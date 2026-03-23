電影迷旅遊首選！走進奧斯卡電影場景 盤點全美十大經典影視拍攝地亮點 同享大銀幕感動旅程

德州奧斯汀「南國會大道」（South Congress Avenue）為電影《年少時代》重要取景地之一。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】美國影壇盛事「奧斯卡金像獎」頒獎典禮甫於03/15在洛杉磯圓滿落幕，在大螢幕的故事之中，每每都有令人心生嚮往的旅遊靈感。美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）特別盤點全美十大電影取景地，帶旅客走進奧斯卡經典作品中的真實世界。

「美國長久以來都是『電影奇幻魔力』靈感來源，各地獨特自然人文風貌，讓世界最動人的故事得以在銀幕上栩栩如生。」

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「近四成有興趣造訪美國的旅客希望走訪電影或電視拍攝地，而每五位近期訪美旅客中就有一人表示電影曾影響他們的旅遊規劃。頒獎季不僅讓全球目光聚焦這些如幻似夢的場景，也激發旅客的眾多旅遊靈感。」

近年來「set-jetting」（影視朝聖）跟著電影場景去旅行已成為全球旅遊趨勢，旅人得以走進影視作品場景，創造屬於自己的旅遊故事。

▲加州聖塔莫尼卡「陽光海岸」的活力氛圍吸引電影《芭比》（Barbie）取景地。 圖：美國國家旅遊局／提供

亮點 01／洛杉磯

充滿陽光海濱風情的洛杉磯近年最具代表性的電影之一《芭比Barble》的場景。這部人氣作品片於2024年奧斯卡金像獎獲得包括最佳影片等多項獎項提名。片中最令人印象深刻的滑輪溜冰畫面，正是在「威尼斯海灘木板步道」（Venice Beach Boardwalk）拍攝。如今旅客可沿著海岸騎行或悠閒漫步，欣賞太平洋景色與街頭藝人表演，感受加州海岸自由奔放的氛圍。

其他於拍攝地點還包括聖塔莫尼卡、洛杉磯市中心、世紀城（Century City）與長灘。洛杉磯充滿創意與藝術氣息的城市魅力，透過電影《樂來越愛你 La La Land》展現無遺。該部作品在2017年奧斯卡金像獎狂掃六座大獎，導演達米恩・查澤雷（Damien Chazelle）一舉奪得最佳導演殊榮。電影當中的夢幻歌舞場景遍多處城市經典地標，從高速公路交流道到格里斐斯天文台的山頂露台，電影中最令人難忘的舞蹈就在天文館圓頂之下上演。如今旅客也能登上天文台露台，俯瞰洛杉磯城市景觀與好萊塢標誌，邂逅宛如電影畫面般的浪漫場景。

亮點 02／亞利桑那州與猶他州

來到美國西南部橫跨猶他州與亞利桑那州邊界的「紀念碑谷納瓦霍部落公園」（Monument Valley Navajo Tribal Park）沙漠景觀則出現在奧斯卡得獎電影《游牧人生Nomadland》於2021年奧斯卡金像獎榮獲最佳影片、最佳導演（趙婷）以及最佳女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）。片中高聳的砂岩孤峰矗立在遼闊的沙漠平原間，呈現出既孤寂又壯麗的景緻。旅客如今可沿著紀念碑谷景觀公路自駕探索，或參加納瓦霍族導覽員帶領的導覽行程，深入了解這片象徵美國西部精神的重要文化與地質景觀。

亮點 03／維吉尼亞州

造訪維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）跟隨奧斯卡得獎電影《林肯》的鏡頭腳步，與歷史重逢交會。這部由史蒂芬・史匹柏執導的歷史劇，選擇在維吉尼亞州停留拍攝長達53天，取材自當地保存完善的歷史建築與街道，成為重現美國南北戰爭時期的最佳場景。旅客可以漫步遊覽歷史街區、博物館與南北戰爭多處地標，感受這段影響深遠的美國歷史。

▲喬治亞州薩凡納「奇珀瓦廣場」為電影《阿甘正傳》經典場景。 圖：Explore Georgia, Andrea David／提供

亮點 04／喬治亞州薩凡納

喬治亞州薩凡納（Savannah）的優雅歷史風貌，則成為湯姆·漢克成名經典電影《阿甘正傳》的重要場景之一。該片於1995年奧斯卡金像獎榮獲包括最佳影片、最佳男主角在內等六項大獎，故事中最令人難忘的一幕，非阿甘坐在「奇珀瓦廣場」（Chippewa Square）的長椅上講述人生故事莫屬。廣場如今依然是薩凡納歷史街區的核心地標，橡樹垂掛西班牙苔蘚、古典建築環繞，展現美國南方獨特的歷史風情。

