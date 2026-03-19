【內有影片】昭和的溫柔鄉：湯本觀光飯店西京 遇見幸福的河豚

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車子緩緩駛入長門湯本溫泉區，這裡沿著音信川展開，是山口縣最古老的溫泉鄉，據說擁有六百年的歷史，是一位大寧寺的高僧聆聽神諭後發現的秘湯。今晚下榻的「湯本觀光飯店西京」，就佇立在這片充滿傳說的山林之間。

飯店外觀

進入大廳，迎面而來的是一股屬於昭和時代的宏大氣派。挑高的大廳寬敞得令人有些不習慣，透過整片的落地玻璃，中庭那座精心修剪的日本庭園盡收眼底。瀑布潺潺，錦鯉在池中優雅擺尾，彷彿將四季的流轉都鎖在了這一方天地裡。

飯店大廳

這是一間很有「份量」的老飯店，房間大得奢侈，卻也保留了那個年代的固執——Wi-Fi 訊號僅存於大廳。起初我感到一陣現代人的焦慮，但轉念一想，這或許是飯店無聲的邀請：放下手機吧，今晚只屬於溫泉與自己。

足湯

電梯裡的一張公告引起了我的注意：「龜蟲（椿象）好發季節，請關好門窗。」這看似惱人的提醒，卻讓我啞然失笑。這裡是山區，我們才是闖入者，椿象的出現不過是自然界的日常問候。

龜蟲好發季節公告

飯店的娛樂設施豐富得讓人驚訝，這裡竟然藏著一座擁有 16 條球道的「保齡球館」！那種在木質球道上聽著球瓶清脆撞擊聲的快感，是平成、令和年代的新飯店難以複製的懷舊浪漫。加上卡拉 OK、桌球室與小劇場，這裡像極了一座昭和時代的微型樂園。大廳旁的足湯「稍作休足湯（ちょっと休足湯）」則顯得溫柔許多，在等待辦理入住或閒暇時，先暖一暖雙腳，是旅途中的小確幸。

飯店內的保齡球館

飯店通往保齡球館旁的通道展示著威風凜凜的武士鎧甲，與現代化的咖啡廳並存，形成一種奇妙的時空錯置感。

左側鎧甲中央有家紋「丸に梅鉢」(供奉菅原道真之天滿宮神紋、前田利家、筒井順慶等戰國大名使用)

長門湯本溫泉素有「美肌之湯」的美譽，這裡的鹼性泉水觸感滑膩，雖然水溫不算極高，卻有一種能鑽進骨子裡的穿透力。即使是在二月的冬夜，泡完走出戶外，身體依然像個暖爐般持續發熱，那種「由內而外」的溫暖，據說是這六百年古湯的魔力。

河豚刺身

晚餐的會席料理，迎來了山口縣的主角——河豚。在這裡，河豚不叫 Fugu，而叫「Fuku」（福），象徵著幸福。看著盤中那切得薄如蟬翼、晶瑩剔透的白色刺身，夾起一片沾上醋橘醬油入口，彈牙的口感伴隨著大海的鮮甜，彷彿真的將「福氣」吃了進去。而隔天早餐那碗滾燙的「河豚雜炊（稀飯）」，更是將河豚的精華濃縮，在微寒的早晨，每一口都是對胃袋最深情的撫慰。

河豚稀飯

河豚在當地的發音「Fuku」與「復」同音，象徵幸福的歸來。其次，溫泉的溫暖讓身體在冬日裡陽氣回流。再者，這間飯店保留的昭和遺風（保齡球、無網路的房間），讓我們得以從現代科技的喧囂中「回歸」到人與人面對面交流的本質。

躺在寬敞的榻榻米上，沒有網路訊號的手機靜靜躺在一旁。房內電燈旁與塌塌米上出現零星幾隻椿象在試圖尋找縫隙，而我的身體仍留著溫泉的餘溫。

飯店房間

我們常抱怨老飯店的不便，卻忘了便利有時是感官的麻醉劑。在湯本觀光飯店西京，因為「沒有」，所以「擁有」。因為沒有過度的現代化裝修，我擁有了觸摸歷史溫度的機會。

房間外

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