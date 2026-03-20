千元入座板前！「宏洋酢壽司」無菜單料理 職人手作的平價奢華鮮味

記者/李明真報導

在台北這個精緻餐飲百家爭鳴的城市，高預算門檻往往將熱愛美食的年輕族群擋在門外。特別是講求互動與鮮度的「板前」壽司，動輒三、四千元的客單價越來越多。然而，隱身於大同區大龍街靜謐巷弄內的「宏洋酢壽司」，卻選擇了一條不尋常的路，以千元的超高性價比，挑戰老饕們的挑剔味蕾，在台北日料圈掀起一股「平價旋風」。

林宏洋深知江戶前壽司的精髓在於重複著看似簡單的工作。從洗米、浸泡、火候控制到調醋，每一粒醋飯的狀態都決定了壽司的靈魂。圖/宏洋酢壽司

一張合影背後的修行 致敬壽司之神的初心

踏入店內，暖色調的燈光與精巧的空間安排，瞬間隔絕了門外的喧囂。牆上一張看似平凡的照片，卻訴說著主理人林宏洋（林社長）對日料的虔誠：那是他與日本壽司之神小野二郎次子小野隆士的合照。這不單是合影，更是一份對「極致工藝」的自我期許。

林宏洋深知，江戶前壽司的精髓不在於昂貴的裝潢，而在於「重複著看似簡單的工作」。從洗米、浸泡、火候控制到調醋，每一粒醋飯的狀態都決定了壽司的靈魂。

林宏洋以壽司之神為榜樣，專心一志守護日式美味，讓每一貫壽司都承載著純粹初心。圖/宏洋酢壽司提供

每日限量16席 與時間賽跑的「高速捏製法」

「沒有最好，只有更好。」這是林宏洋掛在嘴邊的格言。為了確保壽司遞到客人面前時，醋飯的溫度與魚料的鮮度達到黃金平衡，他苦練出一套「高速捏製技法」。這種技法要求職人在最短的時間內完成塑型，極力減少手溫對食材的影響，確保每一貫握壽司在入口的那一刻，仍保有最精準的生命力。

也因為對品質近乎偏執的堅持，「宏洋酢壽司」每日僅開放16位名額。讓每一位入座的食客，都能近距離感受職人的捏製節奏，在板前與主廚交換眼神，體驗那份帶有溫度的互動。

千元無菜單料理，顧客就能品嚐13道鮮美食材還有一碗鮮魚味噌湯，性價比很高。圖/宏洋酢壽司提供

千元饗宴 從北海道海味到在地鴕鳥肉

即便定位於千元級距，「宏洋酢壽司」的菜單深度卻令人驚艷。全套無菜單料理包含13道精選食材與一碗鮮魚味噌湯，每一道都承載著主廚的巧思。

1.海味的純粹與層次

來自北海道的生食級干貝，在輕輕刷上特製醬汁後，鮮甜感瞬間在口腔爆發。主廚以精細的四層結構捏法呈現小鰶魚的美味，魚肉的酸度與油脂在咀嚼間層層遞進；另一款炙燒天使紅蝦，高溫逼出的蝦油香氣四溢，彈牙口感與醋飯融合。

2.大膽翻玩在地食材

林宏洋展現了勇於突破的創意。店內驚見罕見的「雲林彰化鴕鳥肉」握壽司，肉質細嫩且無腥味；而「鰻魚肝鐵火卷」則以濃郁的層次感，征服了尋求新奇口味的老饕。

3.布丁燒完美謝幕

整場饗宴的終點，落在視覺與味覺雙重享受的「特製布丁燒（玉子燒）」上。它沒有一般玉子燒的乾澀，反而擁有如法式布丁般滑嫩細緻的質地，為整場味覺旅程劃下一個難忘的句點。

宏洋酢壽司以溫暖並且充滿日式風情的用餐環境，用心款待每一位客人。圖/宏洋酢壽司提供

原址於三重的「宏洋酢壽司」正式遷往大同區大龍街，鄰近捷運圓山站與民權西路站，更便利的交通也吸引了更多年輕與小資族群慕名而來。林宏洋堅持把每粒米飯煮好，讓每貫壽司在味蕾上演出一場精彩的交響樂。

【店家資訊】

店名：宏洋酢壽司

地址：台北市大同區大龍街91巷2-3號1樓

電話：0936 720 423

特色：千元板前無菜單料理、每日限量16組、職人現捏壽司

官網：點此觀看

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