▲電影《雨人》經典場景肯塔基州科文頓「羅布林吊橋」。 圖：美國國家旅遊局／提供

亮點 05／肯塔基州紐波特

在肯塔基州紐波特（Newport）與北肯塔基地區，奧斯卡得獎電影《雨人》也曾到此取景。這部電影榮獲四項奧斯卡獎，包括最佳影片與最佳男主角。片中兩兄弟橫跨美國的公路旅程，部分場景拍攝於當地地標，如歷史悠久的 Pompilio’s Bar & Restaurant 及附近的長青公墓。

▲德州奧斯汀 Continental Club 為電影《年少時代》（Boyhood）重要場景之一。 圖：thebeachalchemist-Instagram／提供

亮點 06／德州奧斯汀

前進德州奧斯汀，導演理查・林克雷特（Richard Linklater）投入逾十年所拍攝的電影作品《年少時代Boyhood》獲得六項奧斯卡提名，並奪得最佳女配角獎。電影近乎所有場景在奧斯汀拍攝，如今旅客可走訪這座充滿創意活力的城市，從現場音樂場館、特色商店到環繞「柏德女士湖」（Lady Bird Lake）的步道與自行車道，感受電影般的日常生活風景。

亮點 07／伊利諾州芝加哥

開箱伊利諾州芝加哥市兩部風格迥異的電影展現截然不同的街景與建築，徹底感受城市獨特面貌。克里斯多福・諾蘭執導的《黑暗騎士》在 2009年奧斯卡金像獎中榮獲兩項大獎，包括希斯・萊傑拿下最佳男配角。電影將芝加哥市中心化身為「高譚市」，電影將芝加哥市中心化身為「高譚市」，並在「瓦克大道」 (Lower Wacker Drive) 等地標拍攝緊張刺激的追逐場面。另一方面，經典節慶電影《小鬼當家》則描繪芝加哥郊區溫馨的社區生活。片中主角凱文的家位於北郊溫內特卡（Winnetka），如今仍吸引影迷造訪，在綠樹成蔭的街道間重溫電影場景。

亮點 08／威斯康辛州

在威斯康辛州寧靜的鄉村景致中，電影《麥迪遜之橋》描繪出美國中西部質樸而浪漫的田園風情。該片於1996年奧斯卡金像獎中為梅莉・史翠普贏得最佳女主角提名。故事背景設定於愛荷華州南部的小型農業社區，並部分在威斯康辛州取景，其中歷史悠久的木造廊橋成為美國鄉村文化的經典象徵。旅客如今也能沿著中西部鄉間公路探訪這些歷史廊橋，在起伏農田與靜謐風景之間，感受電影般的悠然氛圍。

亮點 09／費城

運動電影史上最經典的訓練場景之一不可不提費城，電影《洛基》誕生於「費城藝術博物館」（Philadelphia Museum of Art）的階梯上，於1977年奧斯卡金像獎榮獲包括最佳影片在內的三座獎項肯定，造就這處階梯成為全球影迷熟知的文化地標。如今不少旅客仍會模仿主角洛基・巴波亞（Rocky Balboa）跑上階梯的經典畫面，並與附近的洛基雕像合影留念，重現電影中的熱血時刻。

亮點 10／紐約

值得一提紐約市長年作為眾多得獎電影的影視舞台，包括史蒂芬・史匹柏執導的《西城故事》該片於2022年奧斯卡金像獎中，亞莉安娜·黛博塞（Ariana DeBose）贏得最佳女配角。電影走訪紐約多個街區取景，重新詮釋這部經典音樂劇的城市背景。如今旅客可造訪「林肯表演藝術中心」（Lincoln Center for the Performing Arts）等文化地標，或漫步於上西城街道，感受城市節奏與藝術氛圍，汲取紐約源源不絕的創意能量。

儘管許多奧斯卡得獎電影在美國各地取景，但這場影壇盛事的舞台始終鍾情洛杉磯。自1929年首屆頒獎典禮舉行以來，多數奧斯卡選定洛杉磯舉辦，從首屆頒獎晚宴舉辦於「好萊塢羅斯福飯店」，到如今的「杜比劇院」。推薦影迷必訪洛杉磯的「好萊塢星光大道」到各大電影製片廠導覽，近距離感受電影產業背後的文化創意生態。

逾一個世紀以來，電影製作人持續走訪美國各地尋找更多觸動人心的拍攝場景與故事題材，從壯麗國家公園、歷史小鎮到震撼城市天際線，都成為銀幕故事的重要舞台。至今許多曾出現在奧斯卡得獎與提名電影中的拍攝場景仍對旅客開放，邀請影迷走出銀幕、走進真實場景。

隨著新一代創作者持續尋找啟發靈感，美國不僅是孕育無數經典電影的舞台，更是能讓旅客渴望親身踏進的真實旅遊目的地。你也喜歡看電影嗎？快來一探究竟這些電影場景的觀光魅力！

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