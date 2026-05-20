[台南美食]新營聚餐推薦，一再回訪的平價熱炒店！必點山寨雞、黑豆燒豬腳｜山寨家庭餐廳

每到聚會時間，阿璇總會想要約吃熱炒，因為大家可以一起分食，想吃的菜一次點好點滿，超過癮！這回又跟大家來到新營的山寨家庭餐廳聚聚啦～阿佑師的精湛手藝又更升級了，這家我們回訪再回訪的熱炒愛店，山寨家庭餐廳推薦給你們啦～新營聚餐就選這裡準沒錯！

這已經是好幾回訪，吃到跟老闆變朋友啦~！回頭看看之前的山寨文章這次點的東西更加豐富、更澎湃啦！當然，那些經典必點的菜色依舊穩坐口袋名單，每次來都還是想再點一次。

山寨家庭餐廳，地理位置對我們相當友善，一下新營交流道沒多久就能抵達，離新營市中心也不遠，最棒的是，附近停車超方便，不用為找車位煩惱，路邊就很好停車，開車來聚餐完全沒壓力，一到店門口就可以看到老闆佑哥特別找老師畫的Q版山寨，餐廳經營挺用心的。

整間餐廳的空間寬敞明亮，座位安排得很舒服，桌距非常大！！！我們這麼一大群人最適合坐大圓桌啦！圓桌一上菜大家都能輕鬆夾取，邊吃邊聊最熱鬧。如果人數比較少，店裡也有提供小圓桌和小方桌可選。

已經吃到跟老闆佑哥變成朋友啦，一定要在牆上的Q版壁畫前合照一張，哈哈～

這次我們點完菜後才發現，跟上回的菜單幾乎一模一樣😂 只能說山寨的菜色真的太有記憶點，每一道都讓人念念不忘。從上菜速度、份量到味道都都讓人滿意。

開吃前當然少不了要來一張「完美菜色合照」！以下就來分享幾道阿璇私心激推、每次都必點的美味料理給大家囉～🍴✨

風味醬燒香魚(必點推薦★★★★☆)

有別於一般吃到的烤香魚，是用特製醬汁慢火燉煮而成，有種甘甜與醬香，而且完全沒有腥味。佑哥說大部分都是公的，但他仍會盡量篩選有卵的母香魚給造訪的客人，隔壁的邊緣人夥伴一人嗑了三尾，少一顆星是因為阿璇本人對魚肉還好，但偏愛母香魚爆卵那種口感，如果愛吃魚的人也很推薦點哦~

山寨雞(必點推薦★★★★★)

「山寨雞」聽名字就知道是店裡的招牌菜之一！整隻雞先滷後炸，外皮金黃酥脆，如果再淋上特調醬，帶有點沙茶香又充滿古早鹹味，阿璇每次來一定都必點，這道菜一上菜一下子就被搶食而空~

黑豆燒豬腳(必點推薦★★★★★)

黑豆燒豬腳豬腳，這道菜也很經典，豬腳肉軟嫩但仍保有嚼勁，重點是如果不想動嘴咬，筷子一夾就能輕鬆分開，骨頭也入口即化！！佑哥說這道是特別用黑豆滷製，難怪湯汁濃郁卻不死鹹，還帶著淡淡豆香，無論是家庭聚餐還是年菜桌上，這道菜都超級受歡迎，長輩也會超喜愛。

台式烤鰻魚(必點推薦★★★★★)

這道菜一上桌就香氣四溢，光看那油亮亮的外皮，烤得恰到好處的恰恰，一夾就能感受到肉質的彈性與細緻，連平常不太敢吃鰻魚的樂爸也都被圈粉。

宮保雞軟骨(必點推薦★★★★☆)

宮保雞軟骨老闆說這也是他的招牌菜之一，雞軟骨有Q也有脆，多層的口感跟迷人的香味，也是阿璇推薦必點的一道，這一道也很適合當下酒菜~

四季大腸(必點推薦★★★★★)

看似簡單樸實，卻越吃越涮嘴的料理絕對是這一道，四季大腸一直穩居店內單點排行榜第一名，滷炸過的大腸搭配清爽的四季豆拌炒，不只下飯，愛喝兩杯的朋友點來當下酒菜，也很適合。

飛魚卵香腸/鳳梨蝦球(必點推薦★★★★★)

看似平凡不過的香腸跟蝦球，也是推薦必點之一，但這菜單上沒有，只有知道的人可以一飽口福，難得出現在大桌菜的飛魚香腸厚度切得剛剛好，香脆的外皮跟綿密的飛魚卵內餡忍不住就讓人一口接一口。加上一樣平凡不過的蝦球，沒有過多的麵粉，每一顆蝦球裡面都包著一隻大蝦仁，雙拼起來還真的恰到好處～

家常桂竹筍(必點推薦★★★★★)

這道菜筍子滷得入味又保有爽脆口感，配飯還是單吃都很順口，一不小心就會夾個不停，其實是有段故事，老闆佑哥說某次前往關子嶺遇到筍農，就跟筍農定期收購，有多少就買多少，但近期產量不定，所以只能靠運氣，每次來山寨都一定要點上一盤。

梅香子排(必點推薦★★★★★)

梅香子排光看就讓人胃口大開，排骨滷得軟嫩入味，外層裹著微黏的梅香醬汁，又不像糖醋如此膩，肉質嫩而不柴，很愛那股微酸的開胃滋味。

鮭魚炒飯(必點推薦★★★★★)

鮭魚炒飯也是必點而且限量的！佑哥說他使用的鮭魚並非邊角料，而是老闆買進整塊鮭魚，自行剝成細碎魚肉備用魚香飯鬆，有著鮭魚特有的香氣，清爽不油膩，每次看到粒粒分明的炒飯都好療癒，也可以見識到師傅的功力。

以上是這次邊緣人再聚，因為吃得很開心再產的簡單介紹，詳細菜單大家可以參考阿璇上一篇文章介紹喔～https://ctgirlblog.com/xinyingshanjai/，除了單點之外，也有搭配好的合菜可選～菜色選擇很多元，無論想吃肉、海鮮還是青菜、湯品，幾乎都能點到！重點是價格很實在，聚餐不傷荷包～飲料直接到冰箱拿，很推大苑子芭樂檸檬～酸甜清爽，配著熱炒一起吃非常之搭。