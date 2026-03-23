電影迷旅遊首選！走進奧斯卡電影場景 盤點全美十大經典影視拍攝地亮點 同享大銀幕感動旅程

2026-03-23 22:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
德州奧斯汀「南國會大道」（South Congress Avenue）為電影《年少時代》重要取景地之一。　圖：美國國家旅遊局／提供
德州奧斯汀「南國會大道」（South Congress Avenue）為電影《年少時代》重要取景地之一。　圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】美國影壇盛事「奧斯卡金像獎」頒獎典禮甫於03/15在洛杉磯圓滿落幕，在大螢幕的故事之中，每每都有令人心生嚮往的旅遊靈感。美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）特別盤點全美十大電影取景地，帶旅客走進奧斯卡經典作品中的真實世界。

「美國長久以來都是『電影奇幻魔力』靈感來源，各地獨特自然人文風貌，讓世界最動人的故事得以在銀幕上栩栩如生。」

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「近四成有興趣造訪美國的旅客希望走訪電影或電視拍攝地，而每五位近期訪美旅客中就有一人表示電影曾影響他們的旅遊規劃。頒獎季不僅讓全球目光聚焦這些如幻似夢的場景，也激發旅客的眾多旅遊靈感。」

近年來「set-jetting」（影視朝聖）跟著電影場景去旅行已成為全球旅遊趨勢，旅人得以走進影視作品場景，創造屬於自己的旅遊故事。

▲加州聖塔莫尼卡「陽光海岸」的活力氛圍吸引電影《芭比》（Barbie）取景地。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲加州聖塔莫尼卡「陽光海岸」的活力氛圍吸引電影《芭比》（Barbie）取景地。　圖：美國國家旅遊局／提供

亮點 01／洛杉磯

充滿陽光海濱風情的洛杉磯近年最具代表性的電影之一《芭比Barble》的場景。這部人氣作品片於2024年奧斯卡金像獎獲得包括最佳影片等多項獎項提名。片中最令人印象深刻的滑輪溜冰畫面，正是在「威尼斯海灘木板步道」（Venice Beach Boardwalk）拍攝。如今旅客可沿著海岸騎行或悠閒漫步，欣賞太平洋景色與街頭藝人表演，感受加州海岸自由奔放的氛圍。

其他於拍攝地點還包括聖塔莫尼卡、洛杉磯市中心、世紀城（Century City）與長灘。洛杉磯充滿創意與藝術氣息的城市魅力，透過電影《樂來越愛你 La La Land》展現無遺。該部作品在2017年奧斯卡金像獎狂掃六座大獎，導演達米恩・查澤雷（Damien Chazelle）一舉奪得最佳導演殊榮。電影當中的夢幻歌舞場景遍多處城市經典地標，從高速公路交流道到格里斐斯天文台的山頂露台，電影中最令人難忘的舞蹈就在天文館圓頂之下上演。如今旅客也能登上天文台露台，俯瞰洛杉磯城市景觀與好萊塢標誌，邂逅宛如電影畫面般的浪漫場景。

亮點 02／亞利桑那州與猶他州

來到美國西南部橫跨猶他州與亞利桑那州邊界的「紀念碑谷納瓦霍部落公園」（Monument Valley Navajo Tribal Park）沙漠景觀則出現在奧斯卡得獎電影《游牧人生Nomadland》於2021年奧斯卡金像獎榮獲最佳影片、最佳導演（趙婷）以及最佳女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）。片中高聳的砂岩孤峰矗立在遼闊的沙漠平原間，呈現出既孤寂又壯麗的景緻。旅客如今可沿著紀念碑谷景觀公路自駕探索，或參加納瓦霍族導覽員帶領的導覽行程，深入了解這片象徵美國西部精神的重要文化與地質景觀。

