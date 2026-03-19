KOICHIRO星級主廚推板前壽司 3600元中午套餐涵蓋12貫壽司

結束新加坡米其林一星餐廳OSHINO的主廚押野亘一郎移師台北，在去年7月於素有米其林一條街的大直開設「亘一郎KOICHIRO」餐廳至今，原先以獨特的壽司檯端出江戶前壽司至饕客桌席，並在套餐內穿插於先附、椀物的用餐方式，在開業七個月後的現在，饕客引頸期盼的板前壽司終於正式開放。

押野亘一郎Chef Koichiro Oshino

每週僅有週三、四、五中午供應的板前午間壽司套餐，每日僅有5席，每位僅需要3600元的價格，就能品嚐由主廚押野亘一郎所帶來的拿手江戶前壽司。整個套餐涵蓋12貫壽司，以及先附、手捲、湯品、漬物、玉子燒、甜點、水果共19道，可以說是相當超值。

雖然是超值的午間套餐，但對主廚押野亘一郎而言，江戶前壽司的講究絲毫不妥協。從米與醋的比例、炊煮方式，到所使用的炊飯器具與醋飯溫度控制，皆需依據不同的用餐情境重新設定，與先前饕客在座位上享受的壽司雖然同樣都是出自主廚之手，但細節可以說是完全不同。

從芥末開始研磨，展開板前江戶前壽司饗宴。

主廚談到板前與座位區的壽司醋飯差異，板前用的醋飯僅有兩種赤醋調和，但是座位區的醋飯有加入糖、米醋，原因是米醋的風味多少會影響魚料，因此在板前近距離捏握好的壽司就無須使用米醋與保鮮用的糖。不只是醋飯，醬油也有所不同，先前僅開放的座位區套餐用的醬油偏向濃鹹，但是板前的醬油則偏甜口醬油，一入口就能感受到纖細差異。

胡麻豆腐

沒有豆腐的胡麻豆腐

首先上桌的先附—胡麻豆腐，是沒有加入豆腐製作的胡麻豆腐。以煉製的方式將胡麻與葛粉製作為豆腐狀，底層是醬油，但表面褐色是炙燒過的痕跡，因此吃起來溫潤綿密，又帶有些許彈力。熱熱吃的胡麻豆腐與常見壽司店提供的冷豆腐不同，主廚解釋道：「因為現在天氣還算是比較冷一點，所以提供溫熱的吃法。」

套餐裡出現四次鮪魚。

四款鮪魚—赤身、中腹、霜降，還有超貼心的蔥鮪手捲

對於鮪魚控而言，能在午間套餐裡一次吃到四次鮪魚，可以說是太奢華！鮪魚中腹的口感相當柔軟，霜降則是使用中腹與大腹之間的精華部位，通常大腹油脂高，有著入口即化口感，但是鮪魚霜降不一樣，在油脂豐富之外，還能品嘗到帶有脆口的反饋，越是咀嚼越能感受到油脂的香氣，比起只是單純的軟嫩更能感受到主廚身為30多年壽司職人的技藝。

醬油漬赤身不只是單純的鮪魚赤身，醃漬赤身用的醬汁別於一般常規使用的柴魚節（鰹節），主廚特別選用「鮪魚節（鮪節）」進行醃漬。鮪魚節的味道更為清雅、甘甜，而主廚也說「鮪魚和鮪魚的搭配比較合理吧！而且，味道也比較溫和。」

蔥花鮪魚手捲聽起來很平凡，但仔細看主廚在製作每一捲的過程，都會發現他輕輕的劃刀。「女生會切為四口，男生則是切成三口」，坐在板前可以發現主廚的這項小動作，來自於以愛知縣包覆的石蓴海苔較為厚實，尤其他過去在新加坡的經驗，外國客人對於黑色食材比較不擅長，可能也不知道要怎麼咬斷海苔，於是他讓手捲有了切口，不只入口時帶有空氣感，確實也比較好咬斷海苔，相當貼心。（主廚還同步解說加州卷把海苔包在裡面，也是能讓歐美人比較好入口、看起來比較不可怕的原因。）

江戶前壽司的亮皮魚。

江戶前壽司的原點—小肌魚

主廚提及江戶前壽司的原點勢必為小肌魚，但你對小肌魚的印象是否停留在酸度很明顯的處理上呢？主廚談到當今的小肌魚處理已經與傳統有所不同，過去這貫壽司的酸度較高是為了保存，甚至是減少亮皮魚的腥味。但是，現在的漁獲保鮮技術好，來自熊本的小肌魚沒有過度調味，能品嘗到小肌魚本身的魚味，同時也帶出些許醋香，相信是不敢吃亮皮魚的饕客都能接受，而喜愛小肌魚握壽司的饕客絕對會驚艷的一貫。（不然小肌魚就跟其他亮皮魚沒什麼不同了吧XD）

除了小肌魚，季節的水針也非常獨特。在板前看見主廚在處理水針魚時，「嘶～」的瞬間，主廚剝除了水針影響口感的魚皮，接著他將台灣九層塔切成絲，很難想像快速浸過赤醋的水針魚握壽司裡還夾入九層塔，入口後的中段帶出九層塔熟悉卻又優雅香氣，是主廚透過握壽司連結起台日的風味。

經典的星鰻、干貝。

用手撥的干貝？

如果在這之前曾造訪KOICHIRO，相信對套餐裡的星鰻、干貝都有深刻印象。經典的星鰻，主廚捨棄常見的鰻魚醬，特別以香氣高雅的淡雪鹽點綴，而星鰻本身則以鰻魚頭、骨熬煮基底高湯，即便星鰻的顏色沒有這麼濃郁，但實則入口相當飽滿濃厚，而且鬆軟得會讓人不小心蹦出ふわふわ形容詞。

至於另一貫干貝握壽司更是主廚的拿手絕活。低溫慢煮的干貝，主廚以手工循著干貝纖維（紋路）撥開，捏製成握壽司的干貝在手握力道的掌握下帶有空氣感，不過於緊實塞牙縫的干貝，與捏成球的握壽司交融得恰到好處，尤其鮮美滋味更是令人難忘。

與主廚同席：板前席位即將開放訂位

由主廚押野亘一郎主理的江戶前壽司餐廳「亘一郎 KOICHIRO」，將於 2026 年 4 月 1日起推出板前席位，僅於每週三、週四、週五午餐時段供應。板前席位每日限量5席，價格為每人新台幣 3,600 元，另加 10% 服務費，透過近距離的料理互動，呈現主廚對傳統江戶前鮨掌握的完整體驗。

餐廳資訊

營業時間：午餐12:00 PM – 2:30 PM，晚餐6:00 PM – 10:00 PM (每周一及不定期店休)

電話：(02) 8501-5808

地址：台北市中山區樂群三路301號5樓

官方網站：koichiro.com.tw

訂位方式：