娃娃太多帶不走？布拉夾推存點新玩法，點數再換家電、公仔等多樣好禮

「布拉夾親子樂園」首家門市位於基隆廟口夜市。(圖/布拉夾親子樂園 提供)

入口處擺滿大人小孩熟悉的動漫角色與人氣IP，從哆啦A夢、蠟筆小新到寶可夢與灌籃高手，各式公仔整齊陳列，營造出如同展覽般的視覺效果，也讓夾娃娃不再只是遊戲，而是一種具有收藏與目標感的娛樂體驗。

載而歸的娃娃，背在路上絕對吸睛。(圖/布拉夾親子樂園 提供)

娃娃帶不走也能存點，休閒玩法再升級

突破以往夾娃娃只能帶回家的模式，「布拉夾親子樂園」推出「存點新玩法」。玩家在夾到娃娃後，可以選擇將娃娃轉換為會員點數累積，未來再兌換不同商品，讓娛樂成果不再只是帶回家的物品，而是可以持續累積的「遊戲資產」。

一次存五隻，還有驚喜大獎等著你。(圖/布拉夾親子樂園 提供)

一次抓五隻，還有驚喜大獎等著你

為鼓勵玩家累積參與，單次存入五隻娃娃即可轉換為點數，替不少家長解決「家中娃娃堆積」的困擾。單次存入五隻娃娃不僅可以獲得 50 點，還能獲得一張線上刮刮卡，獎項包含 300 點禮品券、50 點禮品券、買一送一券、彈珠券與代幣券等多樣內容，讓夾娃娃體驗多了一層互動與驚喜。

不同於傳統娃娃機店，這裡以開放動線與充足燈光打造出乾淨、舒適的娛樂空間。(圖/布拉夾親子樂園 提供)

獎品展示區吸睛，從公仔到3C、家電一應俱全

除了機台遊戲本身，店內另一大亮點為多樣化的獎品展示區。現場不僅有孩子喜愛的文具、吊飾與各式絨毛娃娃、盲盒商品，還能看到多項實用型家電與3C產品，甚至包含蘋果手機等熱門商品。明亮開闊的展示空間，讓消費者在遊玩過程中可以清楚看見目標獎品，也提升整體參與感與挑戰動機，讓「玩」這件事變得更有方向。