亮點 03／維吉尼亞州

造訪維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）跟隨奧斯卡得獎電影《林肯》的鏡頭腳步，與歷史重逢交會。這部由史蒂芬・史匹柏執導的歷史劇，選擇在維吉尼亞州停留拍攝長達53天，取材自當地保存完善的歷史建築與街道，成為重現美國南北戰爭時期的最佳場景。旅客可以漫步遊覽歷史街區、博物館與南北戰爭多處地標，感受這段影響深遠的美國歷史。

▲喬治亞州薩凡納「奇珀瓦廣場」為電影《阿甘正傳》經典場景。　圖：Explore Georgia, Andrea David／提供
▲喬治亞州薩凡納「奇珀瓦廣場」為電影《阿甘正傳》經典場景。　圖：Explore Georgia, Andrea David／提供

亮點 04／喬治亞州薩凡納

喬治亞州薩凡納（Savannah）的優雅歷史風貌，則成為湯姆·漢克成名經典電影《阿甘正傳》的重要場景之一。該片於1995年奧斯卡金像獎榮獲包括最佳影片、最佳男主角在內等六項大獎，故事中最令人難忘的一幕，非阿甘坐在「奇珀瓦廣場」（Chippewa Square）的長椅上講述人生故事莫屬。廣場如今依然是薩凡納歷史街區的核心地標，橡樹垂掛西班牙苔蘚、古典建築環繞，展現美國南方獨特的歷史風情。

▲電影《雨人》經典場景肯塔基州科文頓「羅布林吊橋」。　圖：美國國家旅遊局／提供
▲電影《雨人》經典場景肯塔基州科文頓「羅布林吊橋」。　圖：美國國家旅遊局／提供

亮點 05／肯塔基州紐波特

在肯塔基州紐波特（Newport）與北肯塔基地區，奧斯卡得獎電影《雨人》也曾到此取景。這部電影榮獲四項奧斯卡獎，包括最佳影片與最佳男主角。片中兩兄弟橫跨美國的公路旅程，部分場景拍攝於當地地標，如歷史悠久的 Pompilio’s Bar & Restaurant 及附近的長青公墓。

▲德州奧斯汀 Continental Club 為電影《年少時代》（Boyhood）重要場景之一。　圖：thebeachalchemist-Instagram／提供
▲德州奧斯汀 Continental Club 為電影《年少時代》（Boyhood）重要場景之一。　圖：thebeachalchemist-Instagram／提供

亮點 06／德州奧斯汀

前進德州奧斯汀，導演理查・林克雷特（Richard Linklater）投入逾十年所拍攝的電影作品《年少時代Boyhood》獲得六項奧斯卡提名，並奪得最佳女配角獎。電影近乎所有場景在奧斯汀拍攝，如今旅客可走訪這座充滿創意活力的城市，從現場音樂場館、特色商店到環繞「柏德女士湖」（Lady Bird Lake）的步道與自行車道，感受電影般的日常生活風景。

亮點 07／伊利諾州芝加哥

開箱伊利諾州芝加哥市兩部風格迥異的電影展現截然不同的街景與建築，徹底感受城市獨特面貌。克里斯多福・諾蘭執導的《黑暗騎士》在 2009年奧斯卡金像獎中榮獲兩項大獎，包括希斯・萊傑拿下最佳男配角。電影將芝加哥市中心化身為「高譚市」，電影將芝加哥市中心化身為「高譚市」，並在「瓦克大道」 (Lower Wacker Drive) 等地標拍攝緊張刺激的追逐場面。另一方面，經典節慶電影《小鬼當家》則描繪芝加哥郊區溫馨的社區生活。片中主角凱文的家位於北郊溫內特卡（Winnetka），如今仍吸引影迷造訪，在綠樹成蔭的街道間重溫電影場景。

