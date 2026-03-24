嚮往「環保又挺在地」行程 83%台灣旅客重視永續旅遊

永續旅遊逐漸成為遊客考量，台灣有超過83%旅客重視「環保又挺在地」行程。 圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅行不只要好玩，還要更有意義。數位旅遊平台 Agoda 公布《2026永續旅遊調查》，結果顯示83%台灣旅客在規劃2026年旅行時會考慮永續因素，高於去年的80%，顯示「永續旅遊」正逐漸成為台灣旅客選擇行程的重要考量。

隨著旅遊型態改變，永續已不再只是小眾議題。越來越多旅客在安排旅行時，會同時考量目的地、住宿與活動是否對環境友善，並希望透過旅行為當地社區與自然環境帶來正面影響。

從亞洲整體市場來看，泰國以95%位居第一，表示永續在旅行決策中相當重要；其次為印尼（93%）、印度（88%）、馬來西亞（88%），而台灣（83%）則名列亞洲前五。以上數據，來自 Agoda 於2026年2月進行調查，共調查來自亞洲八個市場的1,036名受訪者，包括印度、印尼、日本、馬來西亞、南韓、台灣、泰國與越南。

29%台灣旅客：永續旅行最重要的是「更深連結目的地」

當被問到「永續旅遊」最重要的成果時，29%台灣旅客認為「與目的地建立更深、更真實的連結」最為重要，其次為「保護自然景觀與野生動物」（28%）。這也顯示旅客對「永續」的理解不再只是抽象的環保目標，而是希望透過旅行創造更有意義的體驗，同時減少對環境的影響。

41%台灣旅客最想要「環保又挺在地」的旅遊行程

調查也顯示，台灣旅客對永續旅遊選項的需求相當明確。最受歡迎的是「能保護環境並支持在地社群的行程與體驗」（41%）。其次為「具永續認證的住宿」（25%）以及「更低碳的交通選擇」（24%）。整體而言，越來越多旅客希望旅遊不只是放鬆，也能對環境與社區帶來正向影響。

Agoda 台灣總經理柴季珊表示：「我們觀察到台灣旅客在規劃旅程時，越來越重視永續與實際體驗的結合。他們希望透過旅行更深入連結目的地、支持在地社群，同時守護自然環境。隨著這樣的需求增加，讓旅客更容易找到並預訂永續旅遊選項變得更加重要。透過 Agoda 的 Eco Deals 計畫，旅客在享受住宿優惠的同時，也能支持亞洲各地重要的野生動物保育與棲地保護工作。」

Agoda 投入150萬美元支持 WWF 保育計畫

Agoda 與世界自然基金會（WWF）合作推出「Eco Deals 計畫」，讓亞洲旅客在旅行時能更輕鬆做出友善環境的選擇，讓日常旅行也能為自然保育帶來正面影響。今年更投入150萬美元支持 WWF 在10個市場推動的保育專案，為目前規模最大的合作承諾。「Eco Deals」活動期間至12/18，旅客可享有最高15%折扣的住宿優惠。同時 Agoda 也會為每一筆符合資格的「Eco Deals」訂單捐出1美元給 WWF。旅客可透過 Agoda 平台上的專屬活動頁面與標示功能，輕鬆辨識參與「Eco Deals 計畫」的住宿。

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