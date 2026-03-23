大農大富賞螢季登場 大自然「螢」賓，FUN鬆自己身心靈、也給予「光復」新希望！

大農大富賞螢季登場





【旅遊經 洪書瑱報導】





被視為夜間精靈──「螢火蟲」，它們不只是浪漫的地上「螢河」，更被人們視為極其靈敏的「環境指標生物」，有螢火蟲所在的地方，就象徵著這個寶地，沒有被人們所污染，在這個講究療癒的年代，不妨趁著火金姑為約會派對「閃亮」登場時，也讓自己進入「淨地」，來場身心靈的FUN鬆之行。台灣的賞螢季節通常從 3 月下旬由南部、花蓮揭開序幕，其中東台灣「大農大富平地森林園區」為最重要的賞螢勝地，現已調查到10種螢火蟲，在遼闊的平地森林中，螢火蟲密度極高，無光害的環境讓人彷彿置身宮崎駿的動畫場景，而一年一度的自然盛事花蓮光復「大農大富」的賞螢季已登場，今(2026)年以「螢漫平森-大農大富賞螢趣」為主題，活動至4月12日止！





2026年大農大富賞螢季別具意義，此地於105(2016)年試辦以來正好邁入第十年，十年的累積標誌著園區長期推動生態保育的成果，這場活動也成為在馬太鞍堰塞湖事件之後，花蓮中區迎來的第一個春季大型生態旅遊活動。林業及自然保育署花蓮分署表示，今年活動將以「森林復育與重生」及「災後振興與撫慰」為主軸，希望透過點點螢光重返森林的活動意象，傳遞光復地區重拾新生希望的願景，並鼓勵民眾以生態旅遊方式支持地方發展。









螢火蟲示意(攝影：巫茂熾)





賞螢季期間，每一場賞螢導覽均由受過專業培訓的在地解說員帶領，透過生態解說讓民眾在欣賞螢火蟲的同時，也能了解螢火蟲的「生態習性」與「棲地保育」的重要。賞螢活動也結合地方社區，準備了在地農產伴手禮，讓民眾收穫螢光閃閃的感動之餘，也在旅程中認識地方文化與產業。





事實上近年花蓮受天災影響，致使旅客人數減少，在災害發生時，許多人捲起袖子當起了鏟子超人，在災後，大家何妨趁機來參與這場生態的「螢」賓派對，今年賞螢活動平日將採預約制，滿15人即可成團，歡迎喜愛生態、想感受浪漫「螢光」的民眾請預約報名。另，為推廣永續旅遊與節能減碳，今年賞螢季也延續「賞螢專車」服務，每週五、週六及連續假日提供花蓮市區至園區的來回接駁服務。其中站點包含：花蓮火車站、光復火車站及部分旅宿，方便民眾搭乘台鐵轉乘專車前往園區，讓旅途更順暢也更低碳環保。









3月21日、22日下午將舉辦「草地音樂會」與「螢光點點市集」





其中活動的最高潮，將於明後二天，分別在3月21日、22日下午，於園區舉辦賞螢季系列活動，規劃「草地音樂會」與「螢光點點市集」，邀請花東在地「湯姆與哈克」、「Nina ＆ John那就醬樂團」等歌手及樂團帶來精采演出；而「螢光點點市集」則是集結了光復、瑞穗的在地商家，盛情呈現地方特色美食、友善農產、藝術手作與主題書籍，將溫暖的力量匯聚一起，歡迎遠道而來的旅客，也陪伴這裡的人們走過重建的路。





今年的主題加值活動，體現了「天、地、人共好」的永續精神，邀您來感受花蓮「天上人間」所有的美好，延續過往深受好評的觀星主題「銀河．螢河」活動，今年更融入暗空保育，強調環境守護的重要性。因光復地區許多學子受風災影響，今年也規劃辦理「光復公益賞螢」免費場次，幫助孩子抒發並調適內心壓力，亦展現重建家鄉的在地韌性。同時今年也特別規劃「無障礙賞螢」體驗，善用大農大富平森園區易抵達的地理與道路特性，保障身障者與銀髮族群享有平等的自然接觸權利，並象徵對社會共融的期許與努力。



園區賞螢季期間，為了降低對螢火蟲棲地的干擾並維護遊客安全，園區每日下午4時將實施人車管制，請民眾配合現場工作人員指引。相關賞螢活動資訊可至「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁或花蓮分署官方網站（https://hualien.forest.gov.tw/）查詢；團體預約及購票相關問題可電洽賞螢季活動客服專線03-8811878。

※．活動資訊站──

※．大農大富賞螢趣賞螢活動──



線上報名：https://ibontw.com/masadi-fireflies



電話諮詢：花蓮縣平森永續發展協會 03-881-1878

※.賞螢專車──(花蓮市區-大農大富平地森林園區來回接駁)



線上報名：https://www.accupass.com/go/fireflybus2026

※.銀河．螢河觀星主題活動──



​線上報名：https://www.accupass.com/go/star2026







以上圖片：農業部林業及自然保育署花蓮分署提供







