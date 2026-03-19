2026-03-19 16:44 女子漾／編輯黃冠婷
MINISO全台首間正櫃開幕！迪士尼＋皮克斯IP一次收 《玩具總動員》IP宇宙登場 盲盒排隊搶爆
MINISO全台首間正櫃開幕 IP宇宙正式登陸台南，全球生活風格品牌MINISO正式在台南南紡購物中心開出全台首間「正櫃」，以《玩具總動員》為主題打造沉浸式空間，從胡迪、巴斯光年到多款人氣角色通通現身，讓粉絲一走進店內，就像踏入童年記憶的IP宇宙。
《玩具總動員》主題空間登場 打卡＋購物一次滿足
延續先前史迪奇快閃熱潮，這次正櫃全面升級為「體驗型角色空間」，以《玩具總動員》為主視覺，打造可拍、可逛、可收藏的沉浸式場景。店內隨處可見經典角色，不只是購物，更像是一場角色陪伴的療癒體驗，也讓不少粉絲搶在開幕第一時間朝聖打卡。
盲盒控最期待！限定「玩心無限」系列首度曝光
本次最大亮點之一，就是首次對外曝光的《玩具總動員》「玩心無限」盲盒系列，將角色經典神韻融入懷舊吊卡設計，成為收藏級焦點。同場還有小熊維尼、史迪奇、《動物方城市》等人氣IP商品，包括毛絨盲盒、公仔與療癒系周邊一次集結，讓粉絲在每個角落都能發現驚喜。
開幕限定福利曝光 排隊也值得的原因在這
為了慶祝開幕，MINISO推出限時兩日（3/19、3/20）專屬活動：
•前100名消費迪士尼系列並加入LINE好友者，可獲盲盒三選一
•消費滿1500元，加碼贈送《玩具總動員》電影限定海報
其中包含媒體首度曝光的限定盲盒，被視為本次最具話題的「必搶收藏」。
不只是逛店 MINISO打造日常療癒角色生活
從迪士尼、皮克斯到Care Bears™等全球IP，MINISO透過角色聯名與設計商品，將「收藏」變成日常生活的一部分。這次正櫃開幕，不只是品牌進駐，更像是一場讓角色走進現實的體驗，對粉絲來說，每一次逛店都成為一種簡單卻真實的快樂。
《MINISO南紡正櫃》
地址：台南市東區中華東路一段366號4樓
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