亮點 08／威斯康辛州

在威斯康辛州寧靜的鄉村景致中，電影《麥迪遜之橋》描繪出美國中西部質樸而浪漫的田園風情。該片於1996年奧斯卡金像獎中為梅莉・史翠普贏得最佳女主角提名。故事背景設定於愛荷華州南部的小型農業社區，並部分在威斯康辛州取景，其中歷史悠久的木造廊橋成為美國鄉村文化的經典象徵。旅客如今也能沿著中西部鄉間公路探訪這些歷史廊橋，在起伏農田與靜謐風景之間，感受電影般的悠然氛圍。

亮點 09／費城

運動電影史上最經典的訓練場景之一不可不提費城，電影《洛基》誕生於「費城藝術博物館」（Philadelphia Museum of Art）的階梯上，於1977年奧斯卡金像獎榮獲包括最佳影片在內的三座獎項肯定，造就這處階梯成為全球影迷熟知的文化地標。如今不少旅客仍會模仿主角洛基・巴波亞（Rocky Balboa）跑上階梯的經典畫面，並與附近的洛基雕像合影留念，重現電影中的熱血時刻。

亮點 10／紐約

值得一提紐約市長年作為眾多得獎電影的影視舞台，包括史蒂芬・史匹柏執導的《西城故事》該片於2022年奧斯卡金像獎中，亞莉安娜·黛博塞（Ariana DeBose）贏得最佳女配角。電影走訪紐約多個街區取景，重新詮釋這部經典音樂劇的城市背景。如今旅客可造訪「林肯表演藝術中心」（Lincoln Center for the Performing Arts）等文化地標，或漫步於上西城街道，感受城市節奏與藝術氛圍，汲取紐約源源不絕的創意能量。

儘管許多奧斯卡得獎電影在美國各地取景，但這場影壇盛事的舞台始終鍾情洛杉磯。自1929年首屆頒獎典禮舉行以來，多數奧斯卡選定洛杉磯舉辦，從首屆頒獎晚宴舉辦於「好萊塢羅斯福飯店」，到如今的「杜比劇院」。推薦影迷必訪洛杉磯的「好萊塢星光大道」到各大電影製片廠導覽，近距離感受電影產業背後的文化創意生態。

逾一個世紀以來，電影製作人持續走訪美國各地尋找更多觸動人心的拍攝場景與故事題材，從壯麗國家公園、歷史小鎮到震撼城市天際線，都成為銀幕故事的重要舞台。至今許多曾出現在奧斯卡得獎與提名電影中的拍攝場景仍對旅客開放，邀請影迷走出銀幕、走進真實場景。

隨著新一代創作者持續尋找啟發靈感，美國不僅是孕育無數經典電影的舞台，更是能讓旅客渴望親身踏進的真實旅遊目的地。你也喜歡看電影嗎？快來一探究竟這些電影場景的觀光魅力！

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#電影 #奧斯卡 #最佳影片

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2026-03-15 20:39 Belinda的玩美甜蜜窩

#來場生態之旅

#關渡自然公園

國家級重要濕地

亦為國際級重要野鳥棲地

為東亞澳遷移性水鳥、原生生物提供良好的棲息環境

台北市野鳥學會自2001年起，在臺北市政府的委託下

以自負盈虧方式經營全臺第一個濕地保護區

經營至今已累積200萬人次入園參觀

70萬人次教育活動、22萬人次的學校戶外教學

以及萬場大小型環境教育等活動

透過專業研究、多元文化及教育活動

引領民眾支持、參與濕地永續發展行動

全球變遷濕地重要性與生活息息相關

關渡自然公園提供豐富生態資源

賞鳥望遠鏡、賞鳥小屋、生態介紹等

不妨抓個好天氣來場自然之旅

感受生態多樣性之美吧!!

#台北景點#關渡自然公園#台北市賞鳥學會

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#打卡景點

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2026-03-07 17:06 Belinda的玩美甜蜜窩

#來點特別的

#味噌豬排❤

1947年創立於名古屋的知名老店

已來台灣插旗的矢場とん❤

嚴選南九州產的豬肉

自創麵包粉作為炸衣

豬排炸到內軟而香酥

但關鍵美味還是~

特製天然釀造的秘傳味噌醬!!

