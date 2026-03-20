2026-03-20 15:07 Yvonne
娃娃太多帶不走？布拉夾推存點新玩法，點數再換家電、公仔等多樣好禮
走進人聲鼎沸的基隆廟口商圈，映入眼簾的不只是熟悉的夜市小吃，還有一間以明亮黃色為主視覺的「布拉夾親子樂園」。不同於傳統印象中略顯昏暗的娃娃機店，這裡以開放式動線與充足燈光打造出乾淨、舒適的娛樂空間，一整面公仔展示牆更成為吸睛焦點，吸引不少親子家庭與年輕族群駐足體驗。
入口處擺滿大人小孩熟悉的動漫角色與人氣IP，從哆啦A夢、蠟筆小新到寶可夢與灌籃高手，各式公仔整齊陳列，營造出如同展覽般的視覺效果，也讓夾娃娃不再只是遊戲，而是一種具有收藏與目標感的娛樂體驗。
娃娃帶不走也能存點，休閒玩法再升級
突破以往夾娃娃只能帶回家的模式，「布拉夾親子樂園」推出「存點新玩法」。玩家在夾到娃娃後，可以選擇將娃娃轉換為會員點數累積，未來再兌換不同商品，讓娛樂成果不再只是帶回家的物品，而是可以持續累積的「遊戲資產」。
一次抓五隻，還有驚喜大獎等著你
為鼓勵玩家累積參與，單次存入五隻娃娃即可轉換為點數，替不少家長解決「家中娃娃堆積」的困擾。單次存入五隻娃娃不僅可以獲得 50 點，還能獲得一張線上刮刮卡，獎項包含 300 點禮品券、50 點禮品券、買一送一券、彈珠券與代幣券等多樣內容，讓夾娃娃體驗多了一層互動與驚喜。
獎品展示區吸睛，從公仔到3C、家電一應俱全
除了機台遊戲本身，店內另一大亮點為多樣化的獎品展示區。現場不僅有孩子喜愛的文具、吊飾與各式絨毛娃娃、盲盒商品，還能看到多項實用型家電與3C產品，甚至包含蘋果手機等熱門商品。明亮開闊的展示空間，讓消費者在遊玩過程中可以清楚看見目標獎品，也提升整體參與感與挑戰動機，讓「玩」這件事變得更有方向。
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