接完成環遊世界夢想，甚至未來還有全新「MSC亞細亞號」加入，主打亞洲文化元素與創新設計，進一步強化郵輪體驗。

踏上全新阿拉斯加航線欣賞令人歎為觀止的自然風光 圖片來源：官方

暑假航次優惠開跑：第二人半價搶攻市場

隨著暑假旅遊旺季逼近，MSC也同步推出限時優惠。指定航次與房型可享「第二人半價」，涵蓋6月至7月多個熱門出發日，明顯鎖定家庭與情侶旅客市場。對於想嘗試郵輪旅行的人來說，現在正是入門最佳時機。