職人每天僅製作當天使用份量

一年半熟成的天然釀造豆味噌

深厚風味與多汁豬排堪稱絕配

炸豬排的麵包屑

是混合細碎的生麵包屑+乾燥麵包屑

創造出輕盈酥脆的層次口感

擔心店家太熱情醬汁灑滿豬排

點餐時特別強調醬汁另外提供

就可依個人口味沾著吃

亦可沾桌上黃芥末、芝麻粉

味道都不錯也很下飯囉~!!

味噌醬煮的燉蘿蔔、腸串

都很入味，且蘿蔔多汁解膩

腸串沾芥末也超讚呀!!

#名古屋美食#矢場豬排#矢場とんグループ

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2026-03-07 19:20 Belinda的玩美甜蜜窩

#2026WBC全民瘋棒球

#一起Team Taiwan

超多人飛日本應援

我們留守也沒忘加油

#世界の山ちゃん❤

日本人氣連鎖居酒屋

人氣最旺的就屬招牌夢幻炸雞翅❤

鹹香鹹香的允指美味

還有醬烤口味、各式炸物燒烤

連酒喝起來濃度都較高

是喝一口就有感的程度~

難怪隔壁桌2個女生

喝到越聊越High

其一還瞬間趴下昏睡

但一下又起來繼續聊

就這樣趴趴醒醒的好特別...><"

且整間店鬧哄哄

完全不用擔心自己太吵

絕對可以放心暢談囉!!

這輪點下來除酒好喝外

個人推薦來此必點~

酸甜解膩的洋蔥蕃茄❤

吃完又可再多吃一點

店家相當用心~

怕客人覺得吃雞翅麻煩

筷子紙套背面提供優雅吃秘訣

且還用Q版漫畫風呈現呢

#日本美食#日系居酒屋#世界の山ちゃん#世界幻手羽先

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#棒球 #人氣 #日本 #美食探店

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全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？

2026-03-16 18:14 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 3月冰品新品來了！抹茶霜淇淋回歸、蜂蜜柚子冰沙登場，春天第一杯要喝誰？ 圖片來源：女子漾編輯拍攝

隨著春天腳步到來，超商冰品市場也正式進入換季熱潮。3月起各大便利商店陸續推出全新冰品與冰沙，其中「抹茶」與「水果系清爽口味」成為今年春季主角。從全家抹茶季回歸的伊藤園抹茶霜淇淋，到7-ELEVEN推出的蜂蜜柚子系列霜淇淋與思樂冰，清爽又帶層次的春季冰品，已成為不少消費者近期的打卡新寵。以下整理3月話題最高的超商冰品亮點，一起看看今年春天有哪些必吃新品。

文章目錄

全家抹茶季登場　伊藤園抹茶霜淇淋回歸

全家便利商店一年一度的「抹茶季」於3月正式展開。觀察去年銷售表現，抹茶系列商品帶動相關業績成長近15%，顯示抹茶甜點依然是春季人氣口味。今年全家以「一抹茶香」為主題，一口氣推出超過10款跨品類抹茶新品，涵蓋冰品、甜點、麵包與現烤點心等。其中最受矚目的，就是曾在2024年創下超過300萬支銷量的「伊藤園抹茶霜淇淋」強勢回歸。今年同樣使用100%日本直輸鹿兒島抹茶製作，並提升抹茶粉含量，入口滑順且不甜膩，能感受到微苦回甘的濃厚茶韻。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

今年霜淇淋還搭配焦糖蘇打風味，焦糖甜香與清爽氣泡感襯托抹茶的濃郁茶香，讓整體風味層次更豐富。3月5日至3月7日透過「隨買跨店取」購買，可享5支188元優惠。

除了霜淇淋之外，全家也推出「抹茶白玉酷繽沙」，同樣使用伊藤園鹿兒島抹茶調製冰沙基底，搭配Q彈白玉麻糬，打造濃厚茶香與彈牙口感的雙重享受。即日起至3月17日推出新品嚐鮮價59元，還能依喜好加咖啡或牛奶，成為不少人午後提神的春季飲品新選擇。

圖片來源：全家官方提供
圖片來源：全家官方提供

7-ELEVEN春季冰品登場　子瑜冰沙與蜂蜜柚子系列吸睛

7-ELEVEN則推出多款水果系與韓風口味冰品，其中最受關注的是3月18日登場的「蜜梅心動冰沙」。這款新品以TWICE成員子瑜為概念打造主題杯，主打酸、甜、鹹交織的多層次風味。

冰沙結合熟甜番茄與蜜梅汁，再加入蜂蜜香氣點綴，讓整體口味更加圓潤順口。飲品中還加入番茄果肉纖維、茉莉茶凍與寒天晶凍，讓冰沙不只清爽解膩，也多了豐富咀嚼口感。新品售價99元，並推出好友分享第2杯半價優惠。

圖片來源：７－１１官方提供
圖片來源：７－１１官方提供

除了冰沙之外，7-ELEVEN自有品牌「雪淋霜」霜淇淋與「思樂冰」也吹起韓國風。3月18日起推出「蜂蜜柚子霜淇淋」與「蜂蜜柚子風味思樂冰」，靈感來自韓國經典蜂蜜柚子茶，清新柚香結合溫潤蜂蜜風味，口感清爽不膩。接著在3月23日再推出「蜜柚椰果思樂冰」，在柚子冰沙中加入椰果，增添咀嚼層次，帶來更有趣的口感體驗。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

春季冰品趨勢：抹茶濃厚系與清爽果香系從今年3月推出的超商新品來看，春季冰品主要分成兩大類型。隨著氣溫逐漸回暖，這波超商冰品新品也讓不少消費者開始提前進入「春天冰品模式」，無論是濃厚抹茶派還是清爽水果派，都能在便利商店找到屬於自己的春日療癒甜點。

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大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

大搜集：上百品種尋覓中找到了最愛，來自法國「風中玫瑰」【台北玫瑰展2026】

2026-03-17 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

春天的儀式感，就是賞花 🫠

八百種玫瑰，5000多株，從含羞嬌嫩含苞待放，台北玫瑰園尋尋覓覓，那ㄧ種最得人心呢？

是花的顏色？還是花的型狀呢？或者說，一叢叢花海呢？

今年入我眼也入我心的玫瑰品種

第一名的是來自法國的⟪風中玫瑰⟫

輕鬆賞花中，每一種花株的顯眼位置有寫上花名的名牌，對照花朵，從顏色和花瓣觀賞，會發現百百種的玫瑰品種，各有其獨特，有些品種的花型和顏色還長的很像，都好好看就是了…

開展以來，到今天（3月16日），我來過三次，還會繼續來🌸

  • 超過十年的玫瑰展，算算是第14年了，連看五年的卡娃思，年年都驚艷，過去曾迷上好幾年的「奇蹟玫瑰花」，現在又有新認識的品種取代，2026年玫瑰展驚艷連連！
  • 目前的花況超棒的，天天都有新綻放的花朵，前幾天在花海裡一株花開三朵，在附近聞到超強的花香味，聞到了花香的來源，看到了千層花瓣胭脂紅好大花朵的⟪風中玫瑰⟫。

🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。
🔺⟪風中玫瑰⟫:來自法國，亮眼的胭脂紅，特別的是花瓣表面是有絨毛的，🔺⟪風中玫瑰⟫第一次在視覺上的觀感有絨毛質感的花朵，花朵也夠大。前幾天才一花莖花開三朵，隔二天再來看，一朵已經垂下了，花兒的生命真短，賞花得及時。

🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺窈窕淑女：白色基底的花朵，歡版端運染出粉色，有強烈的水果香味。（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺🔻甜蜜飄移、水蜜桃飄移玫瑰花，有層次的花色，一年四季開花不間斷，靠近些有甜蜜迷人的濃香，⟪水蜜桃飄移 Peach Drift⟫玫瑰，多花叢開，花期長 😘。

🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。
🔺⟪王子玫瑰⟫來自英國，古典花型，花瓣色深紅，花朵有著迷人的香氣。王子也是我聞到花香而來接近它，大概在距離幾株中雜一起的小花圃100公尺以內就會聞到花香。

🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。
🔺碧翠絲Beatrice:豐花灌木玫瑰，2008年前英國David Austin育種，濃黃色，瓣緣白，四分簇生盃狀花型，濃果香。葉片革質，枝條直立，可用於切花。

🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。
🔺⟪博斯科貝爾⟫：英國玫瑰，鮭粉紅，杯型，四季開花。

🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）
🔺⟪紫戀⟫：強香，花瓣多，波浪裂瓣（芳香玫瑰園公開資訊）

🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。
🔺⟪紅色達文西⟫：也稱紅色達芬奇，法國玫瑰，暗紅色微香，花半可到900~100，一莖可開多種花，可爬圍牆或圍籬。

🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。
🔺⟪白伊甸⟫：一莖多花，淡香，花色外圍青白中心粉紅，在台灣花開時間主要在春季，正是現在玫瑰展時節。

🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪櫻霞玫瑰⟫：淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘
🔺⟪桃樂絲玫瑰⟫：以著名兒童奇幻小說綠野仙蹤女主角命名，可愛迷人的花型優雅飽滿，圓瓣平開花苞層層堆疊，強烈的香水氣味，植株強健，驚人的開花能力，淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。😘

🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠
🔺⟪莫梅森的紀念品⟫：1843年法國育種，淡粉紅色花朵濃郁茶香，花名來自於馬勒梅城堡，拿破崙皇后約瑟芬所居住之處。被列入世界玫瑰學會聯合會的老玫瑰名人堂。淺粉色，花色會隨著陽光強弱而變色，四季開花，微香。🫠

🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠
🔺⟪卡莉娜⟫：花型優雅，粉色迷你小型的玫瑰，經典的玫瑰型狀，強香，有時還會帶著珊瑚色。🫠

多到記不住的百款玫瑰品種，萬紫千紅繽紛美艷，台北玫瑰展的五大展區，從哪開始觀賞！

  • 800品種5000多株，雖然說看得眼花撩亂，多年賞花經驗，不要愛貪心的慢看漫拍，我們可以專注在一眼看上，或者說聞到花香，也或者是不熟悉的品種來開始認識。
  • 五大展區，先擇一區來觀賞，譬如從秘密花園開始，新生北路和民族東路交叉口的入，進入園區，一地理位置順序慢慢觀賞。
  • 在台北玫瑰園更可以大開眼界，來自歐洲英法的外品品種以很多，在每一個圍起來的小小花圃裡，更可以盡情地認識欣賞，有的玫瑰樹年齡上小，慶幸自己過了半百年紀仍可以輕鬆的彎下腰或屈膝來觀賞。

主辦舉辦的「玫瑰品種大蒐集」活動，賞花找花參加就有機會得到精美贈品，有Lacoste經典玫瑰香精、osewaya冰封玫瑰手鍊、心語花意花藝教室玻璃花園、Cristina candle玫好恕語小茶臘。

辦法，見官方臉書粉專，https://www.flowersfestival.taipei/event/501.html

延伸閲讀（回顧）

【2022台北玫瑰展】萬種風情的2022年玫瑰花展【士林官邸玫瑰園 】

台北玫瑰展2026官網https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21












卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#法國 #展覽帶逛 #臺北玫瑰展

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