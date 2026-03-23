2026全台燈會哪場最吸睛？網友熱議八大燈會亮點一次掌握！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「全台燈會」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大燈會在哪裡。

「台灣燈會在嘉義」瑪利歐燈區掀親子打卡潮「台北燈會」雙展區雙IP話題滿滿

▲ 網友熱議全台TOP8燈會 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「全台燈會」相關話題的討論，可以發現位於嘉義的「台灣燈會」位居聲量第一。作為全台最具指標性的燈會活動，台灣燈會每年由不同縣市主辦，不僅規模盛大，主燈設計與燈區規劃也常成為話題焦點。今年更攜手任天堂打造全台首座「超級瑪利歐・星燦嘉年華」燈區，不但設置多個熱門打卡場景，也規劃親子互動遊戲空間，讓不少家長大讚「絕對是今年最強親子燈會」。特別的是，在由民間高手競技的競賽燈區出現的網路迷因花燈「秦始皇騎北極熊」意外爆紅，不少網友笑稱「嘉義的燈會還是太前衛了」，反而吸引更多人前往一探究竟。

聲量排名第二的「台北燈會」則以「雙展區、雙IP」為最大特色，燈區橫跨西門町與花博兩大場域，打造結合都會潮流與未來科技感的賞燈氛圍。主辦單位今年更邀請《變形金剛》「柯博文」與泡泡瑪特人氣角色「Baby Molly」兩大國際級IP加入燈區設計，消息一公布便在社群掀起討論熱度。許多粉絲紛紛留言表示「都是全球人氣IP~好喜歡」、「真的是一年比一年強～」、「台北市歷年來最佳燈會啦」，展期間話題度不減。

至於排名第三的「中台灣燈會」，今年邀請芬蘭人氣卡通「姆明一族（嚕嚕米）」擔任主燈區主角，打造全台最大、結合機械動態與聲光效果的主題燈區，讓許多網友心花怒放，直呼「台中燈會主題太可愛了」。而今年的「花蓮太平洋燈會」則跳脫傳統生肖主題框架，融入「山、海、風、光」等在地意象，展現地方文化特色與共創精神。不過其中一件藝術作品「花現15288」因造型神似「鹹魚」，因設計簡陋而被網友戲稱為「廢到笑」的藝術，此話題不僅在社群上引起熱議，也帶動民眾關注地方藝術的表現方式。

無論是追求視覺震撼的大型裝置，還是偏好前衛創意的迷因趣味，各縣市燈會皆展現出獨特的魅力。隨著年度燈會盛事逐漸落幕，這些光影藝術不僅成為網友手機裡珍貴的回憶，也讓人由衷期待未來各縣市又會帶來什麼樣的新奇創意與驚喜。

【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

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