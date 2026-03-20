2026-03-20 13:10 女子漾／編輯黃冠婷
必勝客×OREO回來了！最狂「鹹甜比薩」限時開吃 網喊：這次一定要吃 黑脆可可餅皮太犯規
睽違四年，必勝客 再度攜手 OREO 推出話題神品，台味靈魂「鹹酥雞」遇上美式經典「OREO」，這款曾於2022年引爆全網瘋狂、吸引國內外媒體爭相報導的神奇組合，至今仍是許多饕客心中的第一名！
鹹酥雞整份搬上比薩 經典台味直接升級
這款比薩最大亮點，就是把台灣人熟悉的鹹酥雞攤搬上比薩。配料包含鹹酥雞、魷魚圈與甜不辣三大人氣炸物，再加上九層塔、洋蔥、蔥花與胡椒粉提味，完整還原夜市經典風味。一口咬下不只有炸物酥香，還多了海味與辛香料層次，口感濃郁又熟悉。
OREO變餅皮主角 黑脆可可＋芝心超衝擊
延續「炸OREO」靈感，必勝客這次直接把OREO鋪滿餅皮外圈，打造全新「黑脆可可起司餅皮」。濃厚可可香氣搭配內層莫札瑞拉起司，形成甜中帶鹹的反差組合，讓整體從主體到餅皮都充滿記憶點，也成為這次復刻最大話題。
這款比薩能持續掀起討論，核心就在於「鹹酥雞＋OREO」的極端組合。台味與美式的文化衝突，加上甜鹹交織的味覺刺激，讓人一邊懷疑、一邊又想嘗試。這種話題性與社群討論度，也讓它成為每次回歸都能再度爆紅的關鍵。
限時21天開賣 429元就能嚐鮮「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」即日起限時販售至4月6日限量供應
原價849元，單點嚐鮮價429元。
首週（3/17–3/23）於PK APP會員限定搶先開賣、3/24起全面開放門市、官網與APP訂